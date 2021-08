La musica che gira intorno: AAA Cercasi Festivalbar

L’estate volge al termine e il mese di settembre è alle porte. Mese, intendiamoci, ancora caldissimo per la musica e gli spettacoli a Verona: arriveranno Zucchero, Diodato, Masini, nonché il concerto evento dedicato a Franco Battiato. Non male anche se L’estate sta finendo, come cantavano i Righeira.

Ma ancor prima di questi eventi, ci sono due appuntamenti di punta per la musica pop: il 9 e il 10 settembre i “Seat Music Awards”, e il 12 e 14 settembre la nuova scommessa Rai condotta da Amadeus che si chiama “Arena 60′ 70′ 80”, di cui abbiamo parlato proprio con il conduttore qualche mese fa.

Questi appuntamenti hanno rispettivamente al centro la musica di questa estate e quella di “un po’ di tempo fa”, ma sono in realtà legate da un’unica inevitabile esigenza. Tentare, in un modo o nell’altro, di far rivivere il più grande appuntamento dopo il Festival di Sanremo, di cui la nostra musica “leggera” è rimasta orfana oramai dal lontano 2007: il Festivalbar dell’indimenticabile Vittorio Salvetti.

Il Festivalbar, oltre ad essere all’epoca una delle poche cose di musica non classica che si potevano vedere all’Arena di Verona, era il luogo apparentemente sconsacrato dove in realtà veniva data una sorta di “benedizione laica” alla musica che durante l’estate era stata talmente suonata dalle radio e dai juke box da diventare vero e proprio patrimonio di tutti.

Differentemente dal Festival di Sanremo, sia per vocazione sia per stagione di svolgimento, il Festivalbar si presentava come il termometro esatto di quella che era la musica cantata e ballata dai giovani, categoria ancor oggi candidata come autorevole giudice del successo del nuovo che avanza.

L’opposto, se volete, dei giudici magari competenti ma talvolta soloni e spesso troppo altezzosi decretati a giudicare dalla poltrona di un talent. Perché la musica è un fatto di gusto, di inclinazione, di istinto e di naturalezza, non una formula di allestimento stilistico a tavolino. Ma questo è un discorso delicato, soprattutto perché la centralità della destinazione televisiva talvolta sposta il baricentro della pasta artistica di uno spettacolo, diventando spesso diverso dallo spirito con cui è stato concepito dagli autori.

Al Festivalbar ci andava chi, classifiche alla mano, aveva maggiormente cavalcato l’onda delle emozioni dello spirito estivo. Per cui l’Arena diventava, inevitabilmente, una mega discoteca all’aperto dove si cantavano, si ballavano, si vivevano canzoni ormai diventate di tutti.

Leggere l’albo d’oro dei vincitori della storia del Festivalbar è come scorrere quello dei vincitori storici del Pallone d’oro negli almanacchi del calcio. Solo grandi successi, senza se e senza ma. Solo canzoni diventate parte di chi le amava.

Il difetto principale dei Seat Music Awards è che lo spirito con cui è costruito il cast rispetta solo parzialmente il dogma con cui Salvetti ideò il Festivalbar. L’organizzazione, affidata alla società leader dell’organizzazione italiana dei concerti, la Friends and Partners, lascia giocoforza spazio a una serie di concessioni legate alla necessità di una autopromozione degli spettacoli organizzati, a prescindere dall’effettiva attinenza con il connotato legato alla parola “successo”.

Scorro il cast degli Awards di quest’anno e leggo Baglioni, Ligabue, Mannoia, Gigi D’Alessio, Zucchero, Il Volo. Sì, bei nomi, certo, indiscutibile professionalità, ma cosa c’entrano con i successi dell’estate 2021? Nulla, assolutamente nulla.

Per carità i nomi attirano sempre, ma la vera ragione è che questi artisti hanno tutti un tour organizzato dagli stessi promoter, per cui i Seat Music Awards diventano un’occasione per un “mega spot televisivo” a sostegno dei tour in corso. I ragazzi che saranno sui gradoni dell’anfiteatro areniano ad applaudire Capo Plaza, Sangiovanni, Marracash, Annalisa o Madame (giusto per citarne alcuni), saranno noiosamente distratti a guardarsi intorno quando si esibiranno artisti completamente lontani dai loro gusti. Inevitabile.

Che poi quest’anno la manifestazione si troverà di fronte ad una difficoltà ulteriore. Chiaro come l’oro che il successo dell’estate 2021 è stato indiscutibilmente Mille del trio Fedez/Berti/Lauro. Bene, c’è da registrare che i tre non saranno presenti in quanto Fedez, vista la nota polemica sorta con la Rai in occasione del Concertone del primo maggio, ha declinato l’invio datosi che la manifestazione verrà trasmessa dalla prima rete nazionale. Un danno di non poco conto, considerando che dovranno in qualche modo fingere che la canzone non esista, snaturando la propensione a incoronare la canzone regina dell’estate.

Il sapore del Festivalbar sarà invece elemento fondamentale del nuovo spettacolo “Arena 60 70 80”, che vedrà salire sul palco icone storiche della musica di quello che, senza dubbio, è stato il trentennio di maggior splendore delle sette note di cui si possa parlare.

Rivedremo veri e propri re del Festivalbar: come il mio amico Umberto Tozzi, che nel 1977 fece cantare anche i sassi con la sua Ti amo, diventando una hit mondiale senza tempo. In quegli anni si usava cantare in playback, e Umberto dovette ricantare ben tre volte a causa di una ripetuta interruzione dell’audio legata alla rottura del nastro su cui doveva fingere di cantare. Ne ho parlato con lui, oggi sorride a ripensare all’evento, ma mi disse che il ricordo dell’episodio non gli porta certo sensazioni gioiose, essendo rimasto a bocca aperta per due volte davanti a un’Arena festante e desiderosa di cantare squarciagola con lui. Stavolta la canterà dal vivo, così eviterà ogni problema.

Rivedremo Sabrina Salerno, quella che oltre a far ballare l’Arena con la sua Boys faceva ballare il suo seno prorompente e l’equilibrio psicofisico di tutti gli adolescenti dell’epoca. Attesissimi anche gli Europe, quelli della mitica The final countdown, Spagna, Raf, Gazebo (vi ricordate I like Chopin?), Loredana Berté, Patty Pravo, Sandy Marton, Samantha Fox, gli Alphaville, Alan Sorrenti.

Per quelli della mia età, quegli degli “anta” per capirci, sarà un appuntamento imperdibile. Sarà un revival meraviglioso, ma per quelli un po’meno attempati? Come sarà rivedere i cantanti con diversi anni in più? Amadeus ha già detto che non si tratterà di una copia del programma “I migliori anni”, il format è totalmente diverso e il riconfermato direttore artistico del Festival sarà sul palco in console come tutti facevamo negli anni 80.

La curiosità è tanta, secondo noi sarà un successo, ma come canta Biagio Antonacci in una sua nota canzone: “certe cose non tornano più, son le cose che hai amato di più”. Il destino del Festivalbar sarà questo?

Come disse un grande autore di hit, tale Manzoni Alessandro, “ai posteri l’ardua sentenza”!