La lettera: “Mazzi è il mio sindaco ma io non sono un suo cittadino”

Buongiorno,

a tutti noi è sicuramente capitato di imbatterci nelle classiche dichiarazioni di fine campagna elettorale in cui, il vincitore appena uscito dalle urne, si impegnerà per essere il rappresentante di tutto il corpo elettorale, sia di chi lo ha sostenuto che di chi ha indirizzato il proprio voto altrove.

Coniugando lo stesso concetto al nostro comune, sono portato a pensare che il sindaco Gianluigi Mazzi sia il sindaco di tutti. Ecco allora che, dopo anni di riposte evasive, sono giunto alla considerazione che probabilmente il problema è che io non sono un suo cittadino.

Apprendo infatti con orgoglio e piacere che la giunta comunale approva e poi pone in atto importanti opere sia di impronta sociale, come le nuove cabine del telefono reinventate come book sharing a Palazzolo e San Giorgio, sia di impronta urbanistica come nuovi piste ciclabili e ripristino del manto stradale a Lugagnano, sia di impronta prospettica come i radar per il monitoraggio del traffico.

Quello che con disincanto e delusione vivo quotidianamente è l’oggettiva condizione di non far parte dei progetti né attuali né tantomeno futuri del comune nel quale risiedo. Abito in via Fusara a Sona, una delle principali vie di accesso al paese, dove se per un attimo chiudo gli occhi mi sento sulle colline del Mugello durante i test delle F1; dove se invece riapro gli occhi vedo una strada dissestata, priva di dissuasori di velocità, priva di marciapiedi, priva di strisce pedonali, priva di adeguata illuminazione, priva di senso di appartenenza insomma.

Non sono infatti libero di raggiungere a piedi il paese senza rischiare di essere investito, prendendo la bici la situazione non migliora, quello che serve è una buona gamba per la salita e una ancora più buona dose di speranza per arrivare incolumi in piazza.

Nelle testate internazionali è solito leggere che l’azione politica italiana è solo un piccolo intervallo tra una campagna elettorale appena finita e un’alta in procinto di iniziare. Quello che fino a qualche anno fa speravo è che, in un contesto ridimensionato come quello di un Comune, le cose potessero andare diversamente.

Riccardo Piana