La musica che gira intorno: L’estate dei Mille e il Ferragosto italiano

“…Ma che caldo, ma che caldo fa…. Ma che caldo in questa città”, citava un vecchio successo di Jovanotti. Era l’estate 1992, e la canzone si intitolata proprio così… Estate 1992.

Eh già, la stagione estiva è quella che più di tutte si addice per essere abbinata a una o più canzoni. Vuoi che grazie a un po’ di giorni di ferie, possiamo avere più tempo per ascoltare la radio o, per dirla “alla giovane”, fare poadcast sulla nostra piattaforma preferita. Vuoi che in estate più facilmente si sente riecheggiare il soave suono da qualche finestra, balcone, negozio o dalle spiagge.

Certo che sulla sabbia da qualche anno non c’è più la presenza costante della musica, segnata nel passato remoto o recente dai juke-box, e poi dai circuiti radiofonici dei bagni in spiaggia, sapete quelli che mettevano musica tutto il tempo e annunciavano ogni paio di minuti che “un bimbo di quattro anni si è perso: Si chiama Luigi, indossa un costumino bianco con un cavallino rosso. Chi lo trovasse è pregato di riportarla al bagno 139 dove c’è la madre ad attenderlo”.

Dunque, cosa stavo spiegando, ah si! Che l’estate è stagione segnata dalle canzoni e allora, visto che siamo a Ferragosto, proviamo a fare una rapida disamina delle canzoni che hanno accompagnato (e che ancora accompagneranno) le nostre giornate.

Il titolo del pezzo che sto scrivendo non lascia scampo: è stata senza dubbio Mille, la canzone che Fedez ha scritto e interpretato con Orietta Berti e Achille Lauro, la regina assoluta dell’estate. In questo pezzo c’è tutto: il divertimento, la modernità, la splendida vocalità di una Berti diventata oramai un’icona anche per le generazioni che non erano ancora nei pensieri delle mamme che li ha portati in grembo quando l’Usignolo di Cavriago cantava l’ironica Finché la barca va, lasciala andare. C’è Fedez, che al netto di essere il marito della Ferragni, è uno che di colpi se sbaglia davvero pochi e che ha coinvolto quell’Achille Lauro che sta sempre più imponendo la propria personalità artistica decisamente fuori dagli schemi, complicata, ammiccante ma soprattutto mai banale.

Se è indiscutibile che le ultime tre estati erano state quelle del “reggaeton” ad ogni costo, peraltro ancora presente, l’estate del 2021 verrà ricordata come quella del “featuring”. Cosa significa questa brutta parola? Semplicemente che ci sono state tante canzoni cantate da più voci che sono andate a supporto di altri interpreti.

E allora Gianni Morandi si ringiovanisce con L’Allegria scritta da Jovanotti, Takagi & Ketra reicontrano Giusy Ferreri nella poco riuscita Shimmy Shimmy, i Boomdabash vanno a braccetto nel brano Mohicani con Baby K, o il raffinato duetto tra Noemi e Carl Brave, ricordando anche la coppia Bertè Marrone e il riuscito duetto Samuel-Francesca Michielin.

E ancora, Annalisa e Federico Rossi hanno proposto il pezzo più ballato dell’estate Movimento Lento, per non parlare di due pezzi fuori categoria che, legati agli Europei di calcio, hanno comunque segnato le nostre giornate al solleone: sto parlando di We are The People di Garrix con i “Due Udue” Bono & The Edge, e la rispolverata Un’estate italiana di Bennato e della Nannini.

Citazione a parte per le canzoni meno riuscite dell’estate: dal disastroso duetto tra Rovazzi e Ramazzotti (Eros, perché l’hai fatto??), al dimenticabile Toy Boy di Colapesce e Dimartino con la Vanoni, fino all’oramai tormentone fotocopia di tutti gli anni di J-ax, stavolta con Jake la Furia. L’ex Articolo 31 ha sovraprodotto troppo in questi anni, ha talento, fantasia ma, come diciamo noi a Verona “quando l’è longa, la stufa!”.

Allora, dirà qualcuno… ma i solisti sono spariti? Per fortuna no, anche se un preoccupato “quasi” si insinua tra le dita che battono sulla tastiera.

Sicuramente in questa scarsamente nutrita categoria la fa da padrone Sangiovanni, che con la reggaeggiante Malibù ha trasmesso ritmo e freschezza. Successo pazzesco. Altra conferma, anche se in tono minore, proveniente da Sanremo la giovanissima Madame, che con Marea: non farà cantare l’Italia ma ha dato una conferma della cifra stilistica originale di cui è dotata.

Flop dell’estate? In assoluto (mi dispiace dirlo perchè lo stimo molto) senza dubbio Nek: la sua Un’estate normale lo è stata talmente che la sua canzone, musicalmente a mio parere debole rispetto ai suoi standard, non verrà ricordata se non da pochi.

Ho trovato sottotono anche Marco Mengoni, uno dei più grandi artisti italiani del nostro tempo. Lui è uno specialista a scegliere le canzoni che canta. Ma stasera, il pezzo lanciato in questa estate, è a mio modo di vedere una spiacevole eccezione rispetto alla regola. Sapete come quando qualcuno vi chiede “ma dimmi, com’è quella ragazza? e per non dire che non è un granché rispondete ‘Carina…’???”. Ecco, proprio cosi!!

Buon Ferragosto ragazzi, a presto! Quando la penna chiama, la “Musica che gira intorno” risponde!