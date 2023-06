La Parrocchia di Palazzolo in festa per i 50 anni di sacerdozio del parroco don Angelo Bellesini

Il 2023 sarà ricordato come un “anno d’oro” per la parrocchia di Palazzolo. Dopo le celebrazioni in occasione dell’ordinazione sacerdotale di Gabriele Polledri di fine aprile, è ora arrivato il momento di festeggiare il cinquantesimo anniversario dell’ordinazione sacerdotale dell’attuale parroco don Angelo Bellesini.

Nel 1973, il giorno 24 di giugno, l’allora venticinquenne diacono, originario di Rosegaferro, ricevette in Cattedrale da Monsignor Giuseppe Carraro l’imposizione delle mani e di lì a poco iniziò il suo servizio in qualità di curato della parrocchia di Valeggio sul Mincio, dove rimase per dieci anni.

In seguito, don Angelo fu trasferito ad Avesa, dove trascorse cinque anni nelle vesti di curato della locale parrocchia di S. Martino per poi divenire nel 1988 parroco titolare sino al 2006.

Nel mese di ottobre di quell’anno fece il suo ingresso a Palazzolo ed iniziò il suo attuale percorso alla guida della parrocchia di S. Giacomo e Santa Giustina, dove fra poche settimane, al compimento del settantacinquesimo anno di età, attenderà le decisioni del vescovo Pompili riguardo al suo futuro.

La comunità di Palazzolo, per stringersi attorno al suo parroco, ha organizzato per sabato 24 giugno alle ore 18.30, proprio nel giorno del cinquantesimo anniversario dell’ordinazione, una messa particolare in ringraziamento al Signore.

Sull’altare, oltre a don Angelo, saranno presenti don Giuseppe Vantini, don Mariano Ambrosi, i giovani sacerdoti di Palazzolo don Matteo Bertucco e don Gabriele Polledri, attorniati anche dai colleghi sacerdoti dell’Unità Pastorale.

Sarà una cerimonia semplice ma genuina e piena di significati che proseguirà dopo la messa in un incontro conviviale sotto il tendone nel campo sportivo adiacente alla chiesa, in cui sarà offerto un piatto di risotto a tutti i partecipanti senza bisogno di effettuare alcuna prenotazione.

Per tutti i parrocchiani che interverranno sarà questo il momento ideale per scambiare un saluto con don Angelo e per complimentarsi con lui per il traguardo raggiunto.

Nella foto qui sotto, don Angelo Bellesini con i coetanei di Rosegaferro il giorno dell’ordinazione sacerdotale, il 24 giugno 1973. Sopra, all’eucarestia in una delle sue prime messe.