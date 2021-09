La musica che gira intorno: L’Arena con Amadeus è diventata una discoteca a cielo aperto

Per due sabati consecutivi, il 25 settembre ed il 2 ottobre, la programmazione televisiva di Rai Uno vedrà protagonista Amadeus con il nuovo programma “Arena 60 70 80”, registrato questa settimana all’Arena di Verona.

Parto subito senza grandi preamboli: non perdetevi questi due appuntamenti in TV. Quella che “Don Amedeo” ha celebrato nel nostro meraviglioso anfiteatro è stata senza dubbio una sorta di “messa cantata laica” che somiglia un po’ a quelle cerimonie gospel che vediamo nei film ambientati a New York nel quartiere di Harlem.

Per chi ha assistito agli spettacoli i momenti più belli sono stati quelli in cui “Ama” ha occupato la bellissima console creata sul palco per l’occasione, animata anche dal noto deejay di RTL 102.5 Massimo Alberti. Formula semplice: Alberti mixa i grandi successi “disco” del trentennio 60/70/80, Amadeus fa il vocalist trascinando il pubblico, e l’Arena diventa una gigantesca discoteca all’aperto nella quale tutti, ma proprio tutti, i seimila spettatori ballano gioiosamente scatenandosi che più non si può.

La grande “genialata sociale”, in questi momenti in cui “le sale da ballo” sono ancora chiuse per il Covid, è aver avuto questa meravigliosa idea di trovare il modo di fare ballare le persone in modo semplice, scatenato e scatenante, ma in tutta sicurezza.

E così il popolo, ancora segnato da limitazioni e costrizioni necessarie per far fronte alla pandemia, ha potuto “liberarsi” evitando gli assembramenti (rigoroso il controllo capillare degli addetti) mantenendo mascherine e salto distanziale di posto. Mi ripeto: geniale, assolutamente geniale.

E lo spettacolo, direte voi? Eccomi, ragazzi, ci sto arrivando. Dico una cosa scontata, nota ai più (soprattutto agli amici “anta” come me): tutto questo è stata possibile grazie alla forza della musica di un trentennio (per ovvi motivo più spinto sulle due decadi più recenti) irripetibile dal punto di vista della vivacità musicale, e soprattutto lontano anni luce dai nostri tempi dal punto di vista, salvo rare eccezioni, dalla cantabilità e dalla ballabilità dei pezzi.

I cantanti saliti sul palco sono stati tanti, e tutti famosissimi. Gli stranieri, dagli stupefacenti Europe che hanno cantato in loro tre brani più famosi mostrando una brillantezza di suoni rock conditi da una voce potente e ricca di tonalità di un monumentale Joey Tempest, privo dei famosi ricci che morbidamente condivano il suo look ineccepibile, ma come dicevamo ancora attrezzatissimo su tutto il resto che ne fa fatto un gigantesco leader.

Gli Spandau Ballett, con il leader Tony Hadley sul palco da solo, ma che ha ancora una voce così incisiva e imperante da prendere l’ascoltatore, schiaffeggiarlo oniricamente con pezzi indimenticabili e tutt’altro che “easy”. E che dire dei Village People? Per loro sono passati una maggior quantità di anni in più, ma quando canti pezzi come Y.M.C.A, In the Navy o Macho Man… chissenefrega?

Non sono mancate icone anni 80 come Alphaville, Tracy Spencer, Samantha Fox e Sandy Marton, o noti pezzi cantati in inglese da cantanti in realtà italiani come Self Control di Raf, Easy Lady di Spagna, Boys di Sabrina Salerno o I Like Chopin di Gazebo. Cito in ordine sparso, giusto per nominarne alcuni.

E poi i grandi protagonisti italiani: da un Umberto Tozzi in un efficace live con il suo gruppo nel trittico Ti amo/Tu/Gloria a una meravigliosa Loredana Berté che con una grinta da fare impallidire ogni leonessa della savana, mette metaforicamente al tappeto l’Arena con Non sono una signora, E la luna bussò o Sei bellissima, sfoderando una voce graffiatamente potente. Vi giuro, per me è un miracolo sentirla così in forma, dopo anni di esibizioni del passato recente veramente disarmanti.

E ancora una splendida e raggiante (cosa rara) Gianna Nannini che non è capace di non fare un successo da almeno 40 anni, Alan Sorrenti che prima fa ballare tutti con Figli delle stelle e poi ci porta a bordo di un generale momento karaoke con l’indimenticabile quanto poco proposta Tu sei l’unica donna per me. Desolatamente un po’ solo, Johnson Righeira porta entusiasmo con i grandi successi del duo che ha marchiato per sempre le nostre estati verso “la Playa”, e che puntualmente arrivano, come in questi giorni, “che stanno finendo”. Suggestivo Roberto Vecchioni con l’ammiccante Luci a San Siro e la trascinante Samarcanda.

Forse questo spettacolo, facendo riferimento a un pezzo che ho scritto qualche settimana fa, è la risposta all’annuncio del “Festivalbar cercasi”. Sicuramente, anche televisivamente sarà un grande e meritato successo. Perché la musica è e deve essere gioia allo stato puro.

Amadeus e la sua squadra l’hanno capito, ed è davvero bello che sia stata la nostra Arena degna cornice di questo quadro davvero riuscito.