La musica che gira intorno. Marco Masini: “Prendiamo lezioni di musica dai giovani!”

Ho intervistato Marco Masini in più occasioni negli anni, e la prima impressione che ne ho ogni volta, è che lui sia un personaggio davvero fedele a sé stesso, umanamente gentile e profondamente “toscano”.

Una persona, insomma, che appare immutata negli anni, ovviamente prescindendo dai chiari segni dell’età più evidenti nella barba grigio-bianca da intellettuale, piuttosto che dal modo di essere o di atteggiarsi. Semplice nel vestire, loquace nella comunicazione, profondamente curioso e vivace negli occhi.

Marco Masini ha scritto canzoni di grandissimo successo. Da Disperato che lo vide vincere Sanremo Giovani nel 1990, a Perché lo fai terza a Sanremo 1991. Da Ci vorrebbe il mare a T’innamorerai, o alla irreverente Vaffanculo; eppure ad un certo punto ha avuto lo stesso assurdo percorso capitato a Mia Martini, e cioè era stato additato di “portajella”, probabilmente per una sorta di ritorsione da qualche discografico che era stato toccato senza mezzi termini dalla ribellione di Marco diventata canzone.

Ma quell’epoca è lontana, sia perché Marco, differentemente da Mia Martini ha saputo reagire con lo stimolo di grande forza che solo la musica può dare. Sia perché la vittoria al Festival di Sanremo con L’uomo volante del 2004, ha ridato smalto e positività alla sua immagine artistica che era stata opacizzata da quanto vi ho raccontato in premessa.

Masini canterà in Arena il 30 settembre, con ospiti illustri quali Nek, Tozzi, Ermal Meta, Giuliano Sangiorgi, Luca Carboni, Annalisa, Arisa.

Questi cantanti sono stati suoi ospiti in un disco di duetti usciti proprio alle soglie dello scoppio della pandemia, per cui il progetto è rimasto sospeso sia dal punto di vista promozionale che dal punto di vista della “festa live”, che è stata rimandata a quest’anno ma doveva essere fatta un anno fa.

L’ultima apparizione di Masini a Verona risale al 2017, ospite dei 40 anni di Tozzi in Arena: nella nostra intervista partiamo proprio da lì.

Ciao Marco. Ci rivediamo dopo quella serata maggiolina in Arena, nella quale incantasti con quella meravigliosa esecuzione di “Caro Babbo” piano e voce che fece venire la pelle d’oca a tutti. Allora era la festa di Umberto, stavolta sarà la tua.

Prima di tutto lasciami ringraziare Verona e il suo sindaco Sboarina che mi hanno permesso di riprendere un concerto che avrei dovuto fare l’anno scorso. Finalmente, pur con restrizione di numero di persone e ancora cautela doverosamente alta per il rispetto delle norme di sicurezza, possiamo tornare al nostro abbraccio musicale di persona. Ci siamo inventati i concerti in streaming e altre iniziative a distanza lodevoli, ma incontrarsi, lo sappiamo è un’altra cosa. Scusa ma ho tanta voglia di poter raccontare questa possibilità di liberare energia ed emozioni sul palco… cosa mi avevi chiesto?

Ti avevo chiesto di “Caro Babbo” live con Tozzi nei 40 anni di “Ti amo”.

Ah sì, certo! Beh Massimo, mi stai facendo ritornare con la memoria a un’emozione che colto anche me in maniera esagerata. Credo che quest’anno quella canzone mi coinvolgerà ancora di più perché, purtroppo, mio padre se n’è andato. Questa canzone la canto da almeno vent’anni, e ogni volta ho provato la sensazione di tornare a casa ed abbracciarlo. Adesso non avrò questa possibilità e quindi sarà più dura! Tu mi dici che questa sarà la mia festa, ma io credo che si debba parlare di festa di tutta la categoria della musica che finalmente ricomincia a lavorare. Abbiamo passato momenti difficili, molti hanno dovuto cambiare mestiere. Chi ha resistito finalmente vede la fine di un incubo, perché nella musica si vedono solo quelli che vanno sul palco, ma ci sono tanti tecnici, fonici, lavoratori dello spettacolo che finalmente possono trovare gratificazione in un grande evento come quello che faremo in Arena. Siamo tutti parte dello stesso mestiere, e sottolineo questa parola, “mestiere”, perché mi ricordo che quando era più giovane quando mi chiedevano “tu che lavoro fai”, io rispondevo “il musicista”, ma la domanda successiva era “sì, ma di lavoro vero cosa fai?”, “come porti i soldi a casa?”. Oggi avere una garanzia di ripartenza per il settore è una cosa importantissima, perciò spero che il mio concerto possa essere una “festa della categoria” per premiare soprattutto i giovani collaboratori. Perché più vai avanti con una carriera e più capisci che a un certo punto anziché dare tu lezioni di esperienza a loro, sei tu che devi prendere lezioni da loro. Nel tuo mondo musicale non devi sentirti arrivato, rischieresti di trovarti in un buco nero. La musica di oggi va ascoltata e imparata. Chi come me viene da un’altra generazione non la capisce subito, la deve ascoltare molto, metabolizzare. Poi naturalmente ci sono i gusti, e ci sono le canzoni belle e quelle brutte. Le abbiamo fatto anche noi, le canzoni brutte. Anche Battisti ha fatto canzoni bella ma anche brutte, se lo abbiamo permesso a lui vogliamo non permetterlo a un giovane musicista? Chiunque ha diritto di sbagliare!

Senti farai un concerto con grandi artisti amici, in quel grande teatro all’aperto che si chiama Arena di Verona, ma soprattutto con grandi canzoni, le tue.

Beh, sono canzoni che mi hanno fatto crescere, mi hanno fatto piangere, sorridere, mi hanno permesso di farmi conoscere alla gente. Credo che condividere con amici che hanno percorso con me il mondo musicale e discografico, ecco credo che sarà un motivo in più per dire grazie a queste canzoni.

Ti vedo sereno, hai la serenità di chi ha raggiunto un successo importante, ma ti sei dovuto sudare tutto. Tanto è vero che arrivi a un tuo concerto in Arena dopo più di trent’anni di carriera.

Guarda, posso dirti che penso sia una fortuna esserci arrivato ora, perché arrivarci da giovane, dopo non te lo ricordi neanche. Invece arrivarci dopo aver sofferto, fatto tanti errori, ci arrivi con la consapevolezza di essertela un po’ guadagnata… ahahah… di essere felice in un momento come questo della mia vita perché, a parte la pandemia, ho perso da poco un genitore. So che ho 57 anni e devo capire cosa fare da grande. Ecco in tutto questo contesto poter confermare la mia carriera artistica in un concerto così importante sia come mettere un punto e virgola al periodo, per poi poter proseguire con il discorso.

Marco, c’è un po di rivalutazione generale di quello che ha fatto il tuo storico produttore Giancarlo Bigazzi, perché all’epoca le grandi canzoni che ha composto erano considerate troppo pop, troppo commerciali.

Eh vedi (parla lasciandosi andare a un profondo sospiro, NdR) questo è il Paese nel quale devi “morire per non poter morire”. Lo hanno dimostrato Giancarlo, Mia Martini e molti altri. Quando si muore si viene rivalutati. Il fatto che, invece, si possano fare delle valutazioni artistiche obbiettive su certi artisti, potrebbe essere davvero un grande salto di intelligenza e di qualità per questo Paese.