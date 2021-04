La lezione di Reagan e la necessità di riscoprirci cittadini per la ricostruzione dopo la pandemia

Ascolta questo articolo

A mezzogiorno del 20 gennaio 1981, dopo aver giurato nelle mani del presidente della Corte Suprema, Ronald Reagan diventa il 40esimo presidente degli USA. Nel suo discorso di insediamento pronuncia una frase destinata a segnare un’epoca: “Nella crisi presente, il governo non è la soluzione ai nostri problemi, il governo è il problema”. Per poi proseguire spiegando che “chi afferma che siamo in un’epoca in cui non ci sono eroi semplicemente non sa dove guardare. Puoi vedere eroi ogni giorno entrare e uscire dai cancelli di una fabbrica. Altri, producono cibo sufficiente per sfamare tutti noi. Incontri eroi a un bancone. Ci sono imprenditori con fiducia in sé stessi e fiducia in un’idea che creano nuovi posti di lavoro, nuova ricchezza e opportunità. Sono individui e famiglie le cui tasse sostengono il governo e le cui donazioni volontarie sostengono la chiesa, la carità, la cultura, l’arte e l’istruzione”.

Portabandiera di un conservatorismo sociale di cui in Italia non conosciamo nemmeno l’esistenza, Reagan pronunciò quarant’anni fa parole che sembrano scritte per descrivere cosa ci aspetta e cosa va fatto, oggi e qui in Italia. A tutti i livelli.

La tempesta Covid ci sta mettendo in maniera spietata di fronte ai limiti evidenti di un sistema politico e di un’architettura istituzionale che non tengono più. Dopo decenni di delega supina alle istituzioni perché si facessero carico di ogni responsabilità e perché occupassero ogni spazio e ogni ambito anche sociale (salvo poi screditarle ovunque e comunque), il re è nudo e ci mostra che senza un ritorno all’impegno personale di ciascuno nel tessuto civico e politico non si va da nessuna parte.

I tempi della contrapposizione impermeabile tra Stato, centrale o locale che sia, e cittadino sono finiti. Piaccia o non piaccia, quello di cui abbiamo realmente e concretamente bisogno, e il Covid ce lo sta mostrando senza fare sconti, è un ritorno alla responsabilità individuale e collettiva: quello slancio vitale, culturale, valoriale, economico che nel secondo dopoguerra ci ha permesso di ricostruire un Paese in ginocchio.

Ma non solo a Roma, non solo a Venezia. Anche nei territori, anche a Sona. Quartiere per quartiere, strada per strada, la vera ripresa e la vera ricostruzione di istituzioni credibili e di un Paese che guarda avanti deve prendere il via dalla porta di casa di ciascuno di noi.

Perché, come spiegò Reagan in quella fredda mattina di gennaio di quarant’anni fa, il governo non è la soluzione ma il problema. E – attenzione – non per uno sterile e inutile populismo anti casta, ma nel significato profondo per il quale il governo, come ogni istituzione e come la nostra giunta comunale, possono agire efficacemente solo quando trovano legittimazione reale in cittadini partecipi, solidali, ragionanti, attivi.

Dopo anni di liberi tutti, di disimpegno strutturale, va ritrovata un’etica della collettività, del comune sentire e del comune agire che vada oltre il grigio individualismo nel quale siamo immersi.

L’alternativa è solo quella di restare al palo, immobili. Senza un futuro possibile.