La mano di Re Mida. Una lezione dai mercati: cogliere le crisi come opportunità

“Se hai dei soldi, compra fondi, se non ne hai acquista del tempo, che è gratis”.

Da questa frase di Edoardo Battistelli, Vicepresidente di PIMCO, si possono aprire numerose considerazioni sul mondo dei risparmi e degli investimenti, soprattutto in questo periodo storico in cui i principali indici di riferimento stanno ritracciando rispetto ai valori di inizio anno.

L’inflazione e la guerra in Ucraina (con i conseguenti rincari dell’energia) sono le due principali zavorre che hanno trascinato in basso i mercati da inizio anno: piazza Affari soffre di un calo del 22% nei primi otto mesi dell’anno; meno peggio invece fa l’indice americano S&P 500 con un -17,50%; rispetto ai valori di inizio anno il NASDAQ, invece, è in rosso di oltre il 25%. Anche i mercati obbligazionari non se la passano proprio bene, e i mesi che ci aspettano non saranno una passeggiata, tra i rischi di una recessione e le tensioni geopolitiche.

La paura verso scenari incerti e lo scetticismo verso la finanza sono sentimenti comuni di molti risparmiatori, che preferiscono tenersi alla larga dal mondo degli investimenti; altri, invece, preferiscono vendere tutto alle prime avvisaglie di tempesta, salvando il salvabile. Occorre, però, cambiare la prospettiva: i momenti di volatilità e di ribassi nei mercati non sono crisi, ma opportunità per gli investitori, purché rimangano con i nervi saldi e sempre focalizzati sul lungo termine.

Se, ad esempio, nel 2001 avessimo investito 10.000 euro in azionario globale, questi sarebbero diventati 15.570 euro dopo cinque anni e 27.600 euro dopo dieci (crisi del 2008 compresa). Anche puntando quei 10.000 euro sull’obbligazionario globale avremmo portato a casa 12.574 euro nel 2006 (+25,7%) e 13.665 euro dopo 15 anni (+36,65%).

Morale?

La paura e la ritrosia non permettono di cogliere le opportunità. Basti pensare che dopo tutte le principali crisi economiche dal 1962 fino a oggi (la Guerra in Vietnam e tensioni sociali del ‘69, la Prima Crisi Energetica del ’73-’74, il Lunedì Nero del 1987, la Prima Guerra del Golfo del 1990, la Bolla delle Dot Com e gli attentati terroristici del 2001, la crisi finanziaria mondiale del 2008, ma anche le già citate crisi del Coronavirus e della guerra in Ucraina) i rendimenti registrati negli anni successivi sono stati estremamente interessanti:

+14% dopo un anno;

+21% dopo 2 anni;

+28% dopo 3 anni;

+54% dopo 5 anni;

+166% dopo 10 anni.

Per dirla con le parole di Warren Buffett: “Gli investitori debbono avere paura quando gli altri sono avidi e diventare avidi quando gli altri sono spaventati“.

Fonti: MSCI, RIMES. Al 30/06/2022.

Attendere il famoso “momento giusto” rischia di essere già troppo tardi: prima si inizia meglio è, permettendo ai nostri risparmi di “lavorare per noi”, e non viceversa; nel medio/lungo termine i rischi assunti ripagano (sempre) il risparmiatore.

E se un risparmiatore avesse già investito o non avesse a disposizione denaro, meglio comprare tempo, allungando il proprio orizzonte temporale o entrando gradualmente nel mercato attraverso un piano di accumulo (PAC), investendo i nostri risparmi poco e spesso. Il fattore tempo (insieme alla pazienza) rappresenta il miglior alleato dell’investitore. Ed è gratis.