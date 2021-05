La musica che gira intorno. Chiamatemi Franco: il nostro saluto a Battiato

Quando un artista scrive un pezzo come La Cura, non può non venirti spontaneo chiamarlo Maestro.

“Ti proteggerò dalle paure e dalle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via” è una frase che ti si pianta dritta nell’anima, quasi come quando fai un lungo e tortuoso sentiero di montagna e pianti vigorosamente la bandiera quando arrivi al Capitello che segna la cima.

Parlare di Battiato è difficile, come lo è quando devi parlare dei grandi, quelli grandi davvero: soprattutto perché non l’ho conosciuto direttamente, pur avendo conosciuto più persone che mi hanno parlato di lui.

Di “Franco”, in realtà nato e battezzato con il nome Francesco, come voleva essere chiamato rifiutando appellativi o titoli distintivi, la dote più nota era la stratosferica cultura che esprimeva nei testi delle sue canzoni; la dote invece più nascosta era una sensazionale naturale leggerezza.

Battiato è quello che ci ha lasciato espressioni culturali originalmente indelebili come “Gesuiti Euclidei vestiti come dei bonzi per entrare a corte degli imperatori”, piuttosto che “siamo figli delle stelle e pronipoti di sua maestà il denaro”.

Battiato è quello che ci ha lasciato testi delicati come “e ti vengo a cercare anche solo per vederti e parlare, perché ho bisogno della tua presenza per vivere meglio la tua essenza” piuttosto che “e guarirai dalle tue malattie perchè sei un essere speciale, e io avrò cura di te”.

Ecco, quel Battiato, cosi colto e solitario, cosi carismatico ed etereo, era in realtà una persona dotata di un eccezionale senso dell’umorismo e delle battute

Franco disse anche frasi storiche al di fuori dei testi delle canzoni. La più famosa è “non mi interessa sentirmi intelligente guardando la tv dei cretini, preferirei sentirmi cretino di fronte a persone eccellenti”.

Ricordo lo stupore di Fiorello quando disse “non potete pensare, lui, Franco, il Maestro, il sommo artista dell’intelletto e della cultura… ecco lui è un grande raccontatore di barzellette, anche un po’ sconce!”.

Battiato era così, uomo molto artista e artista molto uomo. E musicista, grande musicista. Nato come sperimentatore, ha attraversato una miriade di generi: romantico negli anni 60, sperimentatore nei settanta per approdare al disco dei record La Voce del Padrone uscito nel 1981 ma esploso nel 1982, a cui faranno seguito fortunate incursioni nella musica leggera ma anche nell’opera, nel colto cantautorale ma anche con produzioni spiazzanti con vero e proprie sonorità della disco music. Ascoltate Shocking my town, la prima che mi viene in mente ma non l’unica, per dire.

E’ riuscito a sdoganare nella canzone temi assolutamente inediti come l’esoterismo, la scienza e la filosofia che sono state alla base di diversi anni di produzione artistica. Una carriera lunghissima, cominciata grazie al grande Giorgio Gaber.

Schivo, antiretorico, eclettico e solitario, forse anche per la forte caratterizzazione di quella sua voce “monacale” diventata un vero e proprio marchio di fabbrica, Battiato in realtà aveva una generosa propensione per la collaborazione con altri artisti. Ha dato canzoni importanti lanciando in carriera Alice e Giuni Russo, ha scritto per De Gregori ma anche, tanto per comprendere il suo desiderio di contemporaneità con Tiziano Ferro nel brano Il tempo stesso, inserito nel disco del 2008 Alla mia età.

Pensate che gli impegni internazionali di Ferro e quelli su più fronti di Battiato non coincidevano con quelli di preparazione dell’album, ma Battiato, pur di esserci, si inventò un cameo cantando per telefono. Robe da matti, direbbe qualcuno.

Ah sì, a proposito di matti. I matti, intesi quasi alla Cristicchi, piacevano molto a Franco. Due su tutti sono stati sui fedeli collaboratori: il filosofo Manlio Sgalambro e il violinista Giusto Pio.

Quest’ultimo l’ho conosciuto da vicino per un lavoro che era stato commissionato in fiera a Verona e me e all’amico Marco Troiani, in arte deejay Magoo. Che personaggio ragazzi! Compositore di Castelfranco Veneto ci dava disposizione su come montare delle partiture musicali saltando qua e la’ come un ragazzino, parlando esclusivamente in dialetto veneto. Una vera furia, in senso positivo, un artista completamente assoggettato al perfezionismo nella musica. “Dai tosi, nemo avanti”. Una vera macchietta, l’espressione autentica di un vero genio, felicemente tormentato.

Senz’altro il maestro Giusto Pio si inseriva perfettamente nel mondo di Battiato, ecco perché tante collaborazioni tra i due. Un viaggio musicale a due posti perfettamente riuscito. Del resto, più si è artisti e più l’estro della pazzia prende il sopravvento. I capolavori nascono proprio da qui.

Cosa resterà di Franco Battiato? La domanda è lecita, logica ma allo stesso tempo quasi retorica. La sua musica conta una carriera cominciata nel 1965, 42 album pubblicati ma con non rare escursioni altri territori artistici: la pittura in primis, con tre suoi quadri che sono diventati altrettante copertine di dischi.

Di Battiato non resteranno solo le canzoni. Resterà il pensiero, la filosofia espressione del suo essere e soprattutto il modo di vivere, la ricerca del Creatore attraverso stimoli visivi e letterati che sono stati regalati al pubblico per capire il vero senso della vita.

Resterà Battiato, ecco cosa resterà. E a noi il privilegio di averne goduto e, grazie alla sua arte, la possibilità di goderne ancora.

A tutti un doveroso consiglio: andiamo a riascoltarci gli album successivi al pluripremiato La Voce del Padrone: potremo sorprenderci, divertici, emozionarci, scatenarci. Benvenuti nel mondo di Franco: come dicono quei famosi versi, la morte non è niente. E’ solo passato dall’altra parte.