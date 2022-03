La musica che gira intorno: Da aprile a settembre tutti i concerti a Verona, minuto per minuto

Grazie alle nuove regole decise dal governo, che di fatto dal primo di aprile ci accompagnano fuori dall’emergenza Covid, l’estate 2022 si profila come finalmente quella del ritorno alla normalità per il bistrattato mondo della musica.

E allora ecco, tutto d’un fiato, il mega programma dei principali spettacoli pop e rock previsti nella nostra provincia.

Aprile

Apre Claudio Baglioni, lunedì 4 al Filarmonico, mentre sarà Zucchero Sugar Fornaciari a inaugurare in Arena la stagione con 15 concerti live, con la sola eccezione del 3 maggio (ci saranno Pio e Amedeo) e del 9 (concerto dei Modà).

Lo spettacolo più atteso è però quello di giovedì 28: arrivano nell’anfiteatro i Maneskin. Verona avrà gli occhi del mondo puntati addosso per questo evento.

Maggio

Il 23 (continuiamo a parlare di Arena) arriveranno a festeggiare i loro cinquant’anni di anfiteatro gli Skorpions, mentre il 28, 30 e 31 l’Arena ospiterà Elisa.

Giugno

In Arena si apre il 2 con “DallArenaLucio”, tributo di tantissimi artisti italiani a Lucio Dalla. Il 3 e 4 ci saranno i tre ragazzi de Il Volo. A Villafranca rock festival in calendario Judas Priest il 25 e i Megadeth il 26.

Tenete ovviamente conto che alle date che citiamo in questo articolo vanno aggiunte le 46 serate più cinque speciali dedicate all’Opera Lirica, per cui non ci sarà una che sia una serata in cui l’Arena resterà con le luci spente.

Luglio

Ripartiamo con un “caldissimo” luglio di ospiti internazionali: il 4 Nick Cave con i Bad Seeds, il 5 i Gorillas, l’11 i Kiss, il 12 l’accoppiata Venditti/De Gregori, il 18 i Simple Minds, il 23 i Kings of Convenience, il 25 i Toto, il 26 e il 27 Claudio Baglioni. Mentre a Villafranca il 15 ci sarà Ermal Meta e il 29 i Litfiba.

Agosto

In agosto l’Arena è tutta per la lirica, eccezion fatta per la serata dell’8 dedicata ai Pinguini Tattici Nucleari.

Settembre

Si torna “caldi” in settembre: 8 e 9 i Wind Music Awards e 12, 13 e 14 Arena 60 70 80. Mentre il 18 e 19 arriva Mika con un curioso esperimento: il 18 sarà in Arena con uno spettacolo completamente diverso da quello del 19 che si terrà al Teatro Filarmonico. Il 28 arriva in Arena Mannarin , il 29 invece Marracash.

Ce n’è proprio per tutti: buon divertimento!