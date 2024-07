“La scuola ha una missione”. Marco Squarzoni raggiunge la pensione dopo una vita di insegnamento e da dirigente a Sona e Villafranca

Il termine “dirigente” deriva dal latino directus e descrive colui che volge verso una certa meta, impavido ed immediato. Marco Squarzoni (nella foto di Christian Segantini), dirigente prima presso l’Istituto Comprensivo di Sona e poi del Liceo statale Enrico Medi di Villafranca, personifica alla perfezione il significato del termine, avendo sempre svolto con grande autorevolezza i suoi incarichi.

La stessa disponibilità viene mostrata da Squarzoni durante la nostra intervista, apprestandosi a replicare con un sorriso come saluto al mondo scolastico. Con il 31 agosto, infatti, lascia la scuola per il pensionamento. Nonostante il caldo di un’appena nata giornata di luglio, le domande proseguono e le risposte sono caute e ponderate.

Nel 1988 si laurea presso l’università di Padova nella facoltà di magistero e materie letterarie. Nei primissimi anni Ottanta opera come supplente, per divenire successivamente nell’83 insegnante di ruolo prima presso le elementari sino al 2004, poi presso la scuola secondaria di primo grado. Infine, Squarzoni vince il concorso come dirigente nel 2007, iniziando il suo nuovo percorso.

I primi passi dopo la laurea sono stati tracciati nella zona di Santa Lucia a Verona, proseguendo come maestro presso il Circolo didattico di Sona. È lo stesso Circolo ad accoglierlo come dirigente per la primissima volta per ben dodici anni, seguiti da altri cinque sul territorio di Villafranca, dove rimarrà sino al 31 agosto di quest’anno, data del pensionamento.

Ha progetti per il post-pensionamento?

Assolutamente sì, l’idea che ho sempre avuto è quella di riprendere da dove avevo lasciato: finché ero docente, mi occupavo anche di ricerca storica conciliando le due cose. Ero collaboratore dell’Istituto veronese di “Storia di Resistenza e dell’età contemporanea”, partecipando attivamente e facendo ricerca con delle pubblicazioni. Diventando dirigente, pensieri e impegni non te lo consentono più.

Tutte le testimonianze di insegnanti, genitori e studenti riportano commenti molto lusinghieri sui suoi anni di dirigenza, da quanti anni ricopre questo incarico?

Complessivamente da diciassette anni, dodici presso Sona e cinque al Liceo Medi di Villafranca.

Il ruolo che ricopre la veste di grandi responsabilità e autorevolezza, è stata una sua scelta mirata o è la vita che le ha indicato naturalmente la strada?

Direi più la seconda. È stato uno sviluppo naturale. Sono curioso e mi piace mettermi in gioco, anche da insegnate ho sempre cercato di fare più di quello che configurasse il ruolo stesso: assumere incarichi, provare sperimentazioni, cercare di crescere professionalmente. Ho provato anche a cambiare ordine di scuola per rimettermi in gioco e sono arrivato a pensare che, avendo alle spalle una certa esperienza come insegnante, dirigere un istituto potesse essere un’esperienza che chi ama la scuola può provare a fare. Ho provato ed è andata.

C’è stato un giorno dei suoi primissimi anni dopo la laurea in cui si è immaginato nella posizione in cui è oggi? c’è mai stato un giorno in cui, invece, ha dubitato fosse la scelta giusta da perseguire?

Entrambe le cose. Subito dopo gli studi avevo la passione dell’insegnamento e la coltivo ancora, poiché quando passo per i corridoi e vedo i ragazzi tra i banchi mi viene voglia di entrare in classe e intavolare una lezione. Chi nasce insegnante lo resta per tutta la vita. L’idea di divenire dirigente è arrivata in età matura, dopo i quarant’anni. Da dirigente ci sono giornate in cui la pressione è tale, le preoccupazioni sono tante e i problemi da risolvere sono così complessi che ti viene autoironicamente da dire “chi me lo ha fatto fare?”, ma poi si va avanti!

Sognare equivale ad avere una forza motrice che possa cullare gli anni di formazione. Lei aveva un sogno? È riuscito a realizzarlo?

Da quando ho iniziato ad avere idee concrete sul mio futuro, ho sempre desiderato diventare maestro. Lo sono diventato e l’ho fatto con grandissimo piacere per parecchi anni; dunque, il mio sogno di bambino e ragazzo l’ho sicuramente realizzato.

Negli anni della sua carriera ha potuto guardare e partecipare ai cambiamenti della scuola nel tempo. Cosa non approverebbe e in cosa invece la trova migliorata rispetto al passato?

Quello che mi manca della scuola che ho conosciuto nei primi anni sono i tempi adeguati alle caratteristiche dell’essere umano sia come insegnante che come studente. Ho l’impressione che siamo portati sempre più a correre, fare, aggiungere. Questo toglie serenità a ciò che dovrebbe essere la quotidianità della scuola. Credo che sia necessario trovar il modo di rallentare e concentrarsi sulle cose fondamentali che una comunità scolastica deve fare per darsi il tempo di innovare, modificare o crescere secondo i processi fisiologici di ognuno di noi. Una scuola che si fa sorpassare dai tempi non riesce a guidare verso la costruzione di una società. La scuola ha saputo aggiornarsi con tecnologie e metodologie didattiche. Spero sempre che questi aspetti non facciano perdere la parte umana ed umanistica della scuola.

