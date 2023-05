La primavera e il linguaggio dei fiori, fra storia, cultura e comunicazione amorosa

“Chi cerca di possedere un fiore, vede la sua bellezza appassire, ma chi lo ammira in un campo, lo porterà sempre con sé. Perché il fiore si fonderà con il pomeriggio, con il tramonto, con l’odore di terra bagnata e con le nuvole all’orizzonte”. Paulo Coelho

Nel cuore della primavera, il regno vegetale rinnova la sua veste trasformando il paesaggio in un giardino variopinto e profumato. Il dirompente incanto delle fioriture di alberi e prati risplende della vitalità di Madre Natura, che espande sulla terra il vigore della crescita e la promessa dell’abbondanza. Per i popoli antichi lo sbocciare dei fiori manifestava in modo concreto la continuità della vita, perciò il ritorno della primavera era investito di un valore profondamente sacro.

Tra la fine di aprile e i primi giorni di maggio a Roma si svolgevano i Floralia, cerimonie licenziose a tema pastorale con le quali si celebrava la prima stagione onorando Flora, divinità italica conosciuta principalmente come “dea dei fiori”. Fin dalle origini, il suo culto era connesso alla fioritura delle “piante utili”, elemento che la avvicinava a Cerere dea dell’agricoltura.

Evocata nel momento delicato della fioritura dei campi e dei frutteti, Flora estendeva il suo influsso fino alla fruttificazione, perciò la “dea Primavera” sovraintendeva sia le piante da frutto (pomaria), sia quelle ornamentali (floralia), entrambe preziose perché “nutrono il corpo e allietano la vista e il senso dell’odorato” (Ovidio). Flora aveva mantenuto entrambe le caratteristiche finché la cultura dell’Impero, maggiormente orientata verso la raffinatezza dei costumi (per adeguarsi all’eleganza che da tempo delineava le altre società mediterranee), ne aveva accentuato la componente ornamentale, evidenziandone i tratti di grazia e leggiadria, tipiche della gioventù.

Raffigurata come una giovane donna che sparge fiori, i suoi doni volgevano a deliziarsi dei piaceri della vita (caratteristica che condivideva con Venere) in particolar modo a godere della giovinezza finché è “in fiore”. L’arte di intrecciare le corolle, propria degli insegnamenti di Flora, rientrava nell’educazione delle fanciulle di buona famiglia che si adornavano con serti freschi per esaltare la propria venustas. In rimando alle virtù aromatiche emanate dai fiori, la dea era inoltre associata al mondo dei profumi, il cui uso eccessivo nella Roma imperiale evidenziava quanto fossero considerati uno dei massimi piaceri offerti dalla vita.

Immagine di grazia, bellezza e sentimento i fiori e i loro profumi sono da sempre la musa ispiratrice degli animi sensibili che, per soddisfare i sensi in ogni istante, ne hanno distillato l’essenza, impresso l’immagine sulla tela e dato voce attraverso la poesia. Un tempo delizia esclusiva di nobili, artisti e poeti, nell’Ottocento la presenza dei fiori aveva dato vita a un fenomeno di costume che si era esteso a tutti gli strati sociali, la cui risonanza è arrivata fino a oggi.

A quale tendenza ci si potrebbe riferire se non al conosciuto “linguaggio dei fiori”? Fin dall’antichità, contraddistinte sia dalle caratteristiche botaniche, sia da cultura epoca e luogo di appartenenza, ai fiori sono state attribuite una serie di significati mitologici e valenze morali, proprietà magiche e curative, nonché la capacità di dialogare con l’anima. Codificata e proposta dall’editoria illustrata del XIX secolo, la florigrafia era diventata la forma di comunicazione non verbale più diffusa, in un periodo in cui gli incontri e gli scambi interpersonali tra i giovani erano limitati dalla morale dell’epoca.

Scelti con la stessa cura con cui avrebbero scelto le parole per una lettera, le fanciulle da marito indossavano fiori freschi sugli abiti, per comunicare con i pretendenti nel loro linguaggio segreto.

Dall’Eden ai campi Elisi, così come nel Paradiso (parola di origine persiana che significa “giardino”), nell’immaginario universale delle culture antiche i luoghi di beatitudine erano allietati dall’eterna presenza dei fiori, rivelatrice della perfezione e della purezza che dimorava in questi spazi eterei.

Se sulla terra la natura dei fiori è invece fugace, il loro frutto porta in grembo i semi della rinascita futura, motivo per cui (con grazia, bellezza e sentimento), condividono con la sfera femminile la custodia silenziosa del mistero della vita e del suo costante divenire.

Nell’immagine, John William Waterhouse, “Flora and the Zephyrs”, 1898.