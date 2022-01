La scuola dell’infanzia di San Giorgio in Salici ha celebrato il tricolore

La scuola dell’infanzia di San Giorgio in Salici ha celebrato la Festa del tricolore, una ricorrenza nazionale istituita per ricordare la nascita della bandiera italiana.

“Questa ricorrenza – afferma la maestra Adele Cicheri – fa parte del progetto delle giornate mondiali ed è per i bambini un’occasione importante per scoprire insieme i colori della nostra bandiera e il loro significato storico”.

Durante la cerimonia è stata fissata una bandiera italiana donata alla scuola e i bambini hanno cantato l’inno di Mameli. Hanno inoltre mostrato le bandiere da loro realizzate con diverse tecniche. Erano presenti alcuni esponenti dell’amministrazione comunale, con il sindaco Gianluigi Mazzi, oltre che rappresentanti di alpini, fanti e carabinieri. “Questi momenti – aggiunge la maestra Adele – aiutano i bambini a scoprire e consolidare il senso di appartenenza nazionale, un valore essenziale che sta alla base della cittadinanza”.

Questo evento rientra in un ricco calendario di attività didattiche, che hanno come obiettivo educativo quello di far riflettere i bambini sul rispetto.

A questo proposito, Annalisa Silvestri, coordinatrice e maestra, spiega: “Quest’anno abbiamo dedicato molta attenzione al tema del rispetto del pianeta, che è rispetto per la natura e per l’ambiente, aspetto su cui ci siamo focalizzati con la celebrazione della Giornata nazionale degli alberi, ma anche rispetto per gli altri, per le loro idee e per il territorio in cui viviamo. Abbiamo quindi pensato di organizzare un momento di educazione civica dedicato ai bambini, a cui ne seguiranno sicuramente anche altri”.

E aggiunge: “Parlando di rispetto per il territorio risulta immediato il collegamento con l’amministrazione comunale e l’associazionismo locale, e quindi è stato per noi molto importante che fossero presenti amministratori e rappresentanti delle associazioni. Da ultimo – conclude la maestra Annalisa – la riflessione sulla bandiera ha anche dato ai bambini l’opportunità di dialogare con i nonni su un tema a loro molto caro”.