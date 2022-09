La musica che gira intorno. Cosa manca alle canzoni di oggi?

Capita non di rado che, incontrando persone conosciute da poco, piuttosto che altre con cui si chiacchiera di musica, mi si chieda di esprimere opinioni su un artista, un concerto o una canzone.

Mi viene da ridere perché quasi sempre il preambolo è “tu che sei un esperto…”. Frase che apprezzo perché densa di cortese rispetto, ma che mi mette un po’ di celato imbarazzo: ritengo esperti di musica i maestri che per anni la studiano, la suonano, la respirano. Io sono solo un signore di mezza età che sin da piccolino ascolta musica e legge quanto più possibile riguardo al palcoscenico ed ai suoi protagonisti.

Ascoltavo la hit parade di Lelio Luttazzi, che credo pochi dei giovani lettori del nostro meraviglioso Baco sappiano chi fosse. Il ricordo più lontano di Sanremo che ho penso sia legato ad un cantante capellone che cantava e suonava uno strumento a fiato lunghissimo insieme ad un gruppo composto da un sacco di persone.

Quel capellone si chiamava Ivano Fossati (nella foto sopra). Sì, proprio lui, il cantautore che ha di recente difeso pubblicamente la generazione dei rapper. A Sanremo con il suo gruppo, I Delirium, l’autore che coniò il titolo della canzone che ha ispirato questo nostro spazio, presentò Jesahel, un pezzo decisamente diverso da quelli che il mio mangiadischi suonava all’epoca.

Tipo quello “del carretto che passava e l’uomo gridava gelati” (I giardini di Marzo di tal Lucio Battisti) o quello di un ecologico Adriano Celentano che vedeva crescere “Un albero di trenta piani” di cui ricordo benissimo la copertina, con il cantante immortalato con un lungo microfono in mezzo a una marea di palazzoni tristemente immersi in una atmosfera grigia tristissima.

Poi ricordo un altro signore che non cantava in italiano, che interpretava un pezzo lento molto affascinante, molto melodico e una intro al piano inconfondibile. Poi scoprii che questo signore, John Lennon, aveva scritto una serie interminabile di successi che erano sulla bocca di tutti ma che, all’epoca non sapevo, appartenere al repertorio del gruppo più famoso di tutti i tempi: I Beatles.

Accidenti, mi sono perso! Prima o poi ascolterò mia moglie che sovente mi ripete che dovrei scrivere un libro…

Dunque, Rewind come dice Vasco. Cerchiamo di rispondere alla domanda del titolo “Cosa manca alle canzoni di oggi”? Negli ultimi tempi questo argomento è piuttosto dibattuto: il popolo del “mainstream” e dell’autotune trova un folto gruppo di detrattori, soprattutto su Facebook che si sa essere il social che più identifica la fascia degli “anta” nostalgici di un mondo musicale nettamente diverso.

Diciamo che, a livello mondiale, il problema principale è che da diversi anni pare essere svanito quel continuo rinnovamento pop avvenuto dagli anni ‘60 in poi. Resistono pochi gruppi contemporanei veramente famosi: Coldplay, Maroon Five… e poi? Possiamo dire Ed Sheeran, Adele o Harry Styles. Per carità, nessuno si offenda se ho dimenticato qualcuno, ma in Italia da qualche anno le classifiche parlano solo italiano. Non è un caso. Le canzoni cantabili provenienti da oltre confine sono davvero pochissime. Siamo tutti un po’ orfani degli U2.

In Italia invece c’è vitalità. Ma la crisi discografica costringe gli autori a campionare sempre di più, e suonare sempre di meno. Ne fa le spese una importante fase della composizione artistica: l’ispirazione, spesso sacrificata a favore della produzione a tavolino.

Ci sono pezzi curati, sapientemente arrangiati e sviluppati melodicamente e armonicamente. Ma manca una componente importante. Si chiama poesia, per cui i testi di oggi generalmente denunciano, simboleggiano, esprimono, ma non raccontano. Credo che il compito principale di un’espressione artistica, sia quello di consentire a noi tutti che ne beneficiamo di alimentare i sogni.

La musica di oggi diverte, coinvolge, fa cantare, ma fa sognare poco. Avete notato che sono pochissime le ballate, ossia i pezzi lenti? Tutti alla ricerca del suono, dello slogan, delle frasi ad effetto. Elementi importanti certo, ma non bastano. Come non bastano ritornelli orecchiabili.

I pezzi che restano memorabili anche per i cosiddetti “intro”, per le parti strumentali, oramai sono ridottissimi. Ed è un vero peccato. Se ci pensate ogni pezzo disco che si rispetti degli anni 70/80/90 aveva questa caratteristica. Ma anche le canzoni italiane erano così. Vi ricordate, cito un esempio al volo, Dammi solo un minuto dei Pooh? Che cosa sarebbe stato senza l’intro di chitarra di Dody Battaglia? Sempre un bel pezzo, con un meraviglioso testo di Valerio Negrini, ma senza quell’imprinting che lo rende unico.

Attenzione: la creatività c’è, non fermiamoci al rifiuto preconcettuale riguardo a rap e autotune. Perché la risorsa degli artisti di oggi è la grande apertura al confronto. In un contesto in cui Brunori Sas scrive una canzone per Tiziano Ferro, tutto può succedere.

Anche ridare vita a una ispirazione che non è inaridita, ma semplicemente imprigionata da una catena di montaggio discografica che non potrà resistere ancora per molto all’incalzare di una linfa creativa che pulsa senza sosta. Artisti, fateci sognare!