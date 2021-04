La musica che gira intorno: Bollani a Verona e la forza positiva di un programma come “Via dei Matti numero Zero”

Ascolta questo articolo

Se il dio della Musica e della Pandemia ci fa uscire dall’incubo Covid, si tornerà finalmente a godere degli spettacoli live.

Dopo le conferme dei primi concerti pop, è arrivato l’annuncio del recupero al Teatro Romano dello spettacolo di Stefano Bollani, che suonerà con il suo estro e la sua preziosa versatilità il suo “Piano Variations on Jesus Christ Superstar”, che altro non è che una personale rivisitazione del capolavoro uscito esattamente 50 anni fa.

Il musicista milanese torna a Verona, nell’ambito della rassegna Verona Jazz, a recuperare la data saltata l’anno scorso, ma arriverà ricco di una ulteriore crescita di popolarità grazie al successo della trasmissione “Via dei Matti numero Zero”.

Ne volevo già parlare di questa trasmissione, ma aspettavo una occasione come questa per poter condividere con voi quanto sia bello questo programma. Al centro c’è lui, il Bollani pianista, il Bollani istrione, il Bollani che utilizza le sue mani sui tasti ebano e avorio quasi fossero i pannelli di un tappeto volante che viaggia nel cielo.

Coadiuvato dalla preziosa dolcezza della moglie e attrice Valentina Cenni, il Maestro accoglie nella sua casa fatta di storie di musica, artisti di vario genere condividendo virtù e sogno, piacere e passione, raccontando con una cultura a sette note spaventosa, i ma e i se, i piccoli e grandi segreti, le grandi intuizioni dei musicisti classici che permettono alla musica moderna di avvalersi di intuizioni antiche.

I coniugi Bollani spiegano e cantano, immaginano e raccontano facendo trasparire ad ogni anelito l’amore e la beatitudine che pervadono chi vive di arte nella quotidianità senza mai ostentare ammiccante presunzione e preparazione minuziosa, ma semplicemente condividendo tra loro e con il pubblico i temi più disparati costantemente raccordati dalle mani sul pianoforte di Stefano. Mani che sviscerano accordi e virtuosismi in ogni genere musicale e in qualsiasi epoca, quasi a voler continuamente ricordare agli ascoltatori che la Musica non ammette ne etichette ne definizioni, senza tempo e senza diversità.

Il bello di “Via Dei Matti” è proprio soprattutto questo: la capacità di fare sentire la vicinanza tra Rosamunda e Gimme Some Lovin’, piuttosto che il cantautorato di De Gregori a una filastrocca popolare.

Oh che bel servizio per la Musica questo programma… oh che meraviglia ogni incursione di Bollani tra una successione di accordi e un arrangiamento lussureggiante che sembra uscire dal suo pianoforte quasi come fosse un carillon di una ballerina appoggiata su un comò.

Sarà un appuntamento imperdibile quello del 20 giugno, sarà una gioiosa respirazione di aria e di musica, di Arte vera e di Vita Vera: quella che per troppo tempo la sofferenza pandemica e un Ministero della Cultura troppo pesantemente addormentato, hanno tolto alle nostre esistenze che, fortunatamente, non si nutrono solo con alimenti acquistati da un supermercato; abbiamo tutti tanto bisogno di quello che nutre l’anima: un libro, un concerto, un film, un quadro, una poesia.

Abbiamo tutti bisogno di far fiorire la primavera che abbiamo dentro. E di condividere questo bisogno.

Qui trovate informazioni e prevendite per lo spettacolo di Bollani.