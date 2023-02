La scuola ed il suo ruolo fondamentale nella vita degli atleti, professionisti o semplici appassionati

Il diritto all’istruzione è sancito dalla Carta dei diritti dell’Onu e dalla Costituzione Italiana. La scuola non solo fornisce nozioni agli studenti, che sono senz’altro utili per la loro formazione futura, ma ancora di più insegna loro ad avere un pensiero libero, critico e indipendente.

Se è vero, come ho già scritto in un precedente editoriale, che lo sport aiuta i ragazzi nell’ambito scolastico, altrettanto è vero che la scuola ha un ruolo fondamentale nella vita e nella carriera di un’atleta.

I ragazzi, spesso, pensano che la scuola sia un contenitore di informazioni, alcune anche molto inutili, lo abbiamo pensato tutti quando andavamo a scuola. Cosa mai servirà imparare i verbi, anche quelli che non si usano più da decenni, i teoremi di geometria, i capoluoghi di Provincia delle Regioni, come vivevano i Sumeri, l’inglese, tanto per fare degli esempi. E poi ad un ragazzo che “da grande” vuole fare il calciatore, il pallavolista, il rugbista, il tennista di professione a cosa mai servirà conoscere tutte queste informazioni?

Le nozioni che i giovani atleti impareranno negli anni scolastici diventeranno il bagaglio culturale che si porteranno nella vita, acquisiranno conoscenze e competenze fondamentali. La cultura scolastica, qualunque sia la disciplina che si studia, aiuta i ragazzi nella loro crescita personale; li rende capaci di prendere decisioni per il proprio futuro; diventa uno strumento importante per valutare dove e come inserirsi nel mondo lavorativo qualunque esso sia.

Il futuro atleta andando a scuola acquisirà competenze, nella scrittura corretta, nella lettura e comprensione di un testo, nel calcolo matematico. Oggi tutto questo sembra una banalità. In un tempo dove per trovare le informazioni e risolvere tutti i problemi basta avere uno strumento collegato alla rete internet. Invece non è così, anche adesso, chi non sa usare la scrittura e soprattutto non capisce cosa legge in modo adeguato farà fatica a codificare, per esempio, un contratto sportivo e a valutarne tutti i suoi aspetti o chi non ne capisce nulla di numeri e calcoli potrà essere facilmente ingannato da procuratori e società o da chi gestisce il loro patrimonio.

Nessun allenatore e nessuna società vuole al suo interno persone “ignoranti”, anche se chi ignora è più facilmente controllabile, ma avere atleti nella propria squadra con cui si può ragionare, confrontarsi, risolvere i problemi personali e di squadra è un valore aggiunto.

Ma certo, non tutti i ragazzi che fanno sport, arriveranno ad essere professionisti, mica tutti, anzi pochissimi, firmeranno contratti milionari e a dovranno gestire il loro patrimonio. Tutti gli altri faranno i giocatori magari in piccole o medie società, in campionati minori. A loro, la scuola servirà ancora di più. Non potranno vivere di sport quindi la scuola gli darà gli strumenti per renderli competenti nella materia a loro più congeniale per così costruirsi un futuro lavorativo che li soddisfi.

La scuola, inoltre, come luogo di confronto tra pari e con l’adulto, crea relazioni, che talvolta possono essere complicate e vanno affrontate in maniera intelligente. L’atleta, nella sua vita sportiva, avrà molto spesso bisogno delle esperienze fatte nell’ambiente scolastico per risolvere gli eventuali difficoltà con i compagni di squadra, con gli allenatori.

Stare in un gruppo e starci bene è fondamentale nello sport, e la scuola ci prepara anche a questo. Sempre di più in questi anni gli insegnanti lavorano con i bambini in gruppo, dove chi è più fragile viene supportato dagli altri e la collaborazione è alla base dell’apprendimento di tutti e chi pratica una disciplina sportiva sa bene quanto sia importante lavorare insieme per raggiungere un obiettivo sportivo.

La vita scolastica è fatta anche di prove, di verifiche, per valutare gli apprendimenti acquisiti. Anche questo è un momento importante nella vita, ci mette alla prova e se “sbagliamo” la scuola ci fornisce gli strumenti per comprendere i nostri errori e partire da questa analisi per andare avanti e a migliorare. Un po’ come quando l’atleta perde una partita importante, insieme alla squadra e all’allenatore analizza le motivazione della perdita e in modo critico, insieme, si torna sul campo a “lavorare”.

La scuola ha un valore imprescindibile nella formazione dei giovani e lo sport aiuta a completarne lo sviluppo. L’impegno in una, quindi, non preclude i risultati nell’altro e viceversa. Anzi, nei loro vari aspetti si completano e rendono di sicuro migliori i nostri studenti.

L’argomento avrebbe molti altri aspetti da analizzare, il mio lavoro sia nella scuola che nel mondo sportivo mi da innumerevoli spunti di riflessione e sarebbero tutti argomenti importanti su cui riflettere.