La musica che gira intorno. L’Italia?? S’è desta!!

Care lettrici e cari lettori, se vi state approcciando alla lettura di questo articolo colpiti dalla vivace punteggiatura e incuriositi dal tema, allora significa che sì, lo ammetto spudoratamente, siete caduti nella trappola “cattura like” che era esattamente quello che volevo.

Si perché si è scritto e parlato talmente tanto della disgraziata sconfitta dell’Italia di Roberto Mancini (che vale l’inedito record negativo della seconda assenza consecutiva ai Mondiali), che un titolo di piacevole sapore come quello di questo articolo può apparire provocatorio o anacronistico.

Chi però legge i miei articoli sa che respiro e scrivo musica… e allora che c’entra l’Italia delle ugole con quella dei poveri diavoli pedatori, prematuri orfani del viaggetto in Qatar? E’ presto detto.

Ordunque (mi piace questo avverbio, mi fa sentire un fine letterato) sappiamo che i due eventi più visti del 2021 sono stati la finale degli Europei di Calcio e la serata finale del Festival di Sanremo. Due eventi di un’Italia vincente, dalle parate decisive di Donnarumma alla vittoria ridondante di Blanco e Mahmood.

Due “comandanti” delle rispettive navi sugli scudi: Mancini da una parte, Amadeus dall’altra. Ma mentre il “nasone” vissuto a Sona si è visto attribuire nel 2022 addirittura un doppio mandato per il prossimo biennio, l’ex gemello sampdoriano di Vialli si è trovato la nave inverosimilmente speronata in “un mare di Macedonia”.

Dove ha sbagliato l’Italia di Mancini? La risposta più accreditata e sentita è stata “non ha saputo puntare sui giovani”, soprattutto in attacco. Insomma, anziché destarsi, si è decisamente appisolata su se stessa, “Mancini non ha saputo individuare giocatori da fare crescere”.

Ora, al di là del classico tam tam mediatico che sa portare qualcuno dalle stalle alle stelle alla velocità supersonica della luce, possiamo dire che certamente l’Italia della musica “s’e desta” in quanto Amadeus, diversamente da Mancini, ha saputo guidare la nave all’attracco di un molo duraturo proprio essendo lungimirante e coraggioso nelle scelte.

Ed ecco che La Rappresentante di Lista, Blanco e Mahmood, Sangiovanni, Dargen D’Amico, Achille Lauro, Rkomi o Irama sono stati messi al centro dell’attenzione come “cavalli rischiosi” di una generazione che ha sostituito quella “ancor fresca” ma non più performante dei vari Renga, Antonacci, Nek, Ramazzotti e Pezzali, giusto per citare solo alcuni tra gli artisti che negli anni non hanno più saputo replicare i loro successi degli anni precedenti.

E intendiamoci, l’effetto Sanremo ha saputo vivacizzare anche molti altri artisti al di fuori del Festival. Solo per citarne alcuni del solo ultimo mese o giù di lì: Fibra, Marracash, Coez, Elodie… E a questo risveglio fa riscontro l’annunciata riapertura dal primo di aprile al cento per cento della capienza degli spettatori per gli eventi live, con i tantissimi concerti in programma a Verona di cui abbiamo già parlato.

Insomma, cari ragazzi e ragazze, l’Italia della musica “s’e desta” davvero! E questo grande momento di salute artistica durerà ancora a lungo. D’ora in poi, quindi, quando incontrerete qualcuno, che vi chiederà “Hai visto l’Italia?”, potrete rispondere “più che vista, piacevolmente sentita”.

L’importante è destare sempre attenzione al “nuovo che avanza”, con passione e curiosità. Facciamo, insomma, come dice Morandi: Apriamo tutte le porte!