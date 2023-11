La Ronda della Carità domenica a Sona per una raccolta di coperte ed indumenti

L’inverno è alle porte e, come ogni anno, in questo periodo si diffondono sul territorio veronese le raccolte di coperte e di indumenti a favore di persone senza tetto ed in stato di forte marginalità economica e sociale, a cura dell’associazione di volontariato Ronda della Carità di Verona.

Anche Sona sarà coinvolta in una raccolta straordinaria domenica 12 novembre dalle 8 alle 12 con punto di raccolta presso le opere parrocchiali.

In particolare, i responsabili di questa associazione di carità veronese, di cui fanno parte come volontari anche alcune persone di Sona, segnalano la necessità di coperte, preferibilmente di lana o pile in quanto non voluminose, e di indumenti e scarpe.

Riguardo gli indumenti e le scarpe, la richiesta riguarda i seguenti capi.

Abbigliamento da uomo:

Jeans e pantaloni sportivi fino alla taglia 54.

Giacconi fino alla taglia 54.

Felpe con o senza cappuccio.

Magliette maniche corte e lunghe.

Camicie.

Tute complete o anche solo giacche o pantaloni.

Maglioni.

Calze corte e lunghe ben tenute ed appaiate.

Berretti e guanti.

Intimo nuovo.

Scarpe sportive ben tenute appaiate.

Abbigliamento da donna:

Jeans, fuseaux, e pantaloni sportivi.

Felpe, pile.

Magliette o maglioni.

Giacconi.

Intimo nuovo.

L’associazione ringrazia fin d’ora per la partecipazione; sono infatti più di 250 le persone che ogni sera incontra nelle strade di Verona nel servizio di distribuzione pasti, coperte ed indumenti e la partecipazione dei cittadini è sempre più importante e necessaria. Per eventuali necessità organizzative di consegna è possibile contattare i referenti sul territorio Ezio (339 2747258) o Anna Maria (348 8747485).