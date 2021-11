La musica che gira intorno: Si scrive Freddie e si legge numero uno

Trent’anni fa come oggi terminava l’esistenza terrena di Farrokh Bulsara, anche se tutti lo conoscevano con il nome e cognome che lui stesso si era dato: Freddie Mercury.

La sua storia, quella dei Queen e le sue canzoni sono indiscutibilmente “patrimonio dell’umanità”. Stare a ricordarle storicamente sarebbe un’interessante, ma già edito, esercizio di cronaca. Onestamente quasi inutile.

E allora cosa dire di questo anniversario? Beh, lanciamo la freccia: tesa, infuocata, diretta, destinata a infilarsi nel cuore centrale senza se e senza ma. Nessun cantante è stato più bravo di lui: Nessuno!

Nessun performer ha avuto la sua potenza scenica, il suo carisma, la sua presenza gigantesca che ha reso ogni palco infinitamente piccolo, ogni luogo imponente improvvisamente minimale, di mero contorno.

Freddie Mercury tradotto in italiano si legge “Numero Uno”. Non si offendano i tanti miti di ogni tempo, perché il dio della musica ce ne ha donati tanti. Che hanno fatto rivoluzioni, musicali e culturali. Che hanno cambiato il mondo, i pensieri, i cuori: potremmo citare molti nomi altisonanti. Ma sul palco, a mangiarselo il palco, mi ripeto: Nessuno come lui. Neanche Mick Jagger, neanche Michael Jackson, nemmeno i Cugini di Campagna con i vestiti copiati dai Maneskin. Nessuno come Freddie.

Perché Freddie non cantava le sue canzoni: Freddie le respirava, le viveva, le faceva diventare una parte di lui.

Vedere o sentire Freddie Mercury significava e significa ancora essere complici del proprio rapimento sensoriale, essere rapiti e rapitori, vittime e carnefici. Non starò qui a raccontare delle scelte coraggiose dei Queen, meravigliosamente coesi nel trasformare in musica i raptus musicali del loro leader. Certo fu di Freddie e dei suoi compagni l’idea più pazza del Mondo: sposare il Rock con l’Opera lirica, sfociata in quel meraviglioso cameo di capolavoro a sette note che si chiama Bohemian Rapsody, pezzo nel quale la sontuosità musicale e carismatica di Mercury trovano l’apice assoluto, la tempesta perfetta.

Il film, che sarà trasmesso stasera da Rai Uno, ha reso epici i Queen anche per i millennials, che ne avevano sentito parlare senza però capirne l’essenza contestuale storica che il film ha contribuito a focalizzare.

A proposito del film: è vero, difetta in qualche sacrificio di fedeltà del racconto storico a favore della drammaticità cinematografica. Ma il suo grande successo resta legato anche ad un efficace rappresentazione del costante contrasto genio-uomo di un artista straripante sul palco e fragilissimo nella vita.

Freddie aveva anche capito, ancor prima della nascita delle tivù tematiche musicali, l’importanza di veicolare il valore di una canzone attraverso una efficace rappresentazione visiva. Perché a lui non bastava schiaffeggiarti con le sue presunte quattro ottave e l’uso delle cosiddette “subarmoniche” consentite dalla velocità superiore alla normalità delle sue particolari corde vocali.

Lui doveva mostrarti che una canzone va vissuta con tutto il corpo, con le viscere, con l’esposizione fisica della sofferenza di una composizione artistica che è frutto di un sacro fuoco che “nasce da dentro”, ma che ha bisogno di uscire allo scoperto per avere lo spazio per allargarsi e divampare in tutta la sua intensità.

Ma pensate alla stranezza: state leggendo un articolo dedicato alla ricorrenza trentennale della morte di Freddie Mercury e sinora non abbiamo scritto nemmeno una riga celebrativa dei trent’anni. Sapete perché?

Perché Freddie Mercury è già leggenda, e come tale immortale. La canzone Bohemian Rhapsody racconta il dialogo interiore di un uomo che uccide qualcuno che decide di vendere la sua anima al diavolo.

La notte prima di essere giustiziato l’uomo invoca Dio per poter recuperare la sua anima. Qualcosa ci dice che quell’uomo, Freddie, ci sia eternamente riuscito.