La musica che gira intorno. Arena di Verona: si parte!

Prende il via lunedì 25 aprile la stagione di concerti live all’Arena di Verona con il primo dei 14 spettacoli che vedranno protagonista Zucchero Sugar Fornaciari, anche se l’attesa dell’intero pianeta musicale è per la serata di giovedì 28 aprile con l’attesissima esibizione dei Maneskin (nella foto).

L’organizzazione Arena Live, presieduta da Gianmarco Mazzi, già manager di Adriano Celentano e organizzatore di diversi Festival di Sanremo, ha invitato per un conviviale pranzo di lavoro la nostra testata insieme agli organi di informazione ritenuti più autorevoli quali voci narranti del fare spettacolo della nostra città. Presente anche il sindaco di Verona Sboarina.

Sboarina e Mazzi durante il pranzo con la stampa.

Mazzi ha dichiarato che in totale, nel ricco cartellone che si protrarrà fino a fine settembre, sono attese a Verona oltre cinquecentomila persone, importante indotto per una città e una provincia come quella veronese sempre più meta ambita del turismo internazionale.

Oltre a prestigiosi nomi italiani, Zucchero appunto, ma solo per citarne alcuni, Claudio Baglioni (26 e 27 luglio), Eros Ramazzotti (20, 21, 23 e 24 settembre), Francesco De Gregori e Antonello Venditti (12 luglio), Ligabue (27, 29 e 30 settembre), il calendario del 2022 riabbraccerà grandi artisti internazionali, molti dei quali hanno scelto l’anfiteatro come data unica o più prestigiosa in Italia: tra questi Nick Cave (4 luglio), Gorillaz (5 luglio), Kiss (11 Luglio) Toto (25 luglio), Scorpions (23 maggio) e Simple Minds (18 luglio).

Una grande soddisfazione per promoter e sindaco, che ricordano i difficili momenti soprattutto nel 2020 quando, in pandemia totale, i due si sentirono al telefono per inventarsi qualcosa e Sboarina sfoderò l’idea di Diodato ad Arena vuota con quella ripresa televisiva di “Fai rumore” che fece il giro del mondo.

Chiediamo a Gianmarco se fosse vera l’intenzione di ammanettarsi davanti all’Arena in caso di perdurante mancanza di attenzione del governo verso le difficoltà del mondo dello spettacolo. Mazzi sorride e dice “mi hanno telefonato in tantissimi, percependo la disperazione di quella mia dichiarazione. Ti svelo un segreto: l’idea di minacciare di ammanettarmi venne da una mia chiacchierata con Dario Fo, che ho seguito artisticamente fino a poco prima che venisse a mancare. Dario mi raccontò che minacciare di ammanettarsi è una tecnica per attirare l’attenzione veramente infallibile. Me ne sono ricordato ed ha avuto un effetto devastante. Ricordo che il primo a chiamarmi fu Bruno Vespa che volle subito ospitarmi in trasmissione”.

Federico Sboarina, sindaco con mandato in scadenza, sottolinea un aspetto curioso quanto interessante. Con il lavoro sulla promozione degli ultimi anni, il prestigio dell’anfiteatro Arena è continuamente in ascesa. Grazie anche al grande contributo della televisione. Ora non bisogna più specificare “l’Arena di Verona”, perché per tutto il mondo dire Arena significa oramai automaticamente riferirsi all’Arena “di Verona”. E questa osservazione è inequivocabilmente vera.

Mazzi ci racconta di aver fortemente voluto soprattutto Kiss e Skorpions perché sarà l’ultima occasione di vederli essendo il tour d’addio.

Gli chiediamo di occasioni mancate e sogni nel cassetto. Ci racconta di voler riportare in Arena Bruce Springsteen, di non essere riuscito a incastrare delle date per avere Ultimo ma soprattutto di un grande progetto che avrebbe visto per un mese intero Vasco Rossi in Arena.

Ma, conclude, “Vasco, purtroppo, in Arena non lo vedrete mai. Se decide una cosa, non cambia idea”. Forza Gianmarco riprovaci. Hai già dimostrato che a Verona nulla è impossibile!