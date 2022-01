La Polvere Magica di Palazzolo riparte con una nuova commedia (e chiede l’aiuto della comunità)

Incontro Jessica Franceschini, componente della storica compagnia teatrale “Polvere Magica” di Palazzolo sin dal momento della sua formazione nel 1994 e, con la stessa vitalità ed entusiasmo del suo personaggio sul palco, Clotilde Stramassi, mi illustra la ripartenza dell’attività teatrale della compagnia avvenuta con un nuovo titolo nel periodo pre natalizio.

Allora Jessica vi siete letteralmente tolti la… polvere dai costumi?

Ebbene sì, finalmente siamo ripartiti dopo un lunghissimo periodo di inattività. Il Covid ci ha bastonato e dopo l’ultima recita prima della pandemia (il 22 febbraio 2020, NdR) avevamo soltanto fatto qualche replica nell’estate successiva cancellando poi moltissime date. Ma tutto era difficilissimo; rispettare le normative di distanziamento e di sicurezza, incastrare le date nelle poche finestre possibili e anche per questi motivi alcuni componenti del vecchio gruppo non se la sentivano di proseguire. Ci siamo fermati ed abbiamo pensato ad una riorganizzazione del nostro gruppo. E da lì è nata la nuova commedia ‘Vorrei la pelle nera’ che ha debuttato a Caprino il 3 dicembre scorso.

E’ stato difficile ricostruire il cast?

Premetto che con chi si è fermato siamo tuttora in ottimi rapporti e confidiamo che in futuro magari possano ripensarci. Siamo stati fortunati in quanto ora nel gruppo sono entrati dei giovani molto promettenti. In ogni caso è sempre difficile trovare nuovi attori in quanto si tratta sempre di un impegno costante fatto di studio del copione, di riunioni settimanali con prove e ovviamente di serate nel fine settimana in scena in tutta la provincia di Verona e spesso anche fuori. Però la passione e la voglia di migliorarsi è la molla che spinge ognuno di noi e mi auguro che queste righe possano stimolare anche eventuali nuovi candidati a salire sul nostro treno…

Quali sono le vostre prossime date sul palcoscenico?

Sul nostro sito www.polveremagica.com e sulla nostra pagina Facebook si può trovare il calendario delle nostre recite a cui si aggiunge una che abbiamo fissato in questi giorni a Grezzana per il 4 di febbraio. Ma l’appuntamento a cui puntiamo con ambizione è la partecipazione alla rassegna teatrale ‘Le Contrà’ a Sanguinetto il 19 di febbraio, manifestazione a cui, assieme ad altre compagnie amatoriali, ci ha visto presenti sin dal 2006 e che abbiamo vinto in passato per ben cinque volte con altrettante diverse commedie. Il tutto si svolgerà in un teatro meraviglioso dentro il castello e verrà premiata la migliore interpretazione per trama, recitazione, scenografia, costumi e, devo ammettere senza falsa modestia, che siamo i favoriti per la vittoria finale. Siamo orgogliosi di rappresentare Palazzolo e il pubblico ha grandi aspettative nei nostri confronti; i bambini sono legati ai personaggi che fanno ridere, le persone adulte apprezzano la nostra leggerezza nell’affrontare temi di attualità e gli anziani sono affezionati ai termini dialettali di cui le nostre commedie sono infarcite.

Quanto vi manca un teatro in cui provare in maniera continuativa?

Moltissimo. Siamo una compagnia affermata che però può esercitarsi solo nella piccola e poco agevole sala del circolo Noi della Parrocchia di Palazzolo spostando ogni volta sedie e tavoli. Per ringraziare dell’ospitalità ogni anno devolviamo una somma al parroco don Angelo ma, come si può immaginare, tutto il nostro movimento è su base volontaria e talvolta ci autotassiamo per le trasferte, per i costumi e per le spese vive.

Non avete quindi nessun aiuto?

Purtroppo no, anzi colgo quest’occasione per lanciare un appello nel caso qualcuno ci volesse supportare: noi ne saremmo ben lieti. Raccogliamo qualche offerta solo nell’occasione della recita alla sagra di Palazzolo mentre quando andiamo in trasferta gli eventuali incassi sono gestiti dagli organizzatori locali che solo in qualche occasione ci ‘premiamo’ con qualche panino o rinfresco a fine serata.

Se qualcuno è disponibile quindi si faccia avanti.

Noi lo accoglieremo a braccia aperte, grati per qualsiasi tipo di aiuto. Per esempio siamo sempre alla ricerca di persone che vogliano unirsi a noi dato che ora lo staff si è ridotto. Non soltanto come attori ma abbiamo bisogno anche di chi segue la parte audio, il mixer luci e la gestione col computer della musica di scena. Queste figure dietro le quinte per noi sono altrettanto importanti come chi calca il palcoscenico. Non sono richieste capacità particolari: con buona volontà, voglia di imparare e di migliorarsi continuamente siamo arrivati a farci conoscere in tanti luoghi anche lontani dove il pubblico attende con trepidazione lo spettacolo della Polvere Magica di Palazzolo.

Ma per quale motivo si diventa attori amatoriali?

Ti assicuro che nel mio caso ed anche in quello dei miei compagni è stata un’esperienza appagante che mi ha fatto crescere e mi dato molte gratificazioni; ci siamo messi in gioco e per quanto mi riguarda ho accresciuto in maniera esponenziale la fiducia nei miei mezzi e la mia autostima. La passione nasce così e si alimenta col tempo. E a quelli che hanno paura di contattarci perché non sanno recitare o perché sono timidi dico di non crearsi falsi alibi; nessuno di noi ha fatto scuola di teatro e per tirare fuori il meglio di se stessi non c’è posto migliore di un palco con un bel gruppo di amici che ti coinvolgono in un’inebriante avventura.

Cosa puoi dirci della nuova commedia?

Non posso spoilerare più di tanto ciò che il pubblico vedrà nei teatri ma dato che in famiglia sono la sorella Stramassi più giovane mi sembra giusto lasciare questo compito a mia sorella maggiore Ilde visto che tutto è ambientato a casa sua…

A presto quindi, con un prossimo articolo con il quale racconteremo qualche dettaglio in più su ‘Vorrei la pelle nera’, grazie alle parole di Ilde Stramassi al secolo Francesca Fiorini.

Nella foto, sul palco, Marco Bagnara (in arte il vigile Felice Catafalco) Francesca Fiorini (in arte Ilde Stramassi) e Jessica Franceschini (in arte Clotilde Stramassi) sedute con Laura Negro (in arte Rita).