La sbandata controllata. “Z” come futuro

“Questa è un’automobile decisamente particolare”. In sei parole il fiero proprietario della BMW Z1 che ho dinanzi a me ha riassunto in maniera perfetta il concetto di questa originale roadster. Originale, come il nome tedesco della sua verniciatura suggerisce (Urgrün Metallic, Verde Originale), quel colore che salta immediatamente all’occhio nell’incantevole abbinamento con interno in pelle-stoffa color crema.

Se in questo momento magari vi sfugge il nome Z1 non preoccupatevi, vi perdono, un’automobile prodotta in circa 8000 esemplari è spesso destinata a finire nel dimenticatoio (e la quasi totale assenza di monografie dedicate alla Z1 contribuisce largamente al rischio).

In questo caso sarebbe però un delitto dimenticarsi di lei, quindi, mi perdonerete, ma è necessario prima di tutto sorbirvi una mini lezioncina di storia: la BMW Z1 nasce come progetto a solo scopo di divertimento per designer e progettisti della sezione BMW Technik ma l’entusiasmo che si crea da subito spinge la dirigenza dell’Elica a realizzarne una piccola serie. Viene alla luce agli occhi del pubblico al Salone dell’auto di Francoforte nel 1987.

L’ultima scoperta biposto fabbricata dalla Casa di Monaco prima della Z1 è stata la 507 (questa però la dovete conoscere). La lettera “Z” nel nome Z1 significa “Zukunft”, futuro, e la scoperta è il primo membro della dinastia “sbarazzina” di BMW, composta insieme alle successive Z3, Z4 e Z8, tutte biposto decappottabili (ma anche coupé per quanto concerne Z3 e Z4).

La Z1 nasce in un’unica variante di motore: il (leggendario) sei cilindri in linea da 2.5 litri e 170 cavalli, strettamente derivato dalla coeva 325i. Come la Serie 3 (generazione E30) condivide il cambio manuale a cinque marce, la trazione posteriore, il collaudato schema sospensivo anteriore e, al posteriore, un innovativo sistema multilink che verrà ripreso nella successiva Serie 3 E36. Quattro i soli colori disponibili al lancio: Rosso Top, Verde Originale, Nero Sogno e Giallo Fun (seguiranno anche Blu Pur e Viola Magic).

Ogni similitudine con qualsiasi BMW del periodo finisce qui. La Z1 è travolgente nel suo aspetto futuristico per l’epoca e fuori dal tempo per il giorno d’oggi: monoscocca in lamierini d’acciaio galvanizzato, carrozzeria in plastica completamente smontabile (metti che vuoi cambiare colore della macchina, con cacciavite alla mano in un’oretta te la cavi… dicono), poche linee semplici e ponderate, levigate, stiracchiate, assenza totale di orpelli stilistici fuori luogo. Calandra a “doppio rene”? C’è (ed è di dimensioni splendidamente contenute).

Motore antiproiettile? C’è. Cruscotto di diretta derivazione motociclistica? C’è. Portiere a scomparsa? Ci sono… Aspetta, cosa? Sì, delle portiere che scorrono in verticale, vanno a nascondersi all’interno del brancardo e che hanno fatto la storia dell’automobile, visto che il nostro “spiderino” è l’unica vettura di serie al mondo a presentare questa soluzione così teutonicamente sovraingegnerizzata e creata (bene) con l’unico scopo di far strabuzzare gli occhi agli spettatori, me compreso naturalmente, dato che le ho viste in funzione solo nei programmi in televisione o nei video e che non vedevo l’ora di metterle in azione.

Ora, mi trovo ora seduto davanti a questa freccia verde decappottabile gira-teste mentre il sole delle tre del pomeriggio mi cuoce a fuoco lento. Voglio sapere tutto di lei, quindi il proprietario inizia a raccontarmi la storia del suo innamoramento per la Z1: “Mi trovavo a Monaco di Baviera insieme a degli amici nell’ormai lontano 1991 e le vedevo circolare sotto l’edificio Vier-Zylinder. All’epoca non ero a conoscenza della Z1 che ha naturalmente solleticato all’istante la mia curiosità. Un giorno mio padre me ne indica una (questa) a suo avviso “da comprare assolutamente” da un concessionario veronese. Usata, 10.000 km scarsi, d’importazione austriaca e tenuta benissimo.

Non ci penso due volte, la compro subito e inizio a custodirla gelosissimamente e a guidarla occasionalmente poche centinaia di chilometri all’anno e rigorosamente a capote abbassata (meglio dare un’occhiata alle condizioni di capote e lunotto…). Difetti ne ha? Alcuni: due posti secchi, praticità all’osso, motore forse troppo tranquillo, aria condizionata non pervenuta, turbini di aria se si guida a portiere abbassate e deretano a pochi centimetri dall’asfalto. Pregi? Be’ guardala, è un incanto, le bombature, i colori, la marmitta aerodinamica, le portiere, l’aderenza su strada, la progressività del motore… Quest’auto è la terapia definitiva al malumore”.

È una settimana molto strana per me, i continui cambi di tempo di questo giugno mi hanno segnato sia fisicamente che mentalmente. Ergo necessito vivamente di questa “terapia”, quindi mi calo letteralmente nell’abitacolo con movimenti al limite della decenza, del resto il brancardo deve contenere una portiera intera.

Accensione, vengo travolto da quel suono secco e metallico del sei cilindri BMW, quel motore rinomato per essere vellutato, progressivo, elastico. In questo caso è anche estremamente docile, tranquillo, rilassante, delicato nell’erogazione e non violento per natura. Le cambiate sono secche ma impercettibili, la terza si fa “tirare” finché ce n’è e non c’è il benché minimo calcio nella schiena.

Quest’auto è praticamente uno stiloso lettino prendisole munito di ruote e tergicristalli, ma ridurla a questo semplice paragone sarebbe criminale perché la Z1 è l’essenza stessa di come dovrebbe essere una scoperta biposto. Il nostro concetto di automobile divertente negli anni è stato storpiato dalla ricerca perversa e continua di velocità, rigidità e prestazioni da Nürburgring, quando il vero “piacere di guidare” è tutto qui, in un guscio di plastica con un motore tranquillo ma “infinito”.

È come essere un sasso fra gli elastici ben tesi di una fionda e quel pacato sei cilindri è il tuo motore di vita che non ti spinge ad arrivare a destinazione prima degli altri ma a goderti ogni istante del viaggio senza smettere mai di sorridere. Beati voi che l’avete in garage, io mi accontento di averla sul mio comodino… per ora.