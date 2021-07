La musica che gira intorno: Gli azzurri di Mancini e la riscoperta della bellezza del cantare assieme

L’entusiasmante cammino fino a qui dell’Italia del calcio agli Europei (il “fino a qui” è assolutamente voluto in segno di scaramanzia), sta coinvolgendo un po’ tutti, anche quelli che a malapena sanno che il corner non è un inglesismo per definire un tradimento coniugale, ma la definizione del calcio d’angolo che si tira dalla bandierina quando la squadra in difesa ha toccato la palla per ultima.

Quello che la pattuglia di Mancini sta facendo sul campo è sotto l’occhio di tutti, ma a volte esistono degli accadimenti di contorno che ai più passano inosservati o quasi, ma che invece hanno significati che assumono posizioni di rilievo in modo quasi inconsapevole.

E’ chiaro che il contesto di partenza di Euro 2020 (che si chiama così perché era programmato nel disgraziato anno scorso) è rappresentato da una grande voglia di festa, libertà e incontro che insieme al ritorno del pubblico negli stadi, ha trovato in questo torneo il più naturale sbocco verso la normalità che si potesse pensare.

Voglio farvi riflettere sull’entusiasmo collettivo che emerge dalle manifestazioni di sano patriottismo esplosivo, per condividere con voi tutti che mai come ora il giubilo è diventato un atto veramente collettivo.

Senz’altro questa Nazionale, con tanti giocatori forti ma nessuna stella che brillando di luce propria oscuri le altre, ha lanciato un messaggio di coesione assoluta forse senza precedenti. Tutto questo contesto, incredibile ma vero, ha un fortissimo riflesso sulla “Musica che gira intorno”. In che senso? Fermiamoci un attimo a osservare.

Punto primo: l’Inno nazionale. Dalla storica vittoria mondiale dall’82 in poi si sono succedute sui giornali e media sportivi pesanti critiche perché i giocatori della Nazionale non cantavano mai l’Inno, a differenza delle altre compagini. Ma come? Noi, proprio noi, quelli che hanno inventato l’opera, il melodramma, la musica napoletana?

Beh, negli ultimi tre anni, da quando Mancini è il C.T. degli azzurri, tutti i giocatori lo cantano a squarciagola, panchina e area tecnica compresa. Ma la coralità canora non si ferma qui. Da quando è iniziato l’Europeo sono state festosamente diffuse esibizioni corali sul pullman o sull’aereo che trasportano i giocatori: da Più bella cosa di Ramazzotti, a Notte prima degli esami di Antonello Venditti, dai pezzi di Vasco a quelli di Califano, fino alla celebrazione della mitica Raffaella con A fare l’amore comincia tu.

Sembra impossibile, ma questo karaoke collettivo dei calciatori fornisce spunti di costume davvero rilevanti. Niente giocatori con la propria cuffietta che si isolano ad ascoltare musica nella solitudine del loro device, si canta insieme!

E insieme si cantano non certo le canzoni del rapper del momento di cui tra sei mesi non ricorderà nessuno. Si cantano i pezzi dei cantautori del secolo precedente, facendo avvicinare i ragazzi di vent’anni al cantautorato anni Settanta, piuttosto che gli scatenati balli di gruppo del repertorio della Carrà, di cui le radio non certo libere avevano dimenticato la forza ritmica e la contagiosa cantabilità.

Ordunque cosa voglio dirvi, che il mondo delle pedate a un pallone può portare a un cambiamento nel modo di fruire della musica? Beh, in un certo senso, o perlomeno per una certa parte, la risposta è sì. E credo che il successo che ha avuto Musica leggerissima a Sanremo, indiscutibilmente legato all’atmosfera patinata degli anni 80 ne sia una evidente dimostrazione.

Come abbiamo già ampiamente scritto, il 12 e il 14 settembre in Arena, Amadeus condurrà due serate dedicate agli anni 60 70 80. L’ho detto anche ad Ama: i biglietti andranno a ruba. Sarà un successone.

Se la musica tornerà ad essere fonte di condivisione sociale, di scambio culturale, mezzo di divertimento collettivo, potrà ricevere un prezioso contributo anche da questi cambiamenti di modalità di fruizione. Amiamola la Musica, e usiamola quale mezzo principe per rendere la nostra vita di tutti i giorni la più disincantata possibile.

Le nuove generazioni di consumatori delle sette note hanno capito che i cantanti in voga negli anni di adolescenza di noi “anta” possono essere molto importanti per veicolare musica che può restare indimenticata nel tempo. Non è certo un caso che in questa estate 2021 siano stati riproposti singoli con le nuove generazioni a inseguire vere e proprie icone della musica tricolore: i featuring di Orietta Berti, Orietta Vanoni, Gianni Morandi o Eros Ramazzotti vanno esattamente in questa direzione.

Se son rose fioriranno, si dice. Intanto godiamoci il buon profumo, che, credetemi, non è certo cosa da poco.