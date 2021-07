La musica che gira intorno. Raffaella: L’ombelico del mondo

Quando dieci giorni fa ho incontrato Pippo Baudo, ho coltivato dentro di me una sorta di “blob interiore” nel ricordarmi dei filmati della memoria di bambino del Pippo in bianco e nero pettinato di tutto punto, e di quello invece via via “a colori” delle tante trasmissioni e in particolar modo dei tanti meravigliosi Festival da lui condotti.

Avendolo vicino, guardandolo realizzavo scrutandone il viso e osservandone il fisico, il trascorrere inesorabile del tempo che lo ha portato ai suoi “primi 85 anni”. Capivo in maniera sempre più lucida di essere entrato a contatto con la Storia dell’Italia, della televisione, della musica, dello spettacolo, del costume. Ho pensato a Corrado, a Mike Bongiorno, a Sandra Mondaini e Fabrizio Frizzi, ai tanti personaggi che non ci sono più.

“Baudo è l’ultimo baluardo di quella Storia, l’intervista devo fargliela bene, perché come lui non c’è nessuno”, pensavo tra me e me nell’auto raccomandazione di fare un buon servizio. “Eh no”, mi sussurrava una vocina probabilmente più statistica e meno emozionale, “c’è anche lei, la Regina, l’icona assoluta, la donna con lo spettacolo dentro…”. Si, lei, proprio lei, la Raffa (Inter)nazionale!

Mi ha sempre disorientato ma anche affascinato quella spasmodica idea di Tiziano Ferro di “far ballare Raffaella a casa sua”, dopo avere faticato a trovarla pur passando attraverso manager, contatti, luoghi italiani e spagnoli. Sì, perché avere “Raffaella a casa mia” è stata una delle più fantastiche gioie televisive che uno spettatore potesse raccontare. Perché Carrà significa ballo, canto, musica, coreografia, spettacolo, improvvisazione, ritmo, sogno.

Quel filmato visto mille e mille volte della Raffa in bianco e nero che si presenta bella come il sole in un abito nero ammiccante con l’ombelico generosamente scoperto, rappresenta una delle immagini più splendidamente erotiche che il piccolo schermo ci abbia mai lasciato.

Anche perché Raffaella è sempre apparsa padrona assoluta del mezzo, sempre al centro esatto di un mondo che sapeva catalizzare senza mai essere retorica, banalmente leziosa o volgare. Raffaella era la donna che ogni donna vorrebbe essere, e la donna che ogni uomo vorrebbe avere.

La sua biografia è una raccolta interminabile di successi televisivi strepitosi, di programmi rivoluzionari e fatti per essere immortali, senza dimenticare la parte prettamente discografica. La signora Carrà ha pubblicato qualcosa come 51 album, vendendo oltre sessanta milioni di dischi in tutto il mondo. Numeri spaventosi.

Per molti è stata la sdoganatrice assoluta dei programmi “rovesciati” molto presenti oggi in tutte le tv, ovvero quei programmi in cui il pubblico diventa il centro della trasmissione, concetto lanciato dalla sua celeberrima conduzione di “Carramba che sorpresa” che ha letteralmente rivoluzionato il modo di concepire e fare televisione.

Ci sono cose che ha fatto la Carrà che sono e resteranno per sempre targate Carrà: il Tuca Tuca, il Zum Zum Zum, o il curioso A far l’amore comincia tu piuttosto che Ma che musica Maestro o Com’è bello far l’amore da Trieste in giù, con relative mosse di balletto entrate nell’immaginario collettivo.

Raffaella sarà ricordata per la sua maniacale meticolosità professionale. Chi le stava vicino testimonia la sua capacità di non essere mai stanca, di voler provare e riprovare mille volte le performance artistiche che la vedevano impegnata.

Chiudo il pezzo con un po’ di malinconia e allo stesso tempo con la sensazione, un po’ folle e un po’ sognante, di trovare una di queste sere “Raffaella che canta a casa mia”. Magari nel bel mezzo di una Fiesta, in cui facciamo un bel trenino sulle note di Pedro Pedro Pedro, Pedro Pe.