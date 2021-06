La musica che gira intorno: La vicenda Madame e le (tante) trappole della comunicazione     

Ha fatto discutere in questi giorni sui social l’esternazione lanciata dalla cantante Madame attraverso il suo account Twitter.

Vediamo di riepilogare i fatti: La cantante vicentina viene fermata da una persona che l’ha riconosciuta mentre sta mangiando a tavola con i suoi familiari. La ragazza, uscita tra i vincitori morali dell’ultimo Festival di Sanremo, si concede malvolentieri per il selfie richiesto, salvo poi pubblicare sul suo profilo un post che recita pressappoco così: “Se non hai ascoltato il disco o se non hai preso il cd o il biglietto o se non sai di che parlo, se non hai fatto nulla per me non farmi alzare mentre mangio per una foto. Perché io sono Madame 24 h solo per chi mi usa per la musica, per il resto sono una scorbutica veneta 19 yo”.

Va detto che poi il post è stato tolto e che Madame ha in seguito pubblicato un post stavolta più pacato: “E’ colpa mia, in gran parte, quindi sono qui per chiarirmi, soprattutto con il mio pubblico. Perché al mio pubblico devo e dovrò tantissimo nella mia carriera”.

Il popolo del web si è diviso con una parte formata dai già tanti sostenitori di Madame pronti a difendere la loro cantante preferita a spada tratta: dall’altra una altrettanto nutrita schiera di detrattori, che al secolo i “gggiovani” definiscono haters, e che sono formati per una buona parte da estimatori di altri artisti che vedono in Madame una antagonista scomoda e protagonista di un successo ottenuto in poco tempo; e per la parte residuale dai cosiddetti “haters di professione”, ovvero di quelli che per catalizzare l’attenzione si esprimono su qualsiasi tema ad ampio riscontro mediatico, andando contro a prescindere per ottenere più facilmente riscontri tramite un elevato numero di like o condivisioni.

Come potete facilmente evincere d questa mia breve introduzione, esiste un intangibile confine tra il fatto in sé, ossia l’esternazione di Madame, ed il rimbalzo mediatico della stessa. La domanda sorge spontanea: Conta di più il fatto (ovvero l’infastidita reazione della cantante) o la condivisione social e le successive reazioni?

E’ proprio qui l’interessante riflessione che possiamo fare insieme. Ovvero: Quanto la realtà virtuale sta entrando nelle nostre vite, tanto da rubare lo spazio alla vita reale? Secondo un sondaggio effettuato nel 2018 dalla società tedesca Dscout, ognuno di noi tocca mediamente il telefonino 2617 volte al giorno. Siamo nel 2021, sono certo che il numero sia salito sensibilmente.

Insomma, molto del nostro tempo è occupato dalla frequentazione del mondo virtuale. Ciò vuol dire che sempre di più, se vogliamo dire qualcosa a qualcuno, pubblichiamo un post sul nostro spazio preferito per fare sapere dove siamo, cosa mangiamo, cosa pensiamo, cosa ci piace e cosa no.

Il “caso Madame” è, a mio modo di vedere, un momento emblematico di questa sovrapposizione di mondi, che vede la vita virtuale mangiare come un packman la pallina di quella reale. Sì, perché quella del web ha un grande vantaggio: la meravigliosa possibilità di ottenere “il consenso” in tempi velocissimi.

E’ chiaro che per Madame, sì perché è di lei che vorremmo parlare, la cassa di risonanza è particolarmente ridondante. Allora che dire della cantante che anziché godersi la popolarità per la quale dovrebbe ringraziare il cielo (o Dardust, dipende dalle opinioni) si infastidisce mostrando acredine verso chi le interrompe la tranquillità familiare? Si è già montata la testa atteggiandosi da “Diva” per non essere disturbata?

Ragioniamo con calma. La “nostra” Francesca ha avuto il torto non tanto di lamentarsi dell’interruzione mentre mangiava, ma di postare un messaggio chiaramente intriso di un poco elegante “ruffianismo da consenso” cercando una sorta di “o siete con me o contro di me” con il chiaro intento di “fare sollevare gli scudi al popolo alleato”. E così con il suo twitt Madame trascina il malcapitato “non abbastanza fan” portandolo nella piazza virtuale a farsi sbranare da non allineato al proselitismo all’unanime grido all’unisono del popolo dei “Madamiani” al grido “Crocifiggilo! Crocifiggilo”.

Cosicché l’artista vicentina si è trovata a dover gestire un messaggio boomerang che l’ha vista passare da vittima a carnefice colpita dalla sua stessa mano. E così sono arrivati sul web messaggi massacranti che lei e il suo staff hanno cercato di gestire con il successivo messaggio di riparazione che di fatto non è riuscito nell’intento di mettere una pezza all’infelice uscita.

Detto tutto questo, come giudichiamo Madame? Ma suvvia, come una ragazza con i suoi 19 anni che, per quanto costretta dalla sua vita d’artista a crescere in fretta, ha comunque la ragionevole giustificazione di essere poco più che ragazzina. A 19 anni Gianni Morandi cominciava a girare i primi Musicarelli, in cui esprimeva la sua piena giovinezza catalizzando l’attenzione per la sua disarmante semplicità e le orecchie a sventola sotto il cappello da militare.

Sì, i tempi sono radicalmente cambiati. Ma la frutta che cogliamo dagli alberi delle nostre campagne in questo 2021 è maturata nello stesso modo in cui è maturata nel 1963 (quando Morandi aveva l’età di Madame). Sì, sono cambiate le tecniche, ma se non hai i giusti semi, terra e temperature adatte, giuste quantità di acqua e sole, puoi star certo che la tecnica non basterà comunque.

Perdoniamola ‘sta ragazza, in fondo non ha ucciso nessuno. Ha semplicemente sperimentato come una gestione troppo istintiva della comunicazione, possa creare degli imbarazzi notevoli.

Capita a tutti i personaggi politici, così come agli attori, o ai calciatori. E’ il prezzo del successo, il peso della notorietà. Anche se, lasciatemela dire tutta, sono convinto che gli haters con il tempo si dimentichino, ma che il tam tam mediatico sollevato da questo “caso’ abbia ulteriormente allargato la notorietà della cantante. Polemica creata ad arte? La tentazione di pensarlo ce l’ho, ma non ditelo a nessuno…