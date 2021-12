La musica che gira intorno. Il “Bacoroscopo” 2022: segno per segno, tutti i protagonisti musicali del prossimo anno

Come ogni anno di questi tempi, comincio qualche giorno prima delle Feste a pensare ad un pezzo che possa essere una sorta di chiusura dell’anno musicale appena trascorso.

Siccome non mi piacciono “i compitini a tavolino” e, ancora di più, cerco quando comunico di sorprendere e di non ripetermi, ecco che qualche giorno fa arriva un messaggino del nostro direttore Mario Salvetti (uno che giornalisticamente parlando ama le sfide come e più di me) che recita così “Ciao Massimo. Che ne dici di preparare un pezzo che parli dell’anno musicale che verrà?”

Io rispondo “certo boss”, un po’ per fare il figo e lasciar intendere che un giornalista è sempre sul pezzo e tormentato dalla sana voglia di raccontare, e un po’ invece perché oramai abbiamo un certo feeling che ci consente senza tante parole di passare a una rapida azione realizzativa delle idee che concepiamo. Sia chiaro, non sono parole di autocelebrazione, non è nel nostro DNA. Siamo probabilmente soltanto uno più pazzo dell’altro, è giusto che lo sappiate.

Tornando al messaggio, ripensandoci mi rendo conto meglio di quello che mi ha chiesto Mario. Non mi ha chiesto di fare un consuntivo di quello che è stato, ma una previsione di quello che verrà. Una sorta di azzardata sfida del direttore della testata, al suo redattore spesso dedito a cercare di percepire anticipatamente “la musica che girerà intorno”.

E allora caro direttore e cari lettori, vi consegno il “Bacoroscopo musicale 2022”, cercando di fotografare i possibili protagonisti dell’anno in arrivo, suddivisi per segno zodiacale di appartenenza.

ARIETE

Cesare Cremonini, 42 anni il prossimo 27 marzo 2022, pubblicherà a fine febbraio il suo nuovo album “La ragazza del futuro”. C’è da scommettere che sarà il disco italiano dell’anno, perché Cesare ha raggiunto la sua piena maturità artistica. Canzoni pennellate con garbo, stile e costruzione musicale fatte di stile e autentica poesia.

TORO

Il segno zodiacale di Giorgia, da troppo tempo assente dal mercato discografico. Da troppo tempo lontana dai successi che l’hanno consacrata erede di Mina. Il 2022 potrà essere l’anno del suo ritorno, rischioso quanto atteso.

GEMELLI

Il segno zodiacale di Gianna Nannini. Il 2022 la vedrà protagonista di un tour nei teatri, sostitutivo di un tour nei palasport annullato causa covid. Una occasione imperdibile di vedere la rocker in un contesto davvero inusuale. Peccato non ci sia Verona, ma Mantova e Brescia sono vicine se volete approfittarne.

CANCRO

Il segno zodiacale di Donatella Rettore, l’artista veneta clamorosamente ripescata da Amadeus per competere nel prossimo Festival di Sanremo. Una delle poche meteore non relegate a programmi di “vecchie glorie”, ma che si ributta nella mischia con coraggio e spavalderia.

LEONE

Il segno del ruggito a cui appartiene, non a caso, il mitico leader degli Stones Mick Jagger. Si vocifera di un possibile tour per i 60 anni di carriera con tappe anche in Europa. Se sarà confermato sarà la degna consacrazione delle più grandi icone musicali viventi.

VERGINE

Il segno di Amadeus. Il suo Sanremo ter (da noi previsto con la sua conduzione più di un mese prima dell’annuncio ufficiale) sarà quello della vera e definitiva consacrazione di una direzione artistica coraggiosa e riuscita. Il cast più eterogeneo di sempre. Con una sorta di consacrazione dei Maneskin in patria, che potrebbero diventare i primi vincitori di un Festival ad essere protagonisti come ospiti italiani ma di fatto internazionali. Sia chiaro: nel momento in cui sto scrivendo questo pezzo, non vi è alcuna notizia di loro partecipazione. Diciamo che è il mio azzardo 2022…

BILANCIA

Il segno di Ed Sheeran, tour mondiale negli stadi del 2022. Due sogni nel cassetto per noi: l’ospitata al Festival e una data in Italia.

SCORPIONE

Il segno di Eros Ramazzotti. E’ tempo del ritorno sulle scene del cantante “nato ai bordi di periferia”. Ma un ritorno rischiosissimo. I due precedenti album inediti sono passati assolutamente inosservati.

SAGITTARIO

Ecco il segno di Elisa, la vera grande star che ha deciso di mettersi in gioco partecipando al Festival. Strafavorita alla vigilia, non posso sbilanciarmi sul risultato finale senza aver sentito le canzoni. Ma il team di musicisti giovani che hanno curato Seta, il singolo attualmente in promozione, mi ha fatto capire che Elisa ci regalerà pezzi di grandissimo livello. Uscirà pertanto vincitrice da Sanremo, in un modo o nell’altro.

CAPRICORNO

Il segno di Damiano, leader dei Maneskin. Aggiungo una data: 23 aprile 2022, giorno del loro concerto in Arena. Oggi è futuro, dal 24 aprile sarà invece un live che rimarrà per sempre nella storia della musica. Il Capricorno è anche il segno di Marco Mengoni, che affiancherà tutte le sere Amadeus a Sanremo. Come accade per Tiziano Ferro, sarà una ulteriore consacrazione per l’artista di Ronciglione.

ACQUARIO

Il segno di Vasco Rossi. Qui si gioca facile, il suo tour 2022 sarà un ulteriore successone.

PESCI

Questo è il segno zodiacale di Chris Martin dei Coldplay e di Adam Levine voce dei Maroon 5. Entrambi i gruppi hanno pubblicato un nuovo album nel 2021, che certamente ascolteremo anche nel 2022. Del resto, il segno dei Pesci resta anche quello di Lucio Dalla, Lucio Battisti e Pino Daniele. Artisti che, previsione certa, ci mancheranno anche nel 2022, ma che hanno fatto canzoni talmente belle, che non potranno mai mancare nella “Musica che ci gira intorno”.

Buon anno a tutti!