“La manutenzione dei sensi” di Franco Faggiani. Quando la natura è un balsamo per le ferite

La recensione

Leonardo Guerrieri è un giornalista freelance rimasto vedovo a cinquant’anni. La figlia è ormai cresciuta e si appresta a seguire la sua strada lontana dalla città d’origine e il suo lavoro non lo appaga più come un tempo. A casa sono rimasti in due: lui e Martino, un ragazzino che da qualche anno Leonardo ha in affido temporaneo. Martino parla pochissimo, non racconta molto di sé, passa tantissimo tempo nella sua stanza a guardare documentari e non mostra mai slanci d’affetto. La diagnosi è quella della sindrome di Asperger.

Leonardo fatica a riprendersi dopo il lutto e si sente sempre più a rischio depressione. D’impulso, per evitare di farsi risucchiare per sempre dalle sabbie mobili dell’apatia, decide di realizzare un sogno che aveva condiviso con la moglie. Chiara non c’è più ma lui può ancora dare vita a quel desiderio un po’ pazzo che insieme avevano accarezzato: comprare una casa da ristrutturare in montagna, in mezzo a prati d’alta quota, vicina a un piccolo villaggio delle Alpi piemontesi.

In quell’abitazione decide di trasferirsi non solo qualche mese all’anno, ma in pianta stabile, insieme a Martino. Quella casa di montagna, essenziale e pacifica, pensa possa in qualche modo restituirgli serenità. Insieme a lui Martino stringerà amicizia con un anziano montanaro del posto, dal quale il ragazzo imparerà ad apprezzare la ruvida bellezza della vita alpina.

“La manutenzione dei sensi” è un romanzo sulla paternità, sull’amore per la montagna, sul potere taumaturgico della natura e soprattutto sul concetto di diversità. Dovrebbe essere Martino quello etichettato come diverso, dato che la sindrome di Asperger lo fa apparire “strano”, e invece per tanti versi il diverso risulta Leonardo, così schivo e amante della solitudine al punto da decidere di lasciare la città per fare vita da eremita tra i boschi.

Insomma, il confine tra normalità e diversità non è poi così chiaro e le due categorie perdono via via di significato nella storia di Faggiani. “La manutenzione dei sensi” è una storia positiva, di legami profondi e di sostegno reciproco nelle avversità, a dimostrazione di quanto i legami affettivi siano potenti e le affinità vadano oltre la consanguineità.

Tu, sei felice?” […] “Ci provo; cerco, assemblo, sperimento, partecipo, a volte mi affido pure al caso e alla fortuna. Inciampo e, a volte, mi ferisco anche, ma vado avanti. […] Credo che per essere felici, o almeno per provarci, non bisogna immobilizzarsi ad aspettare che le cose buone accadano, ma è necessario stare in movimento per fare in modo che le cose buone possano accadere.

La scheda

“La manutenzione dei sensi” di Franco Faggiani, Fazi, 2018, pp.250.