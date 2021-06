La musica che gira intorno: La capitale d’Italia

Ciao amici. Sedetevi per favore, ognuno al proprio posto. Oggi interroghiamo. Vi faccio una domanda a risposta secca, ma pensate bene prima di rispondere. Allora, vado con il quesito. Mi raccomando pensateci un attimo prima di dare la risposta.

Qual è la capitale d’Italia?… I puntini di sospensione servono per poter virtualmente leggere le vostre risposte… Vedo che molti di voi sono caduti nel tranello perché hanno dimenticato il contesto in cui ci troviamo.

Io sono quello che scrive sul blog “La musica che intorno” e noi siamo quelli de Il Baco da Seta. Cioè siamo una press agency che fa informazione: informazione anche su musica e spettacolo andando nel dettaglio.

E allora si dai, la risposta giusta è, non vi sono dubbi, Verona. Da tempo Verona si è insignita di questo titolo per i tanti luoghi deputati allo spettacolo, Arena in primis, ma questo ritorno alla vita da spettacolo post chiusure Covid 19, ha dato nuovo ed entusiasmante lancio agli spettacoli della nostra provincia.

Proviamo a riepilogare i principali? Compito arduo, chiedo subito perdono dovessi saltare qualcosa ma sono talmente tanti…

Arena Lirica

Due super spettacoli il 19 e il 22 giugno per festeggiare i 150 anni di “Aida”. Il “Requiem” di Verdi il 18 luglio Il “Galà” per i 50 anni di carriera di Placido Domingo il 30 luglio, “Roberto Bolle and Friends” il 3 agosto; il fantastico pianista Kaufmann il 17 agosto, la “Nona” di Beethoven il 22 dello stesso mese. E poi il cartellone estivo con la “Cavalleria Rusticana”, “Pagliacci”, “Nabucco”, “Traviata”, con varie date durante tutta l’estate.

Arena pop e leggera

Dopo il mega spettacolo de Il Volo del 5 giugno e il doppio concerto del 6 e il 7 di Emma, arriveranno Francesco Gabbani il 4 luglio, Benji e Fede 11 e 12 luglio e i Simple Minds il 18. Poi Carl Brave il 23 agosto, Carmen Consoli con numerosi ospiti il 28, nonché i Music Awards il 31 agosto. Quindi Brignano il 15 settembre, Diodato il 19 e Marco Masini il 30. Ci sono diverse trattative al momento in cui scriviamo per altre date.

Teatro Romano

Stefano Bollani il 20 giugno, Gualazzi il 23, Antonella Ruggiero il 25, la Rappresentante di Lista il 26, Extraliscio il 28, Giovanni Lindo Ferretti il 29 e Paolo Fresu il 30.

Villafranca Castello Scaligero

Venditti l’8 luglio, Giacobazzi il 9, Nicolò Fabi il 10, Willie Peyote l’11, Subsonica il 15, Tosca che omaggia Morricone il 16, Pucci il 17, Vasco Brondi il 18, Max Pezzali 21 e 22 luglio, Gianna Nannini il 29, Uto Ughi con i solisti Veneti il 30, e Alice che canta Battiato il 31.

Che dire? Siamo o non siamo la capitale della musica? Finalmente possiamo tornare a parlarne. Viva la libertà. Buona estate e buon divertimento a tutti!