La memoria della guerra. Sabato al Cippo del Feniletto a San Giorgio il ricordo del combattimento della Pernisa nella battaglia di Custoza

Sabato prossimo 25 giugno torna uno degli eventi più emozionanti che si tengono sul nostro territorio: La cerimonia al Cippo del Feniletto, a San Giorgio in Salici.

Una cerimonia che ci riporta alla battaglia della Pernisa. Il piccolo monumento ricorda, infatti, i nomi di quattro ufficiali austriaci e di un ignoto soldato italiano, con la data del 24 giugno 1866, giorno della sfortunata battaglia di Custoza nella terza guerra d’indipendenza e del combattimento della vicina corte Pernisa.

La cerimonia è anche occasione per ricordare il sesto anniversario del restauro del Cippo, che fu eseguito nel 2016 in occasione dei 150 anni dalla sua posa.

L’invito a partecipare all’evento è per tutti i cittadini, ed arriva dall’associazione Combattenti e Reduci di San Giorgio in Salici, in collaborazione con il Comune di Sona, le associazioni d’arma locali ed il gruppo storico di Sona.

La commemorazione si tiene, come si diceva, sabato 25 giugno al Cippo Feniletto con ritrovo alle ore 9.30 in località Fenilon a Rosolotti, presso l’azienda agricola Bortolazzi. Alle 10 si tiene l’alzabandiera con onore ai caduti e deposizione della corona alla presenza di figuranti in uniforme storica. A seguire la messa celebrata dal parroco di San Giorgio in Salici, padre Giampaolo Mortaro e, alle 11, intervento delle autorità.

Al termine verrà offerto un piccolo rinfresco a tutti i presenti.