“La mia vita all’Abbey Road Institute, la casa dei Beatles”. La video intervista a Giacomo, che studia e lavora dove nasce la grande musica

Il Baco da Seta, in collaborazione con la scuola di musica Onemusic Academy di Lugagnano, propone un’intervista esclusiva al giovanissimo Giacomo Vianello, che lavora per il prestigiosissimo Abbey Road Institute di Londra, dopo averci studiato.

Gli Abbey Road Studios, situati a Londra nell’omonima via del quartiere aristocratico di St John’s Wood, sono lo studio di registrazione più famoso del mondo. Realizzati nel 1931 dalla etichetta discografica EMI, oggi sono stati rilevati dalla Universal. Sono così famosi soprattutto per il fatto che i Beatles hanno registrato qui tutta la loro discografia, e hanno addirittura dato il nome di questi Studios al loro undicesimo album. E’ stata scattata proprio davanti agli Studios la celeberrima foto con i quattro Beatles sulle strisce pedonali, riportata sulla straordinaria copertina di quell’album.

In questi Studios hanno poi registrato le più grandi band del mondo, come i Pink Floyd, i Queen e gli Iron Maiden. Ma qui anche sono state registrate colonne sonore famosissime, come quella di Harry Potter, le musiche di Star Wars e di tutti i film della Marvel.

Giacomo Vianello, 21 anni d’età, bassista e che è stato allievo della scuola di musica di Lugagnano, è riuscito ad entrare nell’Institute degli Abbey Road Studios dopo un esame durissimo che in pochissimi riescono a superare, al quale l’hanno preparato anche i diversi insegnanti della scuola di musica di Lugagnano. Qui nel suo percorso di studi ha imparato la catena di produzione della musica dalla a alla z, come si produce in disco in tutti i suoi passaggi. Ora Giacomo, che nell’intervista ci parla anche di come si sta vivendo la pandemia in Inghilterra, dopo aver finito gli studi è stato addirittura assunto dagli Studios. Un’incredibile opportunità per diventare un vero professionista del mondo della musica.

A condurre l’intervista – tutta da vedere – dove si parla di musica, di impegno, di passione, di cultura e di vita, il Direttore di Onemusic Academy Erik Spedicato.