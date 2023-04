La Pasqua e la speranza della rinascita: Un augurio di luce per chi vive momenti bui

La resurrezione di Gesù che si celebra nel giorno di Pasqua contiene un messaggio religioso potentissimo, fondamento della fede cristiana. Ma nella domenica pasquale non si può non sentir risuonare, da credenti o non credenti, la forza di un’esperienza fortissima che, pur nella sua straordinarietà, è anche molto terrena: l’esperienza della speranza, che ci fa credere di poter rinascere a vita nuova quando, per infinite ragioni, ci sentiamo persi, sconfortati, afflitti.

E di questa possibilità di rinascita è testimone anche la natura, che dopo il lungo inverno, proprio nel periodo pasquale, si risveglia e rifiorisce: non è appunto un caso che la Pasqua sia in genere percepita, nel sentire comune, anche come festa di primavera.

“Initium ut esset creatus est homo”, affermava Sant’Agostino. L’uomo è stato creato per essere un inizio. Ogni nascita, infatti, è portatrice di una irripetibile novità, a cui diamo forma attraverso la nostra libertà. Nasciamo per dare inizio a qualcosa di nuovo nel mondo, qualcosa che porta il segno della nostra originalità. Ma se è il Natale a ricordarci la portata trasformativa dischiusa dal potente mistero della nascita, la Pasqua ci ricorda la potenza salvifica dischiusa dalla possibilità della rinascita.

C’è una morte che, in senso assoluto, è la fine della vita, della vita su questa terra: il pensiero angosciante di questo venire a mancare è consolabile solo con il “salto della fede” – per dirla con la filosofia di Kierkegaard – che affida i credenti alla speranza della resurrezione. Ma ci sono morti interiori che fanno sentire affacciati sull’abisso della fine anche nel pieno della vita: in questi momenti, ci si salva solo se si riesce a coltivare la speranza di poter ricominciare. Se è vero che ogni nascita è un inizio, è vero anche che la vita è possibilità di inizi sempre nuovi. E questo significa, nei momenti bui, poter coltivare la speranza della rinascita.

A chi soffre la solitudine, amplificata dal tavolo vuoto che ogni festa porta con sé; a chi lotta con i demoni interiori, che dilaniano l’anima lasciandola a brandelli; a chi ha smarrito il senso di qualcosa in cui prima credeva, sentendosi disorientato di fronte al mondo; a chi ha assaporato il gusto amaro della delusione, e avverte il peso lasciato dalla rottura di una relazione profonda; a chi vive l’esperienza della paura, e percepisce questo sentimento penetrare nella carne fino ad immobilizzarla; a chi si è pentito per qualcosa e non è stato perdonato e a chi, invece, ha chiesto scusa ed è stato riaccolto, ma continua a sentirsi in colpa; a chi ha smesso di sognare, perché il presente è troppo buio per poter illuminare sprazzi di futuro.

A chi, insomma, celebra questa Pasqua con il cuore pesante, arrivi l’augurio di saper coltivare la speranza di una rinascita a nuova luce. E a chi, invece, festeggia la Pasqua nella gioia di una vita piena, arrivi l’augurio di saper vedere coloro che sono in una situazione diversa, perché nessuno rinasce da solo: la speranza di un nuovo inizio si coltiva solo sentendosi abbracciati dallo sguardo fiducioso e amorevole di qualcuno che si prende cura di noi volendo davvero il nostro bene.