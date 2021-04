“La politica deve ripartire dall’ABC”: L’assessore Gianmichele Bianco ed una strada da percorrere anche a Sona

Ascolta questo articolo

Pubblichiamo un intervento dell’assessore alla cultura del Comune di Sona Gianmichele Bianco (nella foto di Mario Pachera), che prende voce e posizione nel dibattito in corso su queste colonne negli ultimi mesi su politica locale e grandi tempi etici e culturali della politica universale.

Gentile Direttore,

una mia conoscente mi assicura che “non leggerà alcun articolo di politica perché ha perso ogni fiducia, in quanto non si capisce mai nulla, si litiga sempre e soprattutto non cambia mai nulla”.

Ho chiesto: “di quale politica avresti bisogno tu?” E la risposta è stata: “la politica semplice e di buon senso, soprattutto di buon senso”. Anche Hillary Clinton, quando scendeva dalla sua casa di Manhattan, veniva fermata da chi – criticandola – le diceva che c’era una buca sulla strada proprio là. Lei, che aveva tra le mani il destino del mondo, doveva fare i conti con la realtà della semplicità e del buon senso. La mia amica ha ragione.

Dopo aver letto diversi articoli di critica politica negli ultimi numeri del suo giornale, mi permetto quindi personalmente di scriverle poiché forse manca un confronto e mancano delle risposte. Eppure, proprio Sona quelle risposte le ha e ritengo che siano di molto valore. Ho osservato, infatti, da molto vicino come co-organizzatore il corso di politica per under 35 tenuto per due anni dall’Università Popolare di Sona. In quel laboratorio di idee e di confronto per ragazze e ragazzi sono emersi, secondo me, i veri aspetti di fondo, quelli di cui ogni politica, e anche Hillary, deve tener conto. Oltre ogni confine di appartenenza.

Le vorrei quindi proporre un titolo, Direttore: “La politica deve ripartire dall’ABC”. Per poi arrivare alle altre lettere.

A come Attenzione.

Attenzione è un termine molto importante: vuol dire capire cosa succede, vuol dire formarsi per essere pronti, vuol dire anticipare gli eventi, vuol dire essere sempre “sul pezzo”, vuol dire “prendersi cura” delle persone, delle cose, dell’ambiente. Prendo dalla Treccani i suoi sinonimi: cura, diligenza, impegno, meticolosità, precisione, zelo, ascolto. In questo termine ci sta dentro tutto, senza essere di destra o sinistra, sopra o sotto, di là o di qua. L’Attenzione deve essere la base di qualsiasi persona che si occupa della “cosa pubblica”. Per esempio, la politica di cui abbiamo bisogno deve essere attenta alle persone; deve essere attenta all’ambiente: tutti i giorni vediamo i disastri climatici. Vuol dire essere attenti ai luoghi dove viviamo, con equilibrio di scelte, valorizzandoli e mantenendoli; vuol dire in fin dei conti tendere al benessere, che sarà sempre meno sinonimo di PIL, ma di star bene in generale. La politica di cui abbiamo bisogno deve applicare il concetto di attenzione ad ogni cosa perché Attenzione è anche sinonimo di Visione. È troppo? Non fare il politico.

B come Buon senso.

Partendo dalla base che è l’Attenzione, ora serve mettere in atto “azioni”. Come? Prendiamo come esempio cosa facciamo quotidianamente. Perché da cittadini e cittadine agiamo con buon senso a casa nostra e poi dovremmo trasformarci in altro se amministrassimo la “cosa pubblica”? Chi si occupa di cosa pubblica deve agire con il medesimo buon senso che manifesta ogni giorno.

Sapendo motivarlo, spiegando perché ha asfaltato quella strada e non l’altra, perché non riesce a fare quel marciapiede e invece quell’altro sì. Chi fa politica deve agire con buon senso perché le risorse non sono mai sufficienti, perché differentemente da aziende private il Comune deve avere sempre tutti i servizi erogati, dalla Cultura al Sociale, dalla Scuola allo Sport, dal Volontariato al Turismo, dall’Ambiente alla Sicurezza, e ad ogni altra tematica. E il buon senso che io manifesto può essere diverso al tuo, ma proprio perché è buon senso lo rispetterò. Devo farti conoscere il mio buon senso, coinvolgendoti, senza rifarmi a liste preordinate (o comandate) di idee.

C come Coinvolgimento.

E adesso che c’è una politica attenta e di buon senso, c’è tutto? No, perché manca il “motore” principale che è il coinvolgimento dei e con i cittadini, altrimenti quella politica vivrebbe nella sua “torre d’avorio” per gli anni di mandato. Il coinvolgimento è un’azione molto “energivora”, ti lascia stremato, frutto di tempo, ascolto, pazienza, ragionamenti, critiche, e via così. Solo in questo modo però si capiscono le necessità che variano, si comprende cosa realmente vogliono le persone, si capisce come scegliere e cosa scegliere. Chi non ascolta non cresce: è un concetto pedagogico e culturale molto semplice. Il coinvolgimento permette a tutti, politici e cittadini di abbassare anche quel livello di tensione che è presente. I social ne sono diventati l’esempio in negativo purtroppo: non si potranno mai azzerare messaggi al limite dell’infamia e dell’insulto, ma certo potrò limitarli. Il coinvolgimento per politici e cittadini credo sia l’unica strada.

Caro Direttore, sono anch’io in crisi, come la maggior parte di noi credo, su quale sia la mia rappresentanza politica nazionale. Mi rendo conto, però, che con il tempo mi interessano sempre meno idee preconfezionate e mi interessa sempre di più l’approccio. Non ho possibilità, ora, di affrontare le altre “lettere” del bagaglio di un politico, ad esempio V come aver Visione, I come abbracciare tutti gli Interessi della comunità, nuovamente C come Coraggio.

I candidati presidenti degli Stati Uniti passano un anno andando in giro facendosi conoscere. Eppure, ci sarebbero social, TV, giornali, perché lo fanno? Ipotizzo una risposta: con il coinvolgimento, la gente ha il vero e unico modo per misurare l’attenzione dei loro futuri leader e in cosa consiste il loro specifico buon senso, la loro Visione, il loro Coraggio, gli Interessi che intendono tutelare.

L’esperienza del corso di politica dell’Università Popolare di Sona ci spiega cosa succede anche a Manhattan. Siamo sulla giusta strada. Scriverò alla Clinton.

Gianmichele Bianco

Assessore alla cultura del Comune di Sona