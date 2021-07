La mano di Re Mida. La storia di quattro amici sulle scelte (emozionali) in finanza. E il ruolo del consulente indipendente

“Perché la paura di perdere è più forte del piacere di vincere?”. Questo è uno dei tanti interessantissimi passaggi del libro Thinking, fast and slow dello psicologo israeliano Daniel Kahneman, uno dei fondatori della finanza comportamentale.

Dopo anni di studi e ricerche, è stato dimostrato che la mente umana funziona a due velocità: mentre la prima è veloce, impulsiva, impaziente ed emozionale, la seconda è lenta, cauta e razionale. Ad esempio, è merito della prima velocità (o Sistema 1) se riusciamo a decodificare istantaneamente (in circa trenta millesimi di secondo, cioè prima ancora di saperlo) la paura sul volto di una persona. È, invece, grazie alla seconda velocità (o Sistema 2) se riusciamo a risolvere (lentamente) la moltiplicazione 13×19.

L’aspetto più critico (ma allo stesso tempo altrettanto interessante e affascinante da studiare) è che il Sistema 1 condiziona notevolmente le scelte economiche e che il Sistema 2 può essere molto più fallace di quanto si pensi.

Secondo gli studi di Kahneman, da un lato, dunque, il nostro cervello tende a dare la precedenza alle brutte notizie, dall’altro la sicurezza soggettiva di un nostro giudizio, talvolta, non è una valutazione razionale della probabilità che quel giudizio sia corretto.

Esiste una branca dell’economia finanziaria, definita appunto finanza comportamentale, che incastra e declina concetti e regole di economia con studi di psicologia, e cerca di dare una risposta a quei comportamenti (irrazionali, se osservati da un punto di vista esterno) tenuti dagli investitori.

In questo articolo affrontiamo la trappola mentale della “paura eccessiva”, ovvero quel sentimento che al pari dell’insicurezza e dell’avidità incide sui nostri risultati. Lo facciamo raccontando la storia di quattro amici che in un modo o nell’altro sono entrati con i propri capitali nel mondo finanziario, prima che la crisi del Coronavirus causasse quello che verrà ricordato come il Giovedì Nero delle Borse europee.

Questo è l’andamento reale dell’indice FTSE MIB, l’indice azionario più significativo della Borsa italiana, da dicembre 2019 a marzo 2021.

I primi tre amici, Gordon, Chris e Teddy, versano i propri risparmi nel mercato il due gennaio 2020. Tutti e tre 5.000 euro. Tre mesi dopo l’epidemia del Coronavirus avanza in modo funesto e arreca effetti profondi e tumultuosi sull’economia reale e finanziaria. La Borsa mondiale crolla, e Gordon ha visto il valore dei suoi risparmi andare in rosso, con variazioni negative a doppia cifra. Preso dal panico e spinto dalla paura di perdere tutto, porta a casa il salvabile: vende le sue posizioni, registrando una variazione del -37,51%. Da un capitale di 5.000 euro si ritrova con 3.124 euro sul conto corrente.

Chris, dal canto suo, è infermiere e nel 2020 non ha mai lavorato così tanto in vita sua. I mercati finanziari e i risparmi non erano i suoi primi pensieri, quindi non si è preoccupato del controvalore dei suoi cinque mila euro investiti durante la morsa iniziale della pandemia. Nel frattempo i mesi passano, la prima ondata del virus si placa, l’economia riprende poco alla volta, si dà notizia dell’efficacia dei vaccini e la Borsa risale. Il 9 febbraio dell’anno successivo, avendo necessità di liquidità, Chris disinveste i suoi risparmi e, a differenza di Gordon, ritira quasi interamente il capitale investito: si ritrova solo con 86 euro in meno (-1,72%).

Teddy, informato da Gordon sul tracollo dei mercati, preferisce sentire il parere del suo consulente prima di effettuare qualsiasi azione. Il consulente non gli consiglia di vendere, ma di versare un’ulteriore somma. Teddy il 12 marzo 2020 investe ulteriori 2.500 euro sul FTSE MIB. Dopo circa un anno si reca in banca con Chris e liquida le sue posizioni; il suo guadagno è stato del 17,95% (7.500 è stato il capitale complessivamente sottoscritto, 8.845 il montante finale ottenuto).

Vern è sempre stato disinteressato dalla finanza, ma quando Teddy gli riporta il consiglio del suo consulente, cambia idea e decide di investire 5.000 euro. Anche Vern successivamente si reca in banca il 9 febbraio 2021 e ritira un montante finale di 7.864 euro (+57,28%).

La storia di questi quattro amici, i cui nomi sono stati presi in prestito da un racconto che i lettori più attenti e i cinefili più appassionati non possono non conoscere, racchiude un insieme di fattispecie e casistiche assai comuni tra gli investitori: da chi agisce istintivamente e abbandona le proprie posizioni a chi si affida ai consigli di un consulente.

I mercati finanziari seguono un proprio corso, (im)possibile da prevedere: comprare ai minimi e vendere ai massimi non è solo frutto di preparazione e studio (attenzione al trading fai-da-te e alle promesse di guadagni mirabolanti), ma occorrono anche una non scontata intuizione e, perché no, anche un po’ di fortuna, qualità che un singolo investitore difficilmente possiede, proprio per quella nostra caratteristica intrinseca di sovrastimare le perdite e di affidarci con eccessiva sicurezza al nostro giudizio soggettivo (non sempre razionale).

I comportamenti che adottiamo sui mercati finanziari, pertanto, influenzano i rendimenti del nostro portafoglio e possono mettere a rischio gli obiettivi che pianifichiamo nel corso del tempo. La scelta migliore rimane quella di affidarsi all’esperienza e alle competenze di un consulente (meglio se indipendente), in grado di indirizzarci con razionalità e lucidità verso le scelte finanziarie migliori da compiere, aiutandoci a leggere i momenti di crisi come opportunità e a interpretare i momenti di euforia come un campanello d’allarme.