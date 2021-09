La musica che gira intorno: Gabbani, il web e le due vite che viviamo (e subiamo?)

E’ uscito da pochi giorni il nuovo singolo di Francesco Gabbani, titolo “La Rete”. Si tratta di un pezzo molto ritmato e orecchiabile, contraddistinto dall’inconfondibile ed elaborato sound dell’artista toscano, sempre alla ricerca di temi incisivi e fuori dai canoni tradizionali del classico “sound all’italiana”.

Sono partito a parlare di questa canzone da un inquadramento diciamo “tecnico” e cioè da un’analisi tecnico musicale e, come mi capita sovente di fare, ad esporre la mia opinione sulle caratteristiche di una canzone. Ma in realtà il mio desiderio di raccontarvi questa composizione è di fatto incentrato sulla parte testuale del pezzo, che ha attirato la mia attenzione e alimentato il desiderio di condividere significato e pensieri con voi, carissimi amici lettori.

Si parla, evidentemente, del più grande evento rivoluzionario degli ultimi anni che si chiama internet, e quindi la rete di cui parla nel brano è proprio quella del web.

La prima cosa che cattura l’attenzione dell’ascoltatore è (banale ma necessario) il ritornello della canzone, che ripete insistentemente la frase “Tutti i giorni in rete… tutti i giorni in rete… tutti i giorni in rete…”. Con grinta, insistenza, vigore: una frase da vero martello pneumatico.

Già, siamo tutti in giorni in rete. Chi per più tempo, chi per meno; bene o male non abbiamo più scampo; tutti i giorni siamo in rete (oddio lo sto già ripetendo anche io), cioè tutti i giorni entriamo in un mondo parallelo rispetto a quello in cui siamo nati. Sì, perché a differenza di giochi, passatempi o hobby di altri tipi, la frequentazione della rete è sorprendentemente qualcosa che non costituisce un passatempo, ma tempo vero e proprio. Non è gioco, ma trastullo vivente con cui fare i conti; non è hobby ma attività propedeutica a cui riservare porzioni di giornata ben definiti.

E allora il dubbio ci assale: ma ci accorgiamo che stiamo vivendo due vite contemporaneamente? Che la frequentazione assidua del web è diventata un’assoluta costrizione, una necessità e comunque una attività di cui non riusciamo fare a meno?

Attenzione, non sto criticando la rete o lo sviluppo tecnologico: vi assicuro che io benedico la nascita delle fantastiche possibilità che internet ci regala, di aggregazione, di velocità, di apprendimento di informazioni e soluzioni precedentemente inesistenti. No, non sto affatto criticando.

Sono semplicemente una persona che ha uno spazio a disposizione da condividere con gli altri, questa mia rubrica, e trovo che sia assolutamente utile farmi delle domande e, conseguentemente, stimolare voi lettori a fare altrettanto.

Sì, perché la rete non è solo social, solo Facebook, solo Twitter, solo Instagram, solo Tik Tok e chi più ne ha più ne metta. La rete è anche una gigantesca enciclopedia da cui attingere a piene mani, ovviamente dopo aver utilizzate le idonee precauzioni, ovvero identificare le fonti attendibili e quelle che non lo sono. Sia chiaro: senza diventare matti perché la fruizione dei contenuti ha il suo bello nell’essere veloce e quindi non bisogna rischiare di appesantirla. Ma senza nemmeno pensare di “pescare” nel mare di informazioni a piene mani, senza sapere se ciò che appesantisce la nostra canna da pesca sia un succulento pesce di 10 kg, piuttosto che lo stivale di qualche proselito del corsaro nero buttato in mare da un galeone teatro di lotte tra corsari.

Avete notato che ho evidenziato la parola “pescare”? Non è casuale. Perché il buon Gabbani fa ruotare proprio attorno alla pesca altri concetti sui cui riflettere.

In rete, dice il testo di Gabbani, facciamo un po’ tutto: ci innamoriamo, ci confessiamo, ci incazz… Ma, e qui nasce la forte provocazione: con quale coscienza navighiamo in rete? Leggete questi versi:

“Passare il tempo galleggiando in una bolla

Capire frasi che son vittime di copia incolla

Lasciarsi andare ad emozioni virtuali

Ed essere leali con grafiche speciali

Incuriosirsi della vita di ogni altro

Per aumentare i tuoi seguaci e fare il salto

Mostrando un volto che tu in fondo non conosci

Scappare come pesci e rimanere tutti i giorni in rete”.

Qui lo stimolo è forte: passare il tempo galleggiando in una bolla, mi fa pensare a quando mi capitata di vedere la classica famiglia media di quattro persone che sono sedute allo stesso tavolo di un fast food, o sulla stessa panchina, ma non interagiscono tra loro. Ognuno “galleggia in rete”, perdendo il contatto umano e lasciandosi andare ad “emozioni virtuali” che altro non sono che sostitutive di quello che il nostro essere persone umane e pensanti dovrebbe portarci ad essere.

E così mostriamo al mondo un’essenza perfetta, diversa dal nostro essere naturalmente fragili e pieni di limiti e insicurezze, che però ha un difetto evidentissimo: quelli in rete, quelli del copia e incolla, non siamo noi. Siamo prototipi del nostro essere completamente diversi da noi, che preferiamo “scappare come pesci”, dalla vita e dalle emozioni reali di tutti i giorni, per rimanere “tutti i giorni in rete”: belli, accattivanti ed, essenzialmente, finti.

Ed allora arriva la frase finale della canzone: diretta, stimolante e tutto sommato piena di speranza. Dopo tutto questo incessante ripetizione del ritornello arriva recitando “Siamo tutti in rete, ma il pescatore chi è? Il Pescatore… sei te”.

Prendiamo in mano la nostra vita e utilizziamo il mondo virtuale per quello che è, una gigantesca opportunità di “pescare” da un mondo, ma restando pescatori, non diventando abboccanti pesci.

Perché i pesci, si sa, prima o poi nella rete restano imbrigliati e se non riescono più a scappare perdono la loro vita. Restiamo pescatori, amici cari, restiamo padroni delle nostre vite reali, perché se siamo in questo mondo vuol dire che siamo stati scelti per essere protagonisti e non comparse, uomini e non cartonati fisici o virtuali di noi stessi.

Viviamo una sola vita, viviamola al meglio. Senza avere la pretesa di essere perfetti, ma con la felice certezza che vale a pena di non perdersi nessuna puntata di questa avventura in cui siamo attori e non spettatori.

Buona musica e ricordate: Quello che ascoltiamo spesso nasconde messaggi interessanti. Insomma, ascoltiamo bene “la musica che gira intorno” perché, parafrasando il buon e bravo Edoardo Bennato, non sempre “sono solo canzonette”.