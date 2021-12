La musica che gira intorno: Un Festival senza età (e perché aspetto al varco Morandi e Ranieri)

Come avevo forse già scritto e raccontato in qualche occasione, il mio approccio alla musica è avvenuto fino dalla tenera età, quando con orgoglioso entusiasmo non andavo da nessun parte se non avevo sottobraccio il mio giocattolo preferito che si chiamava “mangiadischi”.

Il mio cantante preferito era Gianni Morandi, decisamente più consono a un bimbo di 4-5 anni rispetto al decano Claudio Villa che detestavo profondamente. Mio papà era invece appassionato al ‘Reuccio’ tanto che mi portò con lui e mia mamma a vederlo a teatro. Io non ci volevo andare, tanto è vero che restai girato di spalle durante lo spettacolo per protesta. Era il 1969, me lo ricordo nitidamente. Sapete quando si parla di traumi infantili? Esattamente questo.

Ma ben presto il rivale del mio idolo Gianni divenne un giovanotto napoletano, con una pettinatura sempre perfetta, di nome Massimo Ranieri. Fu rabbia assoluta sia nel 1970 sia nel 1972 quando Ranieri vinse Canzonissima con Morandi sempre secondo. A quell’età, per un bimbo a cui “la musica già girava intorno”, si trattò di un fatto grave, gravissimo. Ranieri diventò da detestare come la Juventus per un milanista, o come un drappo rosso per un toro infuriato.

Gianni Morandi e Massimo Ranieri parteciperanno in gara al prossimo Festival di Sanremo. Più di 50 anni dopo i due monumentali artisti italiani si contenderanno un trofeo, un titolo, un traguardo. A suon di canzoni.

Se permettete, è bellissimo. Veramente bellissimo! Ed il cast messo insieme da Amadeus per il prossimo Festival è veramente incredibile. Sette già vincitori (credo mai così tanti insieme), e poi tante anime musicali completamente differenti: dal protagonista dell’estate giovane Sangiovanni, alle prime donne della musica italiana Elisa ed Emma. Ma anche Noemi e Giusy Ferreri (che ha sempre sbagliato i pezzi portati al Festival), alla frizzante accoppiata Mahmood-Blanco (mi aspetto qualcosa di strepitoso), al cantautorato di Moro o Rkomi. Insomma ragazzi, sarà un festival di una insuperabile varietà musicale e spettacolare (cosa farà Achille Lauro stavolta? E cosa presenterà Rettore?).

Il fatto reale è che nella musica non conta il “vecchio o il nuovo”, il “melodico o il rock”: conta l’originalità delle canzoni, così come l’efficacia degli interpreti. Morandi e Ranieri sembrano non avere una età, grazie anche alla loro propensione alla cura fisica: Gianni coraggioso maratoneta, Massimo contorsionista a teatro dal Barnum in giù. Mi vergogno quando vedo Ranieri (di cui, evidentemente, nel frattempo ho acquisito grande stima) esibirsi come sa ancora fare, mi vergogno tanto perché io faccio fatica a piegarmi quando devo allacciarmi le scarpe e lui sa contorcersi al quadrato svedese meglio di una ballerina di danza del ventre.

Ma la vera capacità di durare nel tempo di Massimo e Gianni, ve lo posso garantire avendoli incontrati più volte, è frutto delle loro meravigliose qualità umane. Sono persone umili, che hanno come assoluta religione il rispetto per il pubblico e per le persone che incontrano. Sono grandi star che non vogliono i gradi, sono persone che non si sono mai sentite arrivate ma sempre in un viaggio di ascolto degli altri e miglioramento del loro essere umani ed artisti.

“Il Baco” sarà pronto anche quest’anno a raccontarvi tutti i giorni il Festival. Sono certo che ci divertiremo insieme a commentare la kermesse musicale. La Musica gira intorno, pregasi Siore e Siori. Salite a bordo, la nave salperà martedì 1 febbraio 2022.