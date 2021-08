La Nona di Beethoven in Arena e la fiaccola del sentirci comunità, che va tenuta ben alta in questi tempi oscuri

Nella calda notte veronese del 22 agosto, sotto lo sguardo di una luna immensa, in Arena è andata in scena un’esecuzione della sinfonia n. 9 in re minore op. 125 di Ludwig van Beethoven che difficilmente verrà dimenticata.

Sul podio a dirigere l’orchestra Erina Yashima, assistant conductor della Philadelphia Orchestra e allieva di Riccardo Muti. Yashima, dopo Keri Lynn Wilson e Speranza Scappucci, è stata la terza donna a guidare l’orchestra areniana durante questo festival lirico.

La Nona è l’ultima sinfonia di Beethoven ed è unanimemente considerata uno dei più grandi capolavori della musica, e dell’arte, di ogni tempo e di ogni latitudine, anche in quanto simbolo universale di unità e fratellanza tra gli uomini. Una sinfonia che porta con se una storia affascinante.

La sinfonia fu eseguita per la prima volta venerdì 7 maggio 1824 a Vienna. Raccontano le cronache dell’epoca che l’esecuzione fu diretta dal maestro di cappella del teatro, Michael Umlauf. In realtà, anche Beethoven condivise il palco con lui, cosicché nonostante fosse ormai completamente sordo poté percepire, tattilmente attraverso il pavimento, le vibrazioni di risonanza dei registri bassi e del ritmo generale.

Due anni prima proprio Umlauf aveva assistito al tentativo di Beethoven, già all’epoca sordo, di dirigere la prova generale della sua opera “Fidelio”, che finì in un disastro. Così questa volta istruì i cantanti e i musicisti affinché ignorassero il maestro. All’inizio di ciascuna parte il grande compositore, che sedeva al lato del palco, dava i diversi tempi: voltava le pagine della partitura scritta da lui e batteva il tempo per una orchestra che non poteva udire. Nonostante le indicazioni di Umlauf, come riporta il violinista Joseph Böhm, “Beethoven diresse la sinfonia lui stesso; cioè, si trovava davanti al leggio e gesticolava furiosamente. A volte si alzava, altre si stringeva fino al suolo, si muoveva come se volesse suonare tutti gli strumenti da sé e cantare per conto dell’intero coro. Tutti i musicisti prestavano attenzione soltanto al suo ritmo mentre suonavano”.

Sempre le cronache raccontano che al termine dell’esecuzione il contralto Caroline Unger si sarebbe avvicinata a Beethoven e lo avrebbe fatto voltare per ricevere gli applausi e gli evviva del pubblico, di cui non si era accorto a causa della sua sordità.

Il possente e commovente tema del finale della sinfonia, l’Inno alla gioia, riadattato da Herbert von Karajan, è stato adottato nel 1972 come Inno europeo.

L’Inno alla gioia è una lirica nella quale la gioia non è intesa, banalmente, come semplice spensieratezza, ma come risultato a cui l’uomo giunge seguendo un percorso graduale, liberandosi dal male e dall’odio per elevarsi verso una visione corale della vita. Il critico musicale Luigi Magnani ha scritto che “quella idea profetica della fondazione del regno di Dio sulla terra tra gli uomini di buona volontà, già auspicata da Kant, Beethoven l’ha solennemente celebrata nel finale della Nona sinfonia, ove si esalta il regno della fraternità umana, la vittoria dell’uomo su ciò che fisicamente e moralmente l’opprime, la sua vittoria sulla tirannide politica e su quella delle passioni, la sua libertà. Con la Nona Sinfonia è come se egli, anzi la musica, uscisse appunto dall’ambito della esperienza personale dei sentimenti privati per abbracciare una visione più ampia in cui gli ideali non siano vane ombre, soggettivo riflesso dei desideri, ma vengano affermati e riconosciuti come oggettivamente validi”. E che sia diventato l’inno d’Europa sta proprio a ricordarci la profondità dei valori che ci legano, che vanno ben oltre e ben più a fondo delle inadeguatezze che talvolta la comunità europea ci ha mostrato negli scorsi anni. Valori e legami dai quali è possibile ripartire, credendoci.

Le antiche pietre dell’Arena, ancora profondamente segnate dal Covid, domenica hanno assistito – commosse a partecipi – ad un momento altissimo di musica e cultura. Una notte nella quale i più alti valori dell’uomo e della sua storia si sono fatti musica e voce, facendo intuire – anche solo intuire – a noi che abbiamo avuto il dono di essere presenti, a quali vertici possa arrivare l’essere umano quando tutto converge verso il bello, verso il sublime, verso l’infinito.

Una straordinaria lezione, da raccogliere e portare con sé in questi tempi oscuri, con ancora negli occhi le terribili immagini che arrivano dall’Afghanistan. Tempi difficili che chiedono a ciascuno di noi in Europa, in Italia, nel territorio dove viviamo, di tenere ben alta la fiaccola della ragione, della compassione, della partecipazione, della solidarietà, della cooperazione, del sentirci comunità. La fiaccola della gioia, come ci insegna Beethoven.