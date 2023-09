La Sagra di Palazzolo ha regalato tantissime presenze ed un ritrovato spirito di comunità

Edizione fortunata quella appena trascorsa della tradizionale festa di San Luigi e Santa Costanza conosciuta anche come Sagra di Palazzolo. Le serate miti di fine estate e le temperature ideali hanno spinto moltissime persone a partecipare al ricco programma preparato dagli organizzatori in tutte e cinque le giornate di festa.

Negli ampi spazi del campo sportivo parrocchiale un considerevole afflusso di pubblico ha molto apprezzato la vasta e succulenta offerta gastronomica e un buon raccolto si è avuto dall’attività dai vari chioschi a scopo benefico.

Un largo successo di spettatori ha premiato gli intrattenimenti delle varie serate, iniziate venerdì con la “prima” della più recente commedia proposta da La Polvere Magica dal titolo “Mademoiselle Stramassi”. Buona partecipazione anche nelle successive serate musicali con ballo liscio e country fino a terminare martedì sera con la tradizionale tombola che ha fatto da introduzione all’atteso spettacolo pirotecnico, mai come quest’anno, di grande effetto.

Particolare successo di pubblico, nei locali dell’ex banca di piazza Vittorio Veneto, ha riscontrato la mostra fotografica “Palazzolo nel tempo” allestita dall’associazione La Torre che ha incuriosito numerosissimi visitatori con le immagini del paese di una volta o comunque poco note.

Molta è stata la curiosità che parecchi cittadini hanno voluto far ritorno per rintracciare tra le centinaia di fotografie i propri avi da mostrare ai figli o per scoprire certi luoghi del paese per molti sconosciuti.

Nel rimandare l’appuntamento al prossimo anno va rivolto un grosso ringraziamento agli organizzatori e ai volontari che hanno permesso con il loro lavoro la piena riuscita della manifestazione che, oltre a rafforzare e consolidare il concetto di comunità, ha avuto il pregio di riportare definitivamente le persone fuori dalle proprie abitazioni dopo i periodi difficili che recentemente abbiamo vissuto.