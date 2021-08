“La porta della Baita di Lugagnano è sempre aperta”. La voce del vice capogruppo degli Alpini Recchia

Sinergia, solidarietà e senso del dovere: ecco le caratteristiche che maggiormente contraddistinguono il solido e volenteroso gruppo degli Alpini di Lugagnano. Mi incuriosisce saperne di più e l’occasione si presenta quando incontro proprio nella loro bellissima baita Alessandro Recchia (nella foto di Mario Pachera).

La prima domanda che rivolgo ad Alessandro, vice capogruppo, è utile per fare chiarezza su quale sia il suo ruolo all’interno e soprattutto capire in che modo il nefasto anno pandemico ha scardinato le abitudini ed il vissuto degli amici e soprattutto degli Alpini.

La nostra è una realtà molto attiva sul territorio, siamo impegnati su diversi fronti sia all’interno della baita sia al di fuori di essa e vi è una continua collaborazione con il Comune e con le altre associazioni locali. Ci piace essere sempre disponibili alle richieste che ci vengono fatte e, compatibilmente con le situazioni che di volta in volta si presentano, diamo il nostro supporto alle iniziative che emergono. Il nostro capogruppo è Fausto Mazzi, io sono il suo vice, pertanto lo supporto e mi occupo di tutto ciò che serve, qualora lui fosse assente o impegnato momentaneamente. Un punto di riferimento del nostro direttivo è anche Roberto Cristini, volenteroso organizzatore delle attività in Baita.

Quindi l’unione fa decisamente la forza, mi sembra di intuire.

Assolutamente. Ci siamo occupati anche della sagra di Mancalacqua nel 2019 e devo dire essere stata un grande successo, proprio grazie alla collaborazione tra noi e le altre realtà presenti, come ad esempio il coinvolgimento del gruppo Avis e del club enologico, con i quali abbiamo lavorato davvero con efficacia al fine di rendere l’evento un momento di convivialità e serenità. I portavoce di ogni fazione hanno riportato commenti estremamente positivi.

Immagino che il tuo sia un ruolo che comporta un impegno non indifferente, soprattutto quando si tratta di doverlo amministrare all’interno della propria quotidianità lavorativa e famigliare.

Lo faccio molto volentieri, devi sapere che abbiamo anche il coro degli Alpini, di cui fanno parte anche gli Amici degli Alpini, persone esterne che con piacere ed entusiasmo partecipano insieme a noi. I soci del gruppo sono tanti, chiaramente non tutti membri attivi ma speriamo sempre in una crescita.

A fronte di questa tua ultima considerazione ti chiedo com’è il tuo pensiero anche in merito al fatto che da qualche tempo il servizio di leva obbligatoria non c’è più, ovvero come viene visto l’Alpino in un momento storico come questo?

A mio parere il servizio militare è un esempio di vita, il rispetto e la disciplina che rappresenta, se vissuta correttamente, da un valore aggiunto alla persona e di conseguenza alla società; oggigiorno questi insegnamenti vengono purtroppo sempre meno, personalmente io ho avuto molti benefici in termini di educazione al senso civico.

Sei tra i più giovani che partecipa attivamente al gruppo. Come coinvolgere di più, secondo te, i ragazzi del nostro paese affinché questa realtà non vada via via perdendo importanza?

Sì, sono tra i membri più giovani, insieme ad un altro paio di persone e mi piacerebbe ci fosse maggiore coinvolgimento e, fortunatamente, i nostri amici sono numerosi e possiamo contare anche sull’aiuto generoso di volontari esterni e delle loro mogli che offrono il servizio soprattutto in Baita. Siamo ben felici di accogliere tutti coloro che vogliono e che hanno il tempo necessario per supportarci, la nostra porta è sempre aperta. Purtroppo nella nostra società attuale si corre molto e si ha poco tempo da dedicare al volontariato ma, nonostante questo, siamo fieri di ciò che siamo e di ciò che stiamo realizzando.

Immagino purtroppo che i recenti fatti, ovvero questa pandemia, abbiano scosso anche la vostra realtà che comunque non si è mai sottratta alla partecipazione in attività benefiche, come la donazione della nuova bandiera issata al Parco Don Gnocchi e, ancora più importante, la distribuzione delle mascherine casa per casa. Come hai vissuto questo momento storico?

Sì, siamo stati ben felici ed onorati di esserci quando il bisogno ha richiesto il nostro aiuto e non posso non pensare ai nostri soci che purtroppo oggi, anche a causa del Covid, ci hanno lasciato e hanno portato un enorme dispiacere tra di noi, non vederli più qui tra di noi mi fa davvero male. Ma voglio essere positivo e sono fiducioso che riusciremo piano piano a riconquistare la nostra quotidianità.

Un momento di silenzio e ad Alessandro si incrina la voce, visibilmente emozionato nel ricordo di coloro che non entreranno più a celebrare la vita insieme alle penne nere, ma che per sempre rimarranno nel cuore di molti. C’è bisogno di tutti affinché si possa ripartire con coraggio e determinazione. Il nostro territorio, nella veste degli Alpini, ha un carattere forte e combattivo, e la mia chiacchierata con Alessandro ne è la conferma.