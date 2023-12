La scuola dell’Infanzia don Eliseo Panardo di San Giorgio in Salici accende le luci della solidarietà

Il clima natalizio avvolge San Giorgio in Salici con un’atmosfera di festa e solidarietà, grazie alla Scuola dell’Infanzia Don Eliseo Panardo che ha organizzato una lanternata con canti natalizi per oggi, giovedì 21 dicembre, alle ore 16.

L’evento avrà inizio dal campo sportivo parrocchiale, dove bambini, genitori e insegnanti si ritroveranno per dare il via ad una processione luminosa attraverso le vie del paese. La prima tappa sarà nel piazzale della chiesa, dove le voci dei bambini risuoneranno in canti natalizi, creando un’atmosfera di gioia e calore.

Successivamente, la lanternata si dirigerà verso il giardino della scuola, trasformando il percorso in una strada di luci e melodie natalizie. La festa terminerà nel salone della scuola, dove i partecipanti potranno ristorarsi con una merenda deliziosa preparata con cura dalla cuoca Elena.

“Abbiamo pensato di spargere per le vie del paese un po’ di luce – afferma la maestra Annalisa Silvestri, direttrice della scuola – quella LUCE che duemila anni fa ha guidato i re Magi alla capanna di Gesù bambino. Una luce piena di amore, salvezza e speranza”.

Questa lanternata non è solo un modo per celebrare il Natale, ma anche la conclusione di un’iniziativa di solidarietà intrapresa dalla scuola in questo periodo speciale dell’anno. Un gesto che dimostra quanto sia importante diffondere la gentilezza e la solidarietà, specialmente durante le festività.

Tutti sono invitati a partecipare a questa serata magica. Non perdete l’occasione di prendere parte a questo momento, condividendo la gioia delle festività con coloro che ne hanno più bisogno.