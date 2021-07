La musica che gira intorno: Gabbani ed il Karma dell’Arena

E’ approdato finalmente in Arena il concerto che sembrava così stregato da non essere fatto mai. Francesco Gabbani si era definito l’uomo più felice del mondo quando sarebbe dovuto approdare per la prima volta in Arena. Ma poi la pandemia si è abbattuta senza pietà, costringendolo a saltare anche la data di recupero dello scorso aprile. Il concerto si è finalmente concretizzato domenica 4 luglio, dopo aver rischiato nuovamente di saltare a causa di un temporale abbattutosi sull’Arena, fortunatamente durato solo fino ad un’ora prima del concerto.

Il cantautore toscano si presenta ai seimila spettatori areniani con tono semplice e cordiale e con un palcoscenico allestito in modo spartano ma efficace. Un paio di maxischermi dietro e i musicisti a fianco a lui. Il suono è pulito, dosato al giusto volume. Parte facendo tre o quattro pezzi ritmati tra cui Amen, la canzone che lo ha celebrato al grande pubblico, poi Gabbani si racconta ricordando i suoi tempi della scuola, mostrando doti di intrattenitore che potrebbero presagire a un possibile futuro televisivo anche in altre vesti.

Le canzoni di Gabbani sono incentrate perlopiù sull’incalzare di ritmi forsennati conditi da testi a tratti surreali anche se non banali, ma è nei pezzi più lenti, da Eternamente Ora in giù, che “Il Gabba” mostra la sua parte più cantautoriale ed ispirata. Probabilmente la direzione futura dell’artista sarà questa, già iniziata con l’acclamata Viceversa che rappresenta il passaporto più riuscito per lasciare alle spalle l’eredità di Occidentali’s karma che pur avendo dato a Gabbani l’apertura definitiva a una grande popolarità, a un certo punto ha però rischiato di etichettare il buon Francesco come un simpatico giullare di corte piuttosto che come un aspirante cantastorie.

Gabbani sceglie di suonare con la chitarra acustica i pezzi meno noti e più intimisti, evidenziano il suo timbro vocale dal registro preciso, poco incline ai virtuosismi e più portato invece alla scansione delle parole dei suoi testi. Dedica Immenso ai piccoli Tommaso e Michele, i bimbi tragicamente scomparsi nella tragedia di Sant’Anna D’Alfaedo, con un ricordo delicato e tutt’altro che retorico.

Ma allora cosa manca a Gabbani, direte voi? Beh, sicuramente melodicamente l’artista c’è tutto, scrive bene, canta bene e ha uno stile personalizzo. Ma una mancanza grande c’è: il suo è un suono puramente pop, non tanto nella accezione negativa del termine, ma in quella di una certa “normalizzazione” del sound. Nelle sue canzoni non c’è manco una punta di rock, di soul, R&B. Gabbani è garbatamente, educatamente, brillantemente pop. Solo pop.

Si sente nel suo comporre l’armonia, si coglie l’ispirazione talvolta anche poetica, ma manca quella sana sofferenza musicale che talvolta porta gli artisti a generare quei lampi di luce che possono dare slanci compositivi spesso determinanti e propedeutici ai salti di qualità che differenziano la musica commerciale da quella di marca autorale e, in quanto tale, più qualitativamente adatta a sopravvivere nel tempo.

Gabbani è un efficacissimo jukebox, capace di divertire e raccontare. Ma non è quella esplosione di fiati, quell’apertura d’archi, quel giro di basso capace di trasformare un’opera musicale in un kolossal senza tempo.

Canzoni come E’ un’altra cosa o Il sudore ci appiccica sono l’esatta espressione di quello che intendo dire. Ci sono altri territori da esplorare, treni da prendere di cui Gabbani, talentuoso com’è, non dovrebbe fare a meno per dimostrare di poter continuare la strada aperta dalla citata Viceversa, vero spartiacque della sua carriera insieme alla splendida Un sorriso dentro a un pianto regalata alla interpretazione vocale della mitica Ornella Vanoni e vera chicca autoriale su cui si può costruire davvero qualcosa di importante.