La mano di Re Mida. L’inflazione e la Cassandra dei mercati

L’economia, si dice, è una scienza triste, dove tutto viene calcolato e ci si preoccupa solo di avere il massimo risultato col minimo dispendio di mezzi. Forse non ha nemmeno la connotazione di “scienza esatta”, in quanto le previsioni dei modelli statistico-matematici elaborati talvolta vengono smentite dai fatti.

Eppure, l’economia non è fatta solo di numeri, ma anche di psicologia, geo-politica, sociale, geografia. Agli economisti non si chiede di leggere i fondi del caffè, né tantomeno di rappresentare gli scenari della realtà (solamente) attraverso numeri e percentuali, ma di cogliere gli elementi e i bagliori del presente e disegnare la sagoma del domani.

Sul cruscotto oggi lampeggiano i pulsanti rossi di allerta: l’impennata dei costi dell’energia, la carenza di materie prime e i colli di bottiglia dei flussi del commercio internazionale sono fattori che rischiano di innescare lo scenario peggiore, la stagflazione, ossia una combinazione fra stagnazione economica e inflazione.

Un primo segnale (od oscuro presagio) è il recente sorpasso dei rendimenti di Stato americani a breve termine (2 anni) su quelli di lungo termine (10 anni). Ma come interpretare questi numeri?

Come accaduto negli ultimi 60 anni, questo sorpasso ha sempre anticipato recessioni economiche, in quanto i mercati temono un rallentamento dell’economia nel prossimo decennio, ma devono adeguarsi nel breve periodo al fine di scontare la stretta monetaria delle Banche Centrali contro l’inflazione. Un adeguamento che nel mese di marzo si è tradotto in una Caporetto obbligazionaria: i titoli di Stato nel 2022 hanno registrato (in termini di ritorno totale) una variazione negativa di quasi il 7%. Una performance tanto negativa non si vedeva dal 1994, quando la variazione registrata era (solo) del -2,9%.

Tuttavia, nonostante questo possibile e infausto scenario per l’economia, occorre citare due elementi che possono rappresentare segnali di prospettive ottimistiche: il primo è relativo alla stima della crescita del Pil americano, smorzata dall’inflazione e dalla guerra in Ucraina, ma comunque positiva nel 2022 (dopo lo sprofondo del Covid nel 2020); il secondo è il ciclo della Storia che, in un modo o in un altro, è un eterno ritorno, grazie al quale si può imparare dagli errori commessi.

Prima di tentare di prevedere il futuro è sempre utile, infatti, prendere lezioni dal passato, e una di queste è la “grande inflazione” degli anni Settanta. Oggi come allora le Banche Centrali si trovano di fronte al dilemma di soffocare l’infiammata dell’inflazione (+7,5% in Europa a marzo 2022) attraverso una politica monetaria restrittiva (rialzo dei tassi nominali), senza provocare simultaneamente una contrazione dell’economia (come invece avvenne nel 1980-81).

La chiave in grado di disaccoppiare queste due facce della stessa medaglia, l’inflazione e la recessione economica, è la politica di “forward guidance” da parte delle Banche Centrali, ossia gestire le aspettative di inflazione, programmando interventi sul sentiero atteso dei tassi d’interesse e definendo le tempistiche di attuazione.

Ciò non era stato applicato, infatti, durante gli anni Settanta, causando un’inevitabile perdita di controllo sulle aspettative d’inflazione e non riuscendo, poi, a contenere la simultanea recessione. La “forward guidance”, pertanto, può (deve) essere una carta da giocare nel migliore dei modi da parte delle Banche Centrali, in modo sia programmatico (non puntuale), sia tempestivo (non quando l’economia inizia a frenare).

La sagoma del domani sarà, dunque, frutto anche delle scelte economiche da parte di Banche centrali e istituzioni, su cui pesa l’incertezza dell’esito di una guerra che rappresenta uno dei maggiori shock geopolitici dell’ultimo ventennio. Che abbia ragione o meno la Cassandra dei mercati, prepararsi al peggio non è mai, dunque, una scelta sbagliata.