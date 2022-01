La musica che gira intorno: Il SanRemocetamolo (risposta musicale ai virologi-cantanti)

Quello che stiamo vivendo, quasi inutile dirlo, è un periodo nel quale sono in atto particolari situazioni che portano necessariamente a dei cambiamenti, o quantomeno all’apertura di scenari che in precedenza non conoscevamo.

Tra i nuovi “trend topic” (al secolo, fenomeni di tendenza di cui si discute sulle piazze più virtuali che reali) spiccano senz’altro i “virologi-cantanti”, personaggi che hanno consentito a due mondi lontanissimi, quello della medicina e quello della musica, di incontrarsi. Sorprendentemente.

E allora, mi sono detto, se i virologi vanno a cantare in televisione… io, che mi occupo di musica e cantanti, non posso aspirare a fare il medico? Non posso entrare magari di timido soppiatto, in un mondo tipicamente non mio, ma in questo momento al centro assoluto dell’attenzione?

Non esageriamo, starà pensando qualcuno di voi: certo, ma se mi fate spiegare con calma arrivo a definire meglio il mio pensiero. In questo periodo quando si fa uno starnuto o si ha un lieve dolore e malessere si pensa subito al timore di avere contratto il virus: un po’ inquietante se volete, ma perfettamente comprensibile.

Ma una volta fatto il tampone di rito con un esito consolatamente positivo, ecco che ritorna sovrano il farmaco a cui ricorriamo più facilmente, noto con una marca che non nominiamo per non fare torto a nessuno, ma che chiamerò genericamente “paracetamolo”.

Il paracetamolo ha un’azione analgesica e antipiretica: cioè va bene per tutto. Un raffreddorino, un po’di debolezza, qualche doloruccio che, a parte i più giovani, tutti quanti abbiamo.

Ecco, facendo riferimento a quanto ho appena raccontato, con il mio pezzo di oggi vorrei idealmente indossare il camice da medico, infilarmi le penne e lo stetoscopio in taschino e tasca laterale, e consigliarvi un farmaco che in questo periodo potrà davvero aiutare tutti noi a stare meglio. Questa portentosa medicina ha un nome: si chiama S A N R E M O C E T A M O L O.

Come hai detto che si chiama, Massimo? Si, San-Re-mo-ce-ta-mo-lo: proprio così! Avete capito bene! Che cos’è? Beh, ve lo spiego subito.

Siamo ripetutamente e quotidianamente bombardati da tutti i numeri e le espressioni di notevole tensione che vengono diffusi dai mass media più disparati. Diciamo che da questa tempesta informativa, un pochino ci dobbiamo anche difendere. I numeri sono numeri, su questo non si discute, ma l’assiduità informativa sull’argomento non può non creare un forte disagio nella nostra tormentata quotidianità.

Credo che tutti noi abbiamo provato almeno una volta una sorta di demoralizzazione acuta. La situazione è seria, lo sappiamo tutti, ma a volte l’enfasi espressiva utilizzata in merito è, a mio modo di vedere, quanto meno stucchevole. E allora, come possiamo trovare conforto in “sì tal” situazione? Qual è la cura più efficace per non farci assalire dalla tristezza?

Proprio quella che vi suggerivo: il SanRemocetamolo. Mancano pochi giorni al Festival, la diffusione delle prime notizie dei personaggi che affiancheranno Amadeus, dei possibili ospiti, delle anticipazioni: sono tutti dosi della utilissima medicina che vedrà dal primo al cinque febbraio la fase più acuta del suo effetto curativo. Il disincanto, la curiosità, il divertimento. Insomma, la possibilità di ritrovare attraverso la musica la sana distrazione mentale che ci consente di entrare nell’isola del disimpegno, nell’abbandono del serio e dell’abbraccio del faceto.

Sì, perché nonostante tutto Sanremo resta Sanremo, e da 72 anni rimane una manifestazione ancora seguitissima perché è entrata nella vita delle persone, rappresentando un momento di unità nazionale che va oltre il concetto del “sono solo canzonette”.

Abbiamo bisogno di trovare un momento comune di distrazione, non nascondiamocelo. Si tratta di una esigenza urgentissima. Proprio in questa direzione il Festival di quest’anno sarà ancora più bello, ancora più atteso, ancora più necessario.

Noi del Baco da Seta con il nostro spazio “Il Baco da Festival”, dopo la felice esperienza dell’anno scorso, torneremo a raccontarvi ogni giorno suoni, colori e sentimenti di questa edizione. Saremo la vostra quotidiana compressa di SanRemocetamolo, disponibile anche in gocce e sciroppo per i più piccini.

Ci piace pensare di essere partiti dalla carta stampata, di essere approdati al web, di potervi far leggere ed ascoltare i nostri articoli, e con il nostro canale poadcast farvi ascoltare le interviste attraverso la piattaforma Spotify.

Ecco, aggiungiamoci ora una sorta di virtuale farmacia, quella che ti fa bene al cuore e ti consente di sorridere. Se riusciremo ad entrare nella vostra quotidianità anche per un momento, sapremo che il servizio che forniamo occupa un pezzettino della storia delle nostre e vostre vite. E scusate se è poco!