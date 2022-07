La mano di Re Mida. Il Metaverso tra rischi e opportunità

Occorre rileggere la letteratura moderna per conoscere il concetto di “Metaverso”, da nove mesi sotto i riflettori mondiali a seguito dei progetti annunciati da Mark Zuckerberg per la “galassia Facebook”. Il termine è infatti stato coniato nel 1992 da Neil Stephenson nel suo romanzo fantascientifico “Snow Crush”, immaginandolo come uno spazio tridimensionale in cui le persone fisiche possono muoversi, condividere e interagire attraverso avatar. Qualcosa di non molto diverso rispetto a quanto visto nel bellissimo film “Ready Player One” di Steven Spielberg.

Zuckerberg, il fondatore di Facebook, ha appunto cambiato il nome della sua società in “Meta”, immaginandola, dunque, non solo come un social media o un gruppo di app, ma anche come una società del Metaverso, in cui le esperienze virtuali connesse simulano quelle del mondo fisico attraverso interazioni digitali immersive.

Oltre che per l’iniziativa di Zuckerberg, l’attenzione al Metaverso è cresciuta durante la pandemia del Coronavirus, durante la quale le restrizioni economico sociali imposte hanno favorito l’accelerazione del digitale e interazioni personali e professionali alternative.

Nonostante sia molto simile alla realtà aumentata dei videogiochi odierni, il Metaverso possiede caratteristiche fondamentali diverse: innanzitutto esiste a prescindere dal fatto che noi utenti siamo collegati o meno; nei videogiochi, invece, la realtà virtuale viene attivata durante la nostra connessione, poi disattivata una volta che ci saremo scollegati.

Per come pensato, inoltre, il Metaverso non toccherebbe solo la sfera ludica o dell’intrattenimento: come molte aziende si sono dotate di un sito web e profili social su Facebook o Instagram per presentarsi al mercato non solo con le brochure o i cataloghi, così anche il Metaverso può rappresentare un’opportunità economica, nonostante limitazioni ancora diffuse come visori ancora poco accessibili, reti spesso lente e una certa cautela del pubblico nell’acquistare beni digitali (come gli NFT).

Secondo alcune stime, entro il 2026 il 25% della popolazione globale trascorrerà almeno un’ora in questa nuova Internet; inoltre, le previsioni di Emergen Research specificano che il giro d’affari attorno al Metaverso crescerà a un tasso del 43% annuo, raggiungendo i 300 miliardi di dollari nel 2025 per sorpassare il trilione di dollari entro il 2030, anno in cui, secondo PwC, il Metaverso genererà il 2% del Pil mondiale, con 23 milioni di nuovi posti di lavoro.

Un business che coinvolge anche il settore immobiliare, dato che per il 2022 si prevedono investimenti in “immobili” nel Metaverso per circa 1,5 miliardi di euro, che potrebbero sfiorare il 2,5 miliardi nel 2023 e gli oltre 3,5 miliardi nel 2025, come indicato nello studio “La casa nel Metaverso”, a cura di Scenari Immobiliari.

È inevitabile che il Metaverso cavalcherà alcuni trend di medio-lungo termine, adattandosi alle varie condizioni di mercato, in particolare: il gaming, come ambiente adattato a creare esperienze immersive e personalizzate e avere interazioni simultanee con un gran numero di giocatori; il socialising, per potenziare l’interfaccia degli utenti e la creazione di contenuti (anche di marketing); la digitalizzazione del lavoro, attraverso la progettazione di potenti simulazioni 3D in tempo reale e grazie a tecnologie sempre più sofisticate in ambienti professionali più coinvolgenti.

Subiranno un impulso anche tutti quei settori che ruotano intorno alla fornitura di servizi del Metaverso, come le aziende di semiconduttori e che sviluppano infrastrutture tecnologiche, cybersicurezza e pagamenti (dietro a tutto il mondo fin-tech).

Da una parte il Metaverso costituisce un’opportunità di investimento che un’azienda può valutare per il proprio business grazie a costi tecnologici sempre più bassi, dal 5G al cloud; dall’altra può rappresentare un asset d’investimento tematico indubbiamente interessante per il portafoglio dei risparmiatori.

Attenzione però: trattandosi di una tecnologia nuova e in piena fase di espansione e definizione, è naturale aspettarsi in questo ambito una certa volatilità sui mercati finanziari, come già successo con l’avvento di internet; pertanto, è raccomandabile prudenza (le truffe sono sempre dietro l’angolo) e una buona dose di diversificazione (e pianificazione), evitando di concentrare i propri risparmi in questo tipo di investimento.