La musica che gira intorno. Rosso Tiziano: vent’anni di musica a colori

Il 29 ottobre 2001 usciva sul mercato discografico un disco destinato a proiettare nel mondo musicale l’artista italiano più importante degli ultimi 20 anni. Stiamo parlando di Tiziano Ferro e del suo Rosso Relativo, opera prima di un giovane cantante subito in grado di dare la sensazione di essere approdato nel mondo della musica come protagonista e non certo come fugace comparsa.

Ricordo come fosse ieri il giorno che mi arrivò in radio quel CD single del titolo Perdono. Datosi che era un po’ tardi e avevo finito il mio turno in radio, lo portai a casa insieme a qualche altro singolo, perché a quel tempo avevo il compito di selezionare i singoli più interessanti tra le migliaia di proposte tra i CD promo che arrivavano alla sede della radio.

A casa avevo (e ho tutt’ora) una stanza adibita a studio di registrazione. Non mancava nulla: mixer, microfono, CD, giradischi, piastra, collegamento telefonico per registrare le interviste, pannelli fonoassorbenti sulle pareti e una sedia con le ruote che risultava molto comoda per muoversi da una parte all’altra dell’immenso tavolo che, pur nella sua robustezza, sembrava sempre piuttosto sofferente sotto il peso delle molte apparecchiature. L’inclinazione un po’ innaturale del piano di appoggio suffragava indiscutibilmente questa tesi.

Ecco, che dopo essermi cambiato d’abito come faccio sempre quando torno dal lavoro, indosso le cuffie e scelgo proprio “Perdono” pensando probabilmente (uso l’avverbio dubitativo perché non lo ricordo esattamente) di ascoltare una cover del famoso successo della Caselli.

E invece… Invece entra nelle mie orecchie un’ondata di R&B devastante, un ritmo esplosivo che ti prende e ti imprigiona in un sensazionale labirinto di emozioni, condite da quella voce calda e capace di snocciolarti con ammiccante velocità un testo filastrocca estremamente efficace, pulito, un timbro che vidima il cervello e scivola martellando una parte delle viscere che nemmeno pensavo di avere.

Finisce il brano e, veloce come una lepre e scosso come preso da un raptus di indomabile follia, scatto in piedi facendomi leva sulle molle della sedia e urlo “Ancora! Ancora!”. E lo riascolto altre tre volte di fila.

E’ stato così bello e coinvolgente quel momento che mi auguro, per me e la musica tutta, che mi capiti un altro artista che mi faccia impazzire come è successo nell’occasione che ho appena raccontato. Altri artisti, soprattutto giovani, mi hanno emozionato negli ultimi vent’anni: nessuno però in modo così potente, netto, totale.

L’album Rosso Relativo, che ascolterò proprio nel giorno della sua uscita, spalanca il mio mondo musicale alla scoperta di un artista che, se aveva in Perdono un carico da 11, mostrava in Rosso Relativo, Le cose che non dici, Di più, Imbranato le briscole giuste per vincere a man bassa la partita che stavo giocando: la scoperta di quello che avevo realizzato con assoluta lucidità essere un grande e meraviglioso artista.

Facevo sentire il disco a tutti, ne parlavo e dicevo “questo è un gigante, farà sfracelli”. Gli interlocutori mi guardavano con amichevole compassione come a dire “se non fossi una brava persona ti direi di smettere di fare quello che si vanta di aver scavato e trovato una miniera d’oro”. Lo leggevo negli occhi, ma intanto Perdono arrivava al primo posto dell’airplay radiofonico italiano.

Le persone cominciavano a vedere Tiziano Ferro come vincitore di tappa. Io invece lo vedevo come la Maglia Rosa che trionfava al Giro d’Italia. Fu la mia amica Federica, con cui parlavo molto di musica, che mi disse per prima, quando Ferro diventò quello che è diventato “mi ricordo quanto nessuno lo conosceva e tu dicevi che sarebbe diventato grande. Avevi ragione”. Autostima a palla!

Che poi ho lasciato da parte un brano importante di questo disco, perché vi devo raccontare un fatto personale. Quello era un periodo di “reset” della mia vita: sapete quando si schiaccia il tasto di ripartenza della caldaia ma intanto si è al freddo nella speranza di non continuare a sentirlo nelle ossa? Ecco, quello. E nel disco di Tiziano c’è un brano, L’olimpiade, che dice “fatti forza è la vita sai, che ti spinge a duettare con lei, forse vinci e mollerai, magari invece riderai, e sbagli e affoghi mai poi riuscirai in questa grande Olimpiade, di me, di te, nell’anima”. Mamma mia ragazzi, quanto mi ha aiutato questa canzone. Una fotografia nitida, netta, profondamente corrispondente a quel momento della mia vita.

E’ la forza delle canzoni, delle parole, dei pensieri che gli artisti sanno estrarre da un gesto, uno sguardo, un dettaglio. Tanta roba.

Fatto sta che Tiziano Ferro entra di diritto tra i grandi della musica italiana. E nessuno degli artisti usciti in questi vent’anni è stato più importante di lui. Buon compleanno Rosso Relativo! Visto che dal 5 novembre verrai ristampato, sono certo che la tua lunga vita proseguirà ancora!