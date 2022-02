La politica secondo Gianluca Bonato di Lugagnano, presidente della sezione italiana della Gioventù Federalista Europea

Sfogliando i quotidiani recentemente mi è capitato di imbattermi in un articolo che parlava di politica locale e commentava lo scacchiere che compone la variegata scena politica veronese, tra gli altri, ho notato con curiosità che, anche a Verona, è presente il gruppo dei federalisti europei.

Nella continua ricerca da parte del Baco delle eccellenze del nostro territorio, si è presentata l’occasione di scambiare due chiacchiere con Gianluca Bonato di Lugagnano, 27 anni (nella foto) recentemente nominato presidente della sezione giovani italiana della Gioventù Federalista Europea che si è volentieri messo a disposizione per scambiare alcune considerazioni.

Chi sono i federalisti europei? Ed in particolare i giovani federalisti europei di cui tu sei presidente?

Il movimento federalista europeo è un movimento politico apartitico che ha l’obbiettivo di convogliare esponenti anche di diversi orientamenti politici verso l’obbiettivo di un Europa federale. È stato fondato a Milano nel 1943 da Altiero Spinelli insieme ad un gruppo di antifascisti che aveva individuato nella battaglia per la creazione della Federazione europea, cioè degli Stati Uniti d’Europa, lo scopo prioritario della lotta politica per affermare stabilmente nel Vecchio continente la pace, la libertà, la democrazia e la giustizia sociale. La sezione giovani ha il compito di stimolare il dibattito tra le nuove generazioni in merito a tematiche relative alle potenzialità di un Europa federata, promuovendo tavole rotonde, incontri e progettualità.

Un chiarimento, in che modo siete rappresentati all’interno delle istituzioni?

Il movimento non è un partito e segue la linea tracciata dal Manifesto di Ventotene del 1941 non partecipando ad alcun tipo di elezioni. Il movimento federalista europeo ha come obbiettivo unire e non dividere le forze favorevoli all’unità europea e, per garantirsi l’autonomia culturale, politica, finanziaria ed organizzativa, basa la sua esistenza sull’autofinanziamento e sul lavoro volontario dei militanti. Infatti, il gruppo di esponenti politici che ha aderito alle proposte del movimento è composto da persone, anche appartenenti a diversi schieramenti, che condividono la proposta di un Europa federata nonché gli altri punti cardine quali ad esempio il rifiuto della violenza come metodo di lotta politica.

In merito al rapporto con le attuali forze politiche italiane trovate collaborazioni ed apertura?

È un momento politico abbastanza particolare perché la situazione, già complessa, si è ulteriormente complicata per gli effetti di questa pandemia che ci sta rallentando anche nell’organizzazione dei nostri eventi. È del tutto evidente che anche i lavori politici vengano ri-calendarizzati in questo clima, in ogni caso possiamo affermare di avere trovato una buona sinergia con alcuni esponenti politici che condividono le nostre ideologie, specie se facenti parte di schieramenti che sono più propensi rispetto ad altri a ragionare su idee di integrazione europea.

Esiste quindi di una dicotomia tra europeisti e non che supera il dualismo sinistra/destra di cui da sempre sentiamo parlare?

Il concetto di “destra” e “sinistra” è abbastanza superato. Dal nostro punto di vista, essendo noi una sezione di un più ampio progetto (che si articola a livello mondiale non solo europeo, NdR), ciò che oggi differenzia gli schieramenti in Italia e non solo è la divisione tra sovranisti ed europeisti, chiaramente per noi è più facile parlare con questi ultimi, tuttavia, essendo apartitici ci confrontiamo e portiamo avanti progetti anche con persone che aderiscono a movimenti cosiddetti sovranisti senza preclusioni.

Fa specie vedere un gruppo di giovani impegnarsi in un progetto di così ampio respiro, eppure si sente da più parti che i giovani sono disinteressati alla politica, condividi questa considerazione?

Mi piacerebbe operare un distinguo tra classe politica e ideali politici in sé. Credo che i giovani siano disillusi nei confronti della prima ma perseguano i secondi in modi non convenzionali. Mi spiego meglio, la disaffezione nei confronti della classe politica attuale è evidente in molti strati della popolazione, non solo nei giovani, ma anche nelle altre fasce d’età. Si rinviene un radicato distanziamento tra gli elettori e gli esponenti politici, forse perché da troppi anni quest’ultimi, oltre a non essere in grado di fornire le risposte che le persone cercano, hanno manifestato una pochezza di contenuti a tratti evidente. Al contrario, ritengo che i giovani stiano cercando quelle risposte ai propri ideali politici in modi diversi, impegnandosi in iniziative non strettamente politiche che però hanno evidenti implicazioni politiche, come nel caso del movimento Fridays for future. Ritengo che i giovani stiano esprimendo in maniera forte la loro insoddisfazione verso una classe dirigente orientata verso logiche che hanno spesso sacrificato un futuro sempre troppo lontano a favore di una logica egoista del hic et nunc, senza tenere in debita considerazione le ricadute che alcune scelte avranno sulle generazioni future.

Una battuta per chiudere, da membro delle neonate consulte di frazione di Sona a Presidente della sezione italiana dei giovani federalisti europei, il salto è grande ma quale suggerimento ti senti di condividere con chi si impegna in questa nuova avventura?

Sembrano due piani molto distanti, in realtà la logica federale è applicabile a qualsiasi situazione ed a qualsiasi livello. Il principio di sussidiarietà che occupa un posto importante nella nostra ideologia federalista prevede che sia opportuno favorire meccanismi di risoluzione delle problematiche e di proposizione di nuove idee il più possibile vicine alla popolazione, lasciando agli organismi di livello più elevato il coordinamento di questi organi e la definizione delle linee guida. Il mio augurio è che i membri delle consulte, come anche gli amministratori locali, possano quindi adottare queste logiche nell’operare con l’obbiettivo di fornire qualche risposta alle esigenze delle persone.

Concludiamo questa intervista a Gianluca, con un augurio per il suo futuro e con la convinzione che finché ci saranno persone disposte a mettersi in gioco per promuovere ideali con l’obbiettivo di migliorare la condizione delle comunità in cui sono inseriti ci sarà sempre qualcuno che si impegnerà a trovare le risposte per i bisogni delle persone. E questa tensione al miglioramento non è essa stessa una risposta?