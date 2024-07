La Mostra delle Pesche di Bussolengo compie mezzo secolo: Premi ai migliori frutti in esposizione

Si è tenuta ieri, domenica 28 luglio, la cerimonia di inaugurazione della Mostra delle Pesche a Bussolengo. L’evento principale di promozione della pesca, che taglia quest’anno il traguardo del mezzo secolo e che ha visto l’attribuzione di premi per le migliori pesche in esposizione. Tra i presenti molti ospiti, parecchi sindaci e amministratori locali della provincia.

“La pesca è il frutto simbolo del nostro paese. Un’eccellenza che attira attenzione anche fuori dall’Italia e non possiamo quindi non dedicarle una giornata speciale. Ma il ringraziamento più sentito è rivolto agli agricoltori che, con grande dedizione e sacrificio, lavorano ogni giorno per produrre prodotti sempre di ottima qualità” introduce Roberto Brizzi, sindaco di Bussolengo.

All’edizione 2024 della Mostra delle Pesche hanno partecipato, esponendo i propri frutti, oltre 30 produttori provenienti anche da alcuni comuni circostanti, presentando oltre 40 varietà di pesca. “Questa mostra è un’ottima occasione sia per le aziende agricole di mostrarsi e valorizzarsi sia per chi partecipa da spettatore per prendere coscienza di quante varietà di pesche esistano e quanto sia un lavoro difficile per gli agricoltori riuscire ogni anno a produrre un buon prodotto. Il nostro compito è proprio quello di dare spazio ai produttori di qualità anche grazie al marchio Principesca” afferma l’assessore all’agricoltura Giovanni Amantia.

Il marchio “Principesca”, che contraddistingue la produzione locale, è nato nel 2001 come strumento di salvaguardia e valorizzazione del prodotto locale e rappresenta un importante riconoscimento che è cambiato nel tempo come sottolinea Gianluca Fugolo, presidente della Fondazione prodotti agricoli di Bussolengo e Pescantina: “Quella che un tempo era una vera e propria sfida tra agricoltori per aggiudicarsi il primo premio si è trasformata oggi in un impegno comune e condiviso per la valorizzazione delle aziende e dei prodotti tipici del territorio. Con la Mostra l’Amministrazione di Bussolengo e la Fondazione offrono agli operatori un irrinunciabile, oltre che storico, appuntamento di promozione di uno dei cardini dell’economia locale”.

La giuria della Mostra, presieduta da Franco Fontana ha assegnato il “Trofeo Città di Bussolengo” al miglior gruppo di varietà bianche, gialle e nettarine all’Azienda Agricola Girelli Marco, Michele e Giorgio; il “Trofeo San Valentino” al miglior gruppo di varietà bianche, gialle e nettarine è andato invece all’Azienda Agricola Fugolo Sofia e Michela; con il “Trofeo Fondazione per la promozione dei prodotti Agricoli di Bussolengo e Pescantina” al miglior gruppo di varietà bianche, gialle e nettarine è stata premiata la produzione dell’Azienda Agricola Zanotti Giuseppe e Bruno; il miglior gruppo di pesche gialle è andato a Cordioli Fratelli; il primo premio al gruppo di pesche bianche è stato assegnato all’Azienda Agricola Messetti Armando e a vincere il primo premio al miglior gruppo di pesche nettarine sono stati Azienda Agricola Galvani Roberto, Azienda Agricola Girelli Renzo e Azienda Agricola Zanetti Mattia.

“La pesca resta protagonista dei nostri eventi con l’impegno di creare iniziative di promozione che diano rilievo ai prodotti agricoli locali e diffondano conoscenza sulla qualità dei prodotti del nostro territorio – spiega il vicesindaco e assessore alla Promozione del territorio e Manifestazioni Massimo Girelli – La Mostra delle Pesche, infatti, è uno degli eventi di punta della Festa d’Estate che ogni anno attrae a Bussolengo persone provenienti dai comuni vicini, ma anche da lontano”.

Una giornata di grande festa che oltre alla pesca – protagonista indiscussa – vede l’amministrazione di Bussolengo impegnata in diverse iniziative culturali e di coinvolgimento della cittadinanza come il concorso “Bussolengo Fiorito” che premia ogni anno i giardini e gli orti più belli del paese grazie ad una commissione di esperti presieduta da Gianpaolo Girelli di Flover. Quest’anno a salire sul podio per la sezione “Casa fiorita”: Maurizio Girelli (1°), Valentino Gaiardelli (2°) e Katia Sartorato (3°). Per la categoria “Orto Virtuoso”, invece, sono stati premiati: Salvino Todesco (1°), Ermanno Bertelli (2°) e Mario Adami (3°).

È stato presentato il nuovo logo della Consulta Pari Opportunità, presieduta da Roberta Sganzerla, con la consegna della targa a Chiara Ridolfi per il miglio lavoro presentato. Si è svolta anche l’esposizione delle opere d’arte di artisti locali in via Mazzini. Il Corpo bandistico “Città di Bussolengo” ha accompagnato con la sua musica l’inaugurazione della Mostra.