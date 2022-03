La memoria dell’otto marzo. Primetta Guglielmi, la prima donna eletta nel consiglio comunale di Sona

Fare politica per le donne non è mai stato facile. Non lo è oggi, nonostante ci sentiamo tutti a parole così aperti ed inclusivi, e non lo era a maggior ragione negli anni passati.

Leggendo i verbali dell’Assemblea Costituente incaricata di scrivere la Costituzione (sono tutti online e meritano di essere approfonditi) scopriamo che Giovanni Leone, famoso avvocato, uomo di ampie vedute che poi divenne anche Presidente della Repubblica, trattando del tema del ruolo delle donne in magistratura sosteneva che è bene che sia dato loro spazio, ma in quei settori che sono loro propri per la inclinazione naturale, come il tribunale dei minori. Da scongiurare invece, proseguiva Leone, la presenza femminile nelle massime cariche della magistratura in quanto “vi è necessità di una capacità di ragionamento astratto e di una autorevolezza che sono specifiche dell’indole maschile”.

E’ in questo contesto sociale e culturale che cresce Prima Guglielmi, nata nel 1927 e conosciuta da tutti a Lugagnano come Primetta. Si diploma maestra elementare nel 1945 – proprio l’anno precedente al varo dell’Assemblea Costituente – ed inizia ad insegnare in quella realtà di grande conquista sociale che furono le scuole serali per adulti del dopoguerra. Successivamente passa all’insegnamento nella scuola pubblica, prima a San Rocco di San Giorgio in Salici e poi a Lugagnano.

Dopo varie esperienze nel campo del volontariato sociale, Primetta viene chiamata a rappresentare Lugagnano nella commissione ECA, l’ente comunale di assistenza, e quindi è eletta consigliere comunale per il quinquennio amministrativo 1960-1965 nelle file della Democrazia Cristiana.

Prima Guglielmi, facendo fede al suo nome, è la prima la prima donna del Comune di Sona a ricoprire quella carica. Per questo motivo il suo ingresso in consiglio comunale fu veramente un evento epocale per Sona. Prima di lei ci furono alcuni timidi tentativi di candidature al femminile, maturate nelle altre frazioni del Comune, ma vennero però più volte respinte dai politici locali perché ritenute inopportune.

Durante un colloquio che Primetta ebbe con il Baco molti anni fa, ci parlò delle sue prime esperienze in consiglio comunale. Ricordò dell’imbarazzo iniziale, al suo ingresso in quell’aula, nell’essersi trovata unica donna in mezzo a tutti quegli uomini. Una difficoltà che superò velocemente e che non le impedì di portare avanti con impegno e passione il suo lavoro in favore della comunità che l’aveva eletta.

Al termine di quel mandato non si ripresentò al voto, ci fu il matrimonio e molto presto un figlio, Gaetano Fattori, che collabora con il Baco come fotografo. Nonostante la decisione di non entrare più in consiglio comunale, Primetta (nella foto sopra nel 2006 con la nipote Angela) mantenne fino alla sua morte, avvenuta il 7 luglio del 2014, un profondo interesse per la vita civica del nostro territorio.

Sona, non molto generosa con le donne se pensiamo che sul nostro territorio su quattrocentocinque vie, piazze e località sono solo otto i luoghi titolati al femminile, ha voluto però recentemente ricordarla in un edificio pubblico. E proprio in una scuola, in memoria della sua grande passione per l’insegnamento.

Nel marzo del 2017, infatti, il sindaco Gianluigi Mazzi ha voluto dedicare proprio a lei l’Aula Magna delle scuole medie di Lugagnano. Quella scuola, quindi, vede da allora la titolazione di due donne, Anna Frank e Prima Guglielmi, dalle biografie e dai destini incommensurabilmente differenti ma che è bello ed importante siano legate assieme proprio nel luogo dove i nostri figli scoprono l’importanza del sapere e della conoscenza.