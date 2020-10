La lettera: “Perchè in via Matteotti a Sona non funziona la raccolta differenziata?”

Buonasera, abito a Bosco di Sona in via Giacomo Matteotti da più di 5 anni con la mia famiglia e fino ad oggi mai avuto da ridire con la raccolta differenziata nella mia via fino a questo lunedì appena passato, quando sono sceso in strada mi sono ritrovato fuori dal mio cancello ancora i cartoni posizionati la sera prima.

Subito ho pensato che erano semplicemente in ritardo ho preso e sono andato a lavorare ma la sera quando sono rientrato i cartoni erano ancora lì (non solo da me ma in tutta via Giacomo Matteotti), la sera ho messo fuori secco e umido e il martedì mattina secco e umido raccolti ma i cartoni erano ancora lì, ho fatto una prima segnalazione tramite app del comune ma nulla, ne ho fatta una seconda nel pomeriggio di ieri aggiungendo le foto del problema ma anche lì nessuna risposta, ad oggi mercoledì 7 ottobre in questo momento che scrivo (sono le 16,45) i cartoni sono ancora li.

Visto che le tasse per i rifiuti le vogliono puntuali al comune io chiedo lo stesso per la raccolta dei rifiuti, è se ci fossero problemi che almeno venga avvisata la popolazione così almeno non lasciamo per giorni i rifiuti in strada che sicuramente non fanno un bel vedere (siamo fortunati che per ora non ha piovuto altrimenti avremmo avuto carta pesta da raccogliere in tutta la via).

Scusate il mio sfogo ma visto che tramite l’app non si ottiene nulla. Vi ringrazio per il tempo concessomi sperando così di risolvere la situazione.

Riccardo Bonvini