Squarzoni quando era dirigente a Sona, assieme alla dirigente di Lugagnano Cattaneo e all’assessore alla scuola Pinotti

Che eredità pensa di consegnare a chi le succederà?

Spero di lasciare una scuola con uno spirito di collaborazione e dialogo interno molto forte. Credo che in una comunità, soprattutto quella scolastica, l’apertura al dialogo o al confronto sia fondamentale. Se manca, abbiamo sbagliato obiettivo. Spero di lasciare una comunità che abbia voglia di andare avanti sugli indirizzi che si è data, e che abbia lo spirito giusto per poterlo fare. Un dirigente solo non fa nulla, ha bisogno della comunità: tutti quanti, secondo il proprio ruolo, fanno una buona scuola.

Ai ragazzi che ha incontrato lungo il suo percorso che oggi sono cittadini, adulti formati o ancora studenti in età di formazione, che segno spera di aver lasciato?

La parola cittadino a me piace moltissimo, poiché penso che l’obiettivo primo della scuola sia quello di creare buoni cittadini: persone in grado di vivere assieme agli altri, e cooperare nella società in cui sono poi chiamati ad essere presenti. Spero, quindi, di aver lasciato questo tipo di messaggio e di input: diventare delle brave persone che sanno stare nella nostra società e nella nostra civiltà secondo il ruolo che gli spetta, nel rispetto degli altri e delle regole della buona convivenza civile.

Consiglierebbe la carriera di insegnante ad un suo studente? Perché?

La consiglierei solo se uno studente mi dicesse che ci sta pensando e gli potrebbe piacere. È una professione bellissima, ma solo se ti piace. Se non ami stare coi bambini e coi ragazzi per costruire con loro questo tipo di rapporto educativo e di interscambio, diventa difficilissimo stare in classe.

Condividerebbe con i lettori un episodio particolarmente significativo avvenuto sia durante il suo mandato al Liceo Medi, che durante quello presso l’istituto comprensivo di Sona?

Ovviamente sono moltissime le circostanze in cui ci si viene a trovare in così tanti anni di insegnamento prima e di dirigenza poi, ma mi risulta arduo individuare un episodio più significativo di altri, anche perché spesso riguardano situazioni peculiari di cui va preservata la riservatezza. Preferisco dire semplicemente che, a conclusione del mio percorso, mi pace ricordare solo quelle situazioni e quegli incontri che mi hanno permesso di continuare ad amare questo straordinario mondo che è la scuola, e quelli che mi hanno consentito di migliorare, di crescere, di capire di più le persone e di poter fare del bene.

Cosa sente di consigliare agli studenti contemporanei e cosa invece consiglierebbe agli insegnanti che oggi si trovano di fronte ad una gioventù così piena di stimoli da tastiera e riflessioni da influencer?

Agli studenti sento di consigliare quella che è una buona regola in tutte le cose della vita: buon senso e senso della misura. Tutte le cose possono essere buone se usate nella maniera e nella misura giusta, bisogna riuscire a capire quando è il momento di fermarsi e quando i social o gli influencer non diventano più qualcosa che mi fa bene, ma qualcosa che mi distrae da altro nel migliore dei casi o che addirittura peggiora la mia visione della vita e le mie relazioni nel peggiore dei casi. Agli insegnanti dico che, essendo nati in un’epoca pre-social, non possiamo ignorare la società che cambia, dobbiamo conoscerla capendone meccanismi e grammatica. Dobbiamo impararla e aiutare i nostri ragazzi ad imparare la maniera corretta di utilizzare questi nuovi mezzi. C’è sempre una maniera giusta di adoperare i nuovi strumenti.

In questa società i ragazzi sembrano molto fragili di fronte a possibili valutazioni. Tanto è stato discusso riguardo il voto inteso come connotazione numerica, ma non pensa che possa essere giusto avere delle unità di riferimento per valutare il proprio impegno ai fini di una soddisfazione o realizzazione conclusiva?

Quello della valutazione è un terreno delicatissimo e molto molto scivoloso. Credo che la valutazione sia ovviamente necessaria nel mondo della scuola per misurare i progressi, ma è importante non diventi un fine. Deve essere uno strumento, e va compreso sia dagli studenti che dai docenti. Un voto aiuta a migliorare, e qui sta ai docenti far sì che la valutazione diventi formativa e costruttiva. Anche quando negativa, la valutazione non deve essere mortificante, ma deve servire da stimolo.

Per chiudere, quanto sono importanti la scuola e gli insegnanti in questa società così disgregata?

Sono importanti poiché restano l’unico presidio strutturato di formazione. La scuola ha una missione ben precisa, ed è importantissimo che tutta la nostra gioventù passi attraverso di essa. La scuola lascia una traccia che può dare colore alla società che stiamo costruendo. È necessaria, però, anche la collaborazione delle famiglie.

Squarzoni, con uno sguardo malinconico, conclude con un appello a tutti i lettori: “Amate la conoscenza, poiché fa di noi gli esseri che pensiamo di essere. Dotati di intelligenza, capacità di discernimento e inventiva. Solo attraverso la conoscenza si può arrivare ad essere capaci di contribuire alla nostra società”. E ancora, “amate la conoscenza ed imparate cose nuove. Siamo una società che ha imparato ad essere attiva e democratica. La scuola ci fornisce gli strumenti per imparare ad essere attivi e democratici”. Sì, il pensionamento del dirigente Marco Squarzoni è oramai prossimo. Ma il nostro è solo un arrivederci.