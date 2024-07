La meraviglia della lavanda dell’Olmo a Palazzolo: Una passione che diventa ora una professione

A causa delle numerose precipitazioni primaverili e di un meteo che fa ancora le bizze, la stagione della raccolta della lavanda è slittata di qualche giorno ma ora tutto è pronto a Palazzolo per raccogliere i colorati arbusti nei campi di via Olmo.

Avevamo lasciato lo scorso anno Gianluca Fasoli e la sua famiglia con un’idea embrionale per dare uno sbocco commerciale alla loro passione per la coltivazione della lavanda; adesso i tempi sono maturi e la cosa si sta per concretizzare.

Gianluca mi aggiorna sullo stato della coltivazione e mi conferma che nei prossimi giorni, una volta effettuata la raccolta, avrà inizio la lavorazione. “È arrivato il momento – mi dice, mostrandomi l’alambicco appositamente preparato recentemente con l’aiuto del genero -, e da questo tipo di lavorazione, effettuato tutto all’interno della nostra famiglia utilizzando soltanto le nostre competenze, estrarremo l’olio essenziale e l’acqua di lavanda. Poi, con i fiori secchi, opportunamente trattati, prepareremo dei sacchetti profumati da posizionare nei cassetti della biancheria che potranno essere anche come bomboniere o cuscini terapeutici”.

“Per dare un minimo di struttura – prosegue Gianluca – abbiamo nel frattempo costituito in famiglia una società agricola per permettere la commercializzazione dei prodotti col marchio ‘La lavanda dell’Olmo’ e contiamo di essere pronti a settembre per presentare i nostri prodotti e farli conoscere ai nostri compaesani e a chi è appassionato di questi fiori”.

È venuto il tempo di salutare Gianluca e mi congedo complimentandomi per l’immensa passione e coinvolgimento che assieme alla sua famiglia ha dedicato alla realizzazione del loro progetto. Fra poco, come dice il detto, se son fiori, fioriranno…