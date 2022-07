La politica locale non faccia l’errore di essere troppo bulimica

La politica in questi anni, anzi in questi decenni, non gode purtroppo di buona fama. Diciamo purtroppo, perché non vi è alcun dubbio che in un sistema sano la politica ha l’altissimo ruolo di orientare le coscienze, di guidare una comunità verso obbiettivi più alti e posizionati più in là dello stretto presente.

I motivi di questa scadente, a dir poco, considerazione sono molteplici e hanno ragioni ormai storiche, che prendono in via dalla triste stagione di tangentopoli, ma certo non si esauriscono in quel fenomeno. Ed infatti l’incredibile e sconcertante settimana di politica nazionale a cui abbiamo appena assistito è il manifesto perfetto per raccontare cosa non dovrebbe essere la politica responsabile e perché lo scollamento tra chi fa politica e chi la osserva sia ormai all’apparenza incolmabile.

Detto questo, soprattutto a livello locale, vi è un fenomeno opposto ma che rischia talvolta di essere quasi altrettanto dannoso. Quello della politica bulimica che divora e “politicizza” ogni aspetto e momento della vita pubblica. E lo vediamo accadere ogni giorno nel veronese come nelle cronache di tutta la Nazione.

Come infatti non è possibile relegare la politica in un angolo, perché il rischio è quello della mancanza di una guida sull’agire delle nostre comunità, così è un errore trasformare tutto in politica, marchiando ogni occasione, ogni evento, ogni appuntamento, ogni contesto con lo stigma della politica, di chi amministra il territorio.

Ritenere che qualsiasi sia il contesto pubblico – culturale, associativo, sociale – vi sia quasi implicita la necessità che venga sempre riconosciuto il ruolo di chi un territorio lo amministra rischia di far passare in secondo piano il ruolo fondamentale di tutti gli altri attori di una comunità che, come si diceva in apertura, tutti vogliamo sana ed equilibrata.

Un atteggiamento che può produrre effetti sbagliati, tra i quali – per citare forse i due più negativi – quello pedagogicamente distorto di far passare l’idea che solo interagendo con la politica sia possibile operare con pieno credito e quello di dare un’idea della politica sbagliata e anacronistica, come l’unica componente di una comunità che ha l’autorevolezza per legittimare le altre.

Esempi semplici e piccoli ma indicativi di questa stortura li vediamo spesso, come quando riscontriamo l’irritazione di qualche amministratore, per eventi che non chiedono di essere patrocinati dalla politica. O nella parossistica smania di mettere la targa su ogni appuntamento che si tiene nella comunità. O quando leggiamo di cittadini che si rivolgono al sindaco o agli amministratori per qualsiasi problema o situazione che si verifica sul territorio: Non saper identificare autorità o ruoli differenti è certo colpa grave di cittadini poco attenti e portati più a guardarsi i piedi che l’interesse pubblico, ma anche di una politica che, volendo sempre e comunque interpretare tutti i ruoli in commedia, poi si trova ad essere interpellata ben oltre ciò che le compete.

La politica locale è fondamentale per tenere il timone delle nostre comunità. Non pretenda però che l’intero bastimento che solca il mare debba sempre e comunque averla come interlocutore. Il mare è grande e le rotte, fortunatamente, infinite